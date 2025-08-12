https://sarabic.ae/20250812/خبير-أمني-جزائري-عمليات-كييف-الاستفزازية-لعرقلة-اللقاء-بين-بوتين-وترامب-بتخطيط-ودعم-وتنفيذ-أوروبي--1103662880.html
خبير أمني جزائري: عمليات كييف الاستفزازية لعرقلة اللقاء بين بوتين وترامب بتخطيط ودعم وتنفيذ أوروبي
خبير أمني جزائري: عمليات كييف الاستفزازية لعرقلة اللقاء بين بوتين وترامب بتخطيط ودعم وتنفيذ أوروبي
سبوتنيك عربي
قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن كييف تحاول القيام بحركات استفزازية ضد الجيش والمدنيين الروسيين من أجل تعطيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي السابق... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T19:31+0000
2025-08-12T19:31+0000
2025-08-12T19:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_0:0:3463:1949_1920x0_80_0_0_b417bfe2e24d91d726882ac22586075c.jpg
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن ترامب لم يستدع زيلينسكي ولم يعطه أي حق في التدخل في المفاوضات، معتبرا ربما أن زيلينسكي خسر اللعبة، ولذا، يحاول زيلينسكي اليوم إظهار أن ما زالت لديه القابلية والقدرة على إحداث أضرار بالجيش الروسي وبروسيا وبمدنييها.وأوضح خريف أن أوروبا بدورها تدفع أوكرانيا لعرقلة هذا التوافق لأنها تعتبر نفسها طرفاً في المفاوضات وتعتقد أن زيلينسكي يجب أن يكون طرفاً أيضاً، لافتاً إلى أن أوروبا لا تريد التفاوض من أجل رفع العقوبات على روسيا فقط، بل تريد حلا توافقيا يمنح زيلينسكي القدرة على حفظ ماء الوجه واستعادة أجزاء مما يعتبره ترابه الوطني.ويرى أن أوروبا تريد أن تؤثر على نتائج اللقاء لأنها ترغب في مفاوضات واسعة النطاق تمنحها الحق في التدخل، ولذا نرى استفزازات من الطرف الأوروبي أيضاً حول مقاطعة كالينينغراد.ولفت خريف إلى أن ما يخشاه الأوروبيون والأوكرانيون من اللقاء هو "أن يتم التوصل إلى تفاهم مبدئي بين ترامب وبوتين حول وقف إطلاق النار وفرض الأمر الواقع على كييف، والذي يتمثل في القبول بأهداف الحرب الروسية وهي استرجاع على الأقل مقاطعات الدونباس والاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، مضيفاً أن أوروبا تخشى أيضاً أن يفرض ترامب رفع كل العقوبات ضد روسيا".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها:ونُقلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".وقبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي ينبغي على الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم "تسجيله" على الفور.ونتيجة لهذا الاستفزاز من نظام كييف، ستُحمّل القوات المسلحة الروسية كامل المسؤولية عن الهجوم والضحايا المدنيين، بهدف خلق خلفية إعلامية سلبية وظروف مواتية لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي في قضايا حل النزاعات في أوكرانيا.ومن الممكن أيضا وقوع استفزازات في مناطق مأهولة أخرى تخضع لسيطرة نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250812/-الدفاع-الروسية-تلقينا-معلومات-بأن-كييف-تستعد-لاستفزازات-بهدف-تعطيل-المحادثات-الروسية-الأمريكية-1103660856.html
https://sarabic.ae/20250725/مساعد-الرئيس-الروسي-الاستفزاز-في-بحر-البلطيق-يهدف-لتعطيل-المحادثات-الروسية-الأمريكية--1103011222.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0c/1097730700_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_eeb18d89b312bb98b2f51acbcc7d0015.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري
خبير أمني جزائري: عمليات كييف الاستفزازية لعرقلة اللقاء بين بوتين وترامب بتخطيط ودعم وتنفيذ أوروبي
19:31 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 19:46 GMT 12.08.2025)
حصري
قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن كييف تحاول القيام بحركات استفزازية ضد الجيش والمدنيين الروسيين من أجل تعطيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن ترامب لم يستدع زيلينسكي ولم يعطه أي حق في التدخل في المفاوضات، معتبرا ربما أن زيلينسكي خسر اللعبة، ولذا، يحاول زيلينسكي اليوم إظهار أن ما زالت لديه القابلية والقدرة على إحداث أضرار بالجيش الروسي وبروسيا وبمدنييها.
وأوضح خريف أن أوروبا بدورها تدفع أوكرانيا لعرقلة هذا التوافق لأنها تعتبر نفسها طرفاً في المفاوضات وتعتقد أن زيلينسكي يجب أن يكون طرفاً أيضاً، لافتاً إلى أن أوروبا لا تريد التفاوض من أجل رفع العقوبات على روسيا
فقط، بل تريد حلا توافقيا يمنح زيلينسكي القدرة على حفظ ماء الوجه واستعادة أجزاء مما يعتبره ترابه الوطني.
ويرى أن أوروبا تريد أن تؤثر على نتائج اللقاء لأنها ترغب في مفاوضات واسعة النطاق تمنحها الحق في التدخل، ولذا نرى استفزازات من الطرف الأوروبي أيضاً حول مقاطعة كالينينغراد.
وأشار الخبير الأمني إلى أن أوروبا تخشى أن يخرج دونالد ترامب الجيش والنفوذ الأمريكي من القارة الأوروبية، وبالتالي تفلت المظلة الأمنية الأمريكية من أيادي الأوروبيين، كما يخشى الأوروبيون الذين استثمروا الكثير من الأموال في هذه الحرب ألا يكون هناك عائد على استثماراتهم.
ولفت خريف إلى أن ما يخشاه الأوروبيون والأوكرانيون من اللقاء هو "أن يتم التوصل إلى تفاهم مبدئي بين ترامب وبوتين
حول وقف إطلاق النار وفرض الأمر الواقع على كييف، والذي يتمثل في القبول بأهداف الحرب الروسية وهي استرجاع على الأقل مقاطعات الدونباس والاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، مضيفاً أن أوروبا تخشى أيضاً أن يفرض ترامب رفع كل العقوبات ضد روسيا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها:
وفقا لمعلومات متاحة وردت عبر عدة قنوات، يُعِدّ نظام كييف استفزازا لعرقلة المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/آب من هذا العام.
ونُقلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".
وقبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي ينبغي على الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم "تسجيله" على الفور.
ونتيجة لهذا الاستفزاز من نظام كييف، ستُحمّل القوات المسلحة الروسية
كامل المسؤولية عن الهجوم والضحايا المدنيين، بهدف خلق خلفية إعلامية سلبية وظروف مواتية لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي في قضايا حل النزاعات في أوكرانيا.
ومن الممكن أيضا وقوع استفزازات في مناطق مأهولة أخرى تخضع لسيطرة نظام كييف.