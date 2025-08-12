خبير أمني جزائري: عمليات كييف الاستفزازية لعرقلة اللقاء بين بوتين وترامب بتخطيط ودعم وتنفيذ أوروبي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير أمني جزائري: عمليات كييف الاستفزازية لعرقلة اللقاء بين بوتين وترامب بتخطيط ودعم وتنفيذ أوروبي
خبير أمني جزائري: عمليات كييف الاستفزازية لعرقلة اللقاء بين بوتين وترامب بتخطيط ودعم وتنفيذ أوروبي
حصري
حصري
قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن كييف تحاول القيام بحركات استفزازية ضد الجيش والمدنيين الروسيين من أجل تعطيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن ترامب لم يستدع زيلينسكي ولم يعطه أي حق في التدخل في المفاوضات، معتبرا ربما أن زيلينسكي خسر اللعبة، ولذا، يحاول زيلينسكي اليوم إظهار أن ما زالت لديه القابلية والقدرة على إحداث أضرار بالجيش الروسي وبروسيا وبمدنييها.
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
18:01 GMT
وأوضح خريف أن أوروبا بدورها تدفع أوكرانيا لعرقلة هذا التوافق لأنها تعتبر نفسها طرفاً في المفاوضات وتعتقد أن زيلينسكي يجب أن يكون طرفاً أيضاً، لافتاً إلى أن أوروبا لا تريد التفاوض من أجل رفع العقوبات على روسيا فقط، بل تريد حلا توافقيا يمنح زيلينسكي القدرة على حفظ ماء الوجه واستعادة أجزاء مما يعتبره ترابه الوطني.
ويرى أن أوروبا تريد أن تؤثر على نتائج اللقاء لأنها ترغب في مفاوضات واسعة النطاق تمنحها الحق في التدخل، ولذا نرى استفزازات من الطرف الأوروبي أيضاً حول مقاطعة كالينينغراد.
وأشار الخبير الأمني إلى أن أوروبا تخشى أن يخرج دونالد ترامب الجيش والنفوذ الأمريكي من القارة الأوروبية، وبالتالي تفلت المظلة الأمنية الأمريكية من أيادي الأوروبيين، كما يخشى الأوروبيون الذين استثمروا الكثير من الأموال في هذه الحرب ألا يكون هناك عائد على استثماراتهم.
ولفت خريف إلى أن ما يخشاه الأوروبيون والأوكرانيون من اللقاء هو "أن يتم التوصل إلى تفاهم مبدئي بين ترامب وبوتين حول وقف إطلاق النار وفرض الأمر الواقع على كييف، والذي يتمثل في القبول بأهداف الحرب الروسية وهي استرجاع على الأقل مقاطعات الدونباس والاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، مضيفاً أن أوروبا تخشى أيضاً أن يفرض ترامب رفع كل العقوبات ضد روسيا".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها:
وفقا لمعلومات متاحة وردت عبر عدة قنوات، يُعِدّ نظام كييف استفزازا لعرقلة المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/آب من هذا العام.
ونُقلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني يوم الاثنين 11 أغسطس/آب، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
مساعد الرئيس الروسي: الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
25 يوليو, 04:29 GMT
وقبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي ينبغي على الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم "تسجيله" على الفور.
ونتيجة لهذا الاستفزاز من نظام كييف، ستُحمّل القوات المسلحة الروسية كامل المسؤولية عن الهجوم والضحايا المدنيين، بهدف خلق خلفية إعلامية سلبية وظروف مواتية لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي في قضايا حل النزاعات في أوكرانيا.
ومن الممكن أيضا وقوع استفزازات في مناطق مأهولة أخرى تخضع لسيطرة نظام كييف.
