نتنياهو: سنعيد كلمة "النصر" إلى قاموس الجيش الإسرائيلي وترامب حليفنا الأعظم

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20250813/نتنياهو-سنعيد-كلمة-النصر-إلى-قاموس-الجيش-الإسرائيلي-وترامب-حليفنا-الأعظم-1103701181.html
نتنياهو: سنعيد كلمة "النصر" إلى قاموس الجيش الإسرائيلي وترامب حليفنا الأعظم
نتنياهو: سنعيد كلمة "النصر" إلى قاموس الجيش الإسرائيلي وترامب حليفنا الأعظم
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن حكومته تخوض حربا على 8 جبهات، 7 منها ضد إيران ووكلائها. 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T18:45+0000
2025-08-13T18:45+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3452a4b6c67f7863b9c87c1511d5ee4.jpg
وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: "سنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي، فنحن إما أن ننتصر أو أن يقضوا علينا".وأضاف: "حربنا ضد حماس وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبتوجيه المستوى السياسي".وتابع نتنياهو: "لن أتخلى عن تحقيق النصر على أعدائنا، بمساعدة المعارضين أو بدونهم".وأردف: "نعمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف، وندعو الدول الأخرى للمشاركة معنا".بعض الأمريكيين وقعوا ضحية للأكاذيب لكن لدينا اليوم حليف عظيم هو الرئيس ترامب.ونفى نتنياهو صحة الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، بشأن تجويع سكان قطاع غزة، واعتبر أن "التجويع المتعمد الوحيد" بالقطاع هو تجويع المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.وأضاف "لو كانت لدينا سياسة تجويع فاليوم بعد نحو عامين من بداية الحرب لكان الجميع في قطاع غزة قد قتلوا، ولكنهم لم يقتلوا لأن هذه ليست سياستنا، وإنما سياستنا هي العكس، لقد أرسلنا 1.9 مليون طن من الأغذية والمساعدات الطبية إلى غزة لأن هذه مقاربتنا في الحرب".نتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية ومرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"
https://sarabic.ae/20250813/بعد-تصريحات-نتنياهو-هل-يصبح-جنوب-السودان-وجهة-بديلة-لتهجير-الفلسطينيين-1103673533.html
https://sarabic.ae/20250813/بزشكيان-يرد-بقوة-على-نتنياهو-بشأن-حل-مشكلة-المياه-في-إيران-1103697361.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08e4eca2c26454439a9272f1b5a080a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نتنياهو: سنعيد كلمة "النصر" إلى قاموس الجيش الإسرائيلي وترامب حليفنا الأعظم

18:45 GMT 13.08.2025
© AP Photo / Leo Correaرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن حكومته تخوض حربا على 8 جبهات، 7 منها ضد إيران ووكلائها.
وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: "سنعيد كلمة النصر إلى معجم الجيش الإسرائيلي، فنحن إما أن ننتصر أو أن يقضوا علينا".
وأضاف: "حربنا ضد حماس وحزب الله وإيران كانت بالتكامل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبتوجيه المستوى السياسي".
وتابع نتنياهو: "لن أتخلى عن تحقيق النصر على أعدائنا، بمساعدة المعارضين أو بدونهم".

كنا القوة الوحيدة التي حاربت إيران ونقدر الدور الأمريكي في قصف مفاعلات إيران النووية.

الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
بعد تصريحات نتنياهو... هل يصبح جنوب السودان وجهة بديلة لتهجير الفلسطينيين
07:41 GMT
وأردف: "نعمل على زيادة مراكز توزيع المساعدات الآمنة في غزة بأربعة أضعاف، وندعو الدول الأخرى للمشاركة معنا".
بعض الأمريكيين وقعوا ضحية للأكاذيب لكن لدينا اليوم حليف عظيم هو الرئيس ترامب.
ونفى نتنياهو صحة الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل، بشأن تجويع سكان قطاع غزة، واعتبر أن "التجويع المتعمد الوحيد" بالقطاع هو تجويع المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
بزشكيان يرد بقوة على نتنياهو بشأن حل مشكلة المياه في إيران
15:23 GMT

المشكلة في قطاع غزة لا تتمثل في المجاعة بالنسبة للفلسطينيين... سياسة التجويع المتعمد الوحيدة في قطاع غزة هي سياسة تجويع رهائننا، ويمكننا أن نرى ذلك عندما نرى أجساد معتقليهم والأجساد الهزيلة لرهائننا، وحين نرى حراسهم بل معذبيهم بأجسادهم المكتنزة.

وأضاف "لو كانت لدينا سياسة تجويع فاليوم بعد نحو عامين من بداية الحرب لكان الجميع في قطاع غزة قد قتلوا، ولكنهم لم يقتلوا لأن هذه ليست سياستنا، وإنما سياستنا هي العكس، لقد أرسلنا 1.9 مليون طن من الأغذية والمساعدات الطبية إلى غزة لأن هذه مقاربتنا في الحرب".
نتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية ومرتبط بشدة برؤية "إسرائيل الكبرى"
