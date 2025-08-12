عربي
رئيسة المركز الأفريقي للدراسات الأمنية: أوروبا تدفع بكييف لتنفيذ عمليات عدة لعرقلة المفاوضات

19:25 GMT 12.08.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo
حصري
قالت الدكتورة بدرة قعلول، رئيسة المركز الأفريقي للدراسات الأمنية والاستراتيجية، إن روسيا تدرك المخطط الأوروبي الأوكراني من أجل عرقلة المفاوضات أو التأثير على نتائجها.
وأضافت في تصريحها مع "سبوتنيك"، أن أوكرانيا قد تعد لهجوم كبير وإيقاع ضحايا بدعم أوروبي مباشر، مع الأخذ بالاعتبار أن الثقة في الجانب الأمريكي ليست كافية حتى اللحظة، خاصة بشأن العلاقات الأمريكية الأوروبية.
وأوضحت أن الجانب الأمريكي قد يعتمد على جوانب إعلامية دون تقديم نتائج أو حلول ملموسة ودائمة، في ظل عمل كييف ضمن المنظومة الغربية التي لا تسعى للاستقرار ولا للسلام الحقيقي.

وأشارت قعلول إلى أن "أوروبا لا تريد نجاح المفاوضات بين ترامب وبوتين، وتريد وقف إطلاق النار بشروط أوروبية، خاصة أن حلف الناتو هو من يقود الحرب ويتحكم في مصير أوكرانيا كواجهة لعملياته ضد روسيا".

وتوقعت "عدم خروج اللقاء بنتائج هامة، خاصة في ظل حرص واشنطن والغرب على موقف معاد لروسيا".
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
البيت الأبيض يعلن عن مكان لقاء بوتين وترامب
17:52 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: وفقا لمعلومات متاحة وردت عبر عدة قنوات، يُعِدّ نظام كييف استفزازا لعرقلة المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/آب من هذا العام.
ونُقلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".
وقبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي ينبغي على الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم "تسجيله" على الفور.
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لقاء يغير ملامح العالم... أهم المعلومات عن قمة بوتين وترامب
15:40 GMT
ونتيجة لهذا الاستفزاز من نظام كييف، ستُحمّل القوات المسلحة الروسية كامل المسؤولية عن الهجوم والضحايا المدنيين، بهدف خلق خلفية إعلامية سلبية وظروف مواتية لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي في قضايا حل النزاعات في أوكرانيا.
ومن الممكن أيضا وقوع استفزازات في مناطق مأهولة أخرى تخضع لسيطرة نظام كييف.
