فيدان: يجب حماية حقوق جميع الأقليات في سوريا بمن فيهم الدروز والعلويون والأكراد
فيدان: يجب حماية حقوق جميع الأقليات في سوريا بمن فيهم الدروز والعلويون والأكراد
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، بأنه يجب حماية حقوق جميع الأقليات في سوريا بمن فيهم الدروز والعلويون والأكراد، مشيرا إلى أن الحكومة...
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة: "علاقات سوريا مع دول المنطقة بما فيها تركيا حققت قفزات نوعية خلال الأشهر الماضية رغم وجود بعض المنزعجين من تنمية سوريا ومساعيهم لإثارة المؤامرات".وتابع: "نعمل مع سوريا على وضع حلول للمشاكل التي تواجهها في هذه المرحلة بهدف القضاء على المؤامرات وتذليل العراقيل وتطوير جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد لخلق أجواء مناسبة لعودة اللاجئين".وتابع: "ندعم استقلال سوريا وسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها ونحن متفائلون بإيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل التي تواجهها شرط عدم التدخل في شؤونها الداخلية وخاصة من قبل الذين يريدون نشر الفوضى".وأضاف: "تركيا تشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأن تكون حقوق جميع مكونات الشعب السوري مصانة، لكن ذلك لا يتم بالسلاح وتهديد الآخرين واحتلال الأراضي".وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات، حسين سلامة، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقر وزارة الخارجية التركية بأنقرة.
فيدان: يجب حماية حقوق جميع الأقليات في سوريا بمن فيهم الدروز والعلويون والأكراد
09:07 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 10:05 GMT 13.08.2025)
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، بأنه يجب حماية حقوق جميع الأقليات في سوريا بمن فيهم الدروز والعلويون والأكراد، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تلعب دورا تخريبيا في سوريا.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة: "علاقات سوريا مع دول المنطقة بما فيها تركيا حققت قفزات نوعية خلال الأشهر الماضية رغم وجود بعض المنزعجين من تنمية سوريا ومساعيهم لإثارة المؤامرات".
وتابع: "نعمل مع سوريا على وضع حلول للمشاكل التي تواجهها في هذه المرحلة بهدف القضاء على المؤامرات وتذليل العراقيل وتطوير جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد لخلق أجواء مناسبة لعودة اللاجئين".
وأضاف: "هناك مساع إسرائيلية من أجل إضعاف سوريا وخلق أجواء من الفوضى فيها وهذا مرفوض وسيكون له تأثير على دول المنطقة بأكملها".
وتابع: "ندعم استقلال سوريا وسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها ونحن متفائلون بإيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل التي تواجهها شرط عدم التدخل في شؤونها الداخلية وخاصة من قبل الذين يريدون نشر الفوضى".
وشدد على ضرورة حماية حقوق جميع الأقليات في سوريا بمن فيهم الدروز والعلويون والأكراد، مضيفا أن تركيا لا يمكنها التسامح مع الأعمال التي تستهدف استقرار سوريا ووحدتها.
وأضاف: "تركيا تشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأن تكون حقوق جميع مكونات الشعب السوري مصانة، لكن ذلك لا يتم بالسلاح وتهديد الآخرين واحتلال الأراضي".
وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات، حسين سلامة، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مقر وزارة الخارجية التركية بأنقرة.