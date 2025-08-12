https://sarabic.ae/20250812/رئيسة-المركز-الأفريقي-للدراسات-الأمنية-أوروبا-تدفع-بكييف-لتنفيذ-عمليات-عدة-لعرقلة-المفاوضات--1103662695.html

رئيسة المركز الأفريقي للدراسات الأمنية: أوروبا تدفع بكييف لتنفيذ عمليات عدة لعرقلة المفاوضات

رئيسة المركز الأفريقي للدراسات الأمنية: أوروبا تدفع بكييف لتنفيذ عمليات عدة لعرقلة المفاوضات

قالت الدكتورة بدرة قعلول، رئيسة المركز الأفريقي للدراسات الأمنية والاستراتيجية، إن روسيا تدرك المخطط الأوروبي الأوكراني من أجل عرقلة المفاوضات أو التأثير على... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت في تصريحها مع "سبوتنيك"، أن أوكرانيا قد تعد لهجوم كبير وإيقاع ضحايا بدعم أوروبي مباشر، مع الأخذ بالاعتبار أن الثقة في الجانب الأمريكي ليست كافية حتى اللحظة، خاصة بشأن العلاقات الأمريكية الأوروبية.وأوضحت أن الجانب الأمريكي قد يعتمد على جوانب إعلامية دون تقديم نتائج أو حلول ملموسة ودائمة، في ظل عمل كييف ضمن المنظومة الغربية التي لا تسعى للاستقرار ولا للسلام الحقيقي.وتوقعت "عدم خروج اللقاء بنتائج هامة، خاصة في ظل حرص واشنطن والغرب على موقف معاد لروسيا". وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: وفقا لمعلومات متاحة وردت عبر عدة قنوات، يُعِدّ نظام كييف استفزازا لعرقلة المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/آب من هذا العام.ونُقلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".وقبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي ينبغي على الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم "تسجيله" على الفور. ونتيجة لهذا الاستفزاز من نظام كييف، ستُحمّل القوات المسلحة الروسية كامل المسؤولية عن الهجوم والضحايا المدنيين، بهدف خلق خلفية إعلامية سلبية وظروف مواتية لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي في قضايا حل النزاعات في أوكرانيا. ومن الممكن أيضا وقوع استفزازات في مناطق مأهولة أخرى تخضع لسيطرة نظام كييف.

