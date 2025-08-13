https://sarabic.ae/20250813/لحظة-ضرب-صاعقة-لمحول-كهربائي-في-ولاية-كارولاينا-الجنوبية-فيديو-1103692144.html
لحظة ضرب صاعقة لمحول كهربائي في ولاية كارولاينا الجنوبية... فيديو
ضربت صاعقة رعدية قوية محولا كهربائيا في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، ما أدى إلى إتلافه وتسبب في ارتفاع الجهد على عدة خطوط كهرباء، مما تسبب بانقطاع التيار
وأظهرت لقطات مصورة التقطتها كاميرا دورية شرطة، انفجارا ضخما نجم عن الضربة، حيث أدت الصاعقة إلى اندلاع ألسنة لهب في الهواء، مما زاد من حالة الذعر بين السكان. وتسبب الحادث في اضطرابات كبيرة، حيث توقفت إشارات المرور في التقاطعات المحيطة، مما أدى إلى ازدحام مروري شديد. ولم تسجل أي تقارير فورية عن إصابات أو خسائر في الأرواح.
ضربت صاعقة رعدية قوية محولا كهربائيا في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، ما أدى إلى إتلافه وتسبب في ارتفاع الجهد على عدة خطوط كهرباء، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في الولاية.
وأظهرت لقطات مصورة التقطتها كاميرا دورية شرطة، انفجارا ضخما نجم عن الضربة، حيث أدت الصاعقة إلى اندلاع ألسنة لهب في الهواء، مما زاد من حالة الذعر بين السكان.
وتسبب الحادث في اضطرابات كبيرة، حيث توقفت إشارات المرور في التقاطعات المحيطة، مما أدى إلى ازدحام مروري شديد. ولم تسجل أي تقارير فورية عن إصابات أو خسائر في الأرواح.