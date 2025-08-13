https://sarabic.ae/20250813/نتنياهو-سنعيد-كلمة-النصر-إلى-قاموس-الجيش-الإسرائيلي-وترامب-حليفنا-الأعظم-1103701181.html
نتنياهو: سنعيد كلمة "النصر" إلى قاموس الجيش الإسرائيلي وترامب حليفنا الأعظم
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن حكومته تخوض حربا على 8 جبهات، 7 منها ضد إيران ووكلائها. 13.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: "سنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي، فنحن إما أن ننتصر أو أن يقضوا علينا".وأضاف: "حربنا ضد حماس وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبتوجيه المستوى السياسي".وتابع نتنياهو: "لن أتخلى عن تحقيق النصر على أعدائنا، بمساعدة المعارضين أو بدونهم".وأردف: "نعمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف، وندعو الدول الأخرى للمشاركة معنا".بعض الأمريكيين وقعوا ضحية للأكاذيب لكن لدينا اليوم حليف عظيم هو الرئيس ترامب.ونفى نتنياهو صحة الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، بشأن تجويع سكان قطاع غزة، واعتبر أن "التجويع المتعمد الوحيد" بالقطاع هو تجويع المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.وأضاف "لو كانت لدينا سياسة تجويع فاليوم بعد نحو عامين من بداية الحرب لكان الجميع في قطاع غزة قد قتلوا، ولكنهم لم يقتلوا لأن هذه ليست سياستنا، وإنما سياستنا هي العكس، لقد أرسلنا 1.9 مليون طن من الأغذية والمساعدات الطبية إلى غزة لأن هذه مقاربتنا في الحرب".نتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية ومرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"
وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: "سنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي، فنحن إما أن ننتصر أو أن يقضوا علينا".
وأضاف: "حربنا ضد حماس وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبتوجيه المستوى السياسي".
وتابع نتنياهو: "لن أتخلى عن تحقيق النصر على أعدائنا، بمساعدة المعارضين أو بدونهم".
كنا القوة الوحيدة التي حاربت إيران ونقدر الدور الأمريكي في قصف مفاعلات إيران النووية.
وأردف: "نعمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف، وندعو الدول الأخرى للمشاركة معنا".
بعض الأمريكيين وقعوا ضحية للأكاذيب لكن لدينا اليوم حليف عظيم هو الرئيس ترامب.
ونفى نتنياهو صحة الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، بشأن تجويع سكان قطاع غزة، واعتبر أن "التجويع المتعمد الوحيد" بالقطاع هو تجويع المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.
المشكلة في قطاع غزة لا تتمثل في المجاعة بالنسبة للفلسطينيين... سياسة التجويع المتعمد الوحيدة في قطاع غزة هي سياسة تجويع رهائننا، ويمكننا أن نرى ذلك عندما نرى أجساد معتقليهم والأجساد الهزيلة لرهائننا، وحين نرى حراسهم بل معذبيهم بأجسادهم المكتنزة.
وأضاف "لو كانت لدينا سياسة تجويع فاليوم بعد نحو عامين من بداية الحرب لكان الجميع في قطاع غزة قد قتلوا، ولكنهم لم يقتلوا لأن هذه ليست سياستنا، وإنما سياستنا هي العكس، لقد أرسلنا 1.9 مليون طن من الأغذية والمساعدات الطبية إلى غزة لأن هذه مقاربتنا في الحرب".