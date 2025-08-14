https://sarabic.ae/20250814/بيلاؤوسوف-روسيا-مستعدة-لتقديم-المساعدة-الشاملة-لتحقيق-الاستقرار-في-بوركينا-فاسو-ومالي-والنيجر-1103729945.html
بيلاؤوسوف: روسيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة لتحقيق الاستقرار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر
بيلاؤوسوف: روسيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة لتحقيق الاستقرار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن التهديدات الإرهابية وأعمال الجماعات المسلحة غير الشرعية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T16:24+0000
2025-08-14T16:24+0000
2025-08-14T16:24+0000
روسيا
بوركينا فاسو
النيجر
أخبار النيجر
أخبار مالي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع وزراء دفاع دول اتحاد الساحل: "قرار إنشاء التحالف هو نتيجة الاختيار الحر لشعوب الساحل، والمسار نحو التنمية السلمية المستدامة، ومع ذلك، لا تزال التهديدات الإرهابية والأعمال النشطة للجماعات المسلحة غير الشرعية في دول الاتحاد قائمة حتى اليوم".وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أجرى للمرة الأولى مشاورات مع وزراء الدفاع في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.ونقلت الوزارة عن بيلاؤوسوف قوله: "نعقد اليوم المشاورات الأولى بين وزراء الدفاع في روسيا الاتحادية، والدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل، مؤكدا أن "الحوار الرباعي سيصبح صيغة مهمة لمناقشة قضايا تعزيز التعاون في قطاع الدفاع".
https://sarabic.ae/20250809/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-جاهزية-البنية-العسكرية-لأسطول-البلطيق-في-كالينينغراد-1103539966.html
بوركينا فاسو
النيجر
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_21:0:862:631_1920x0_80_0_0_62cd490d7d08efdc0614befbb90a46a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, بوركينا فاسو, النيجر, أخبار النيجر, أخبار مالي
روسيا, بوركينا فاسو, النيجر, أخبار النيجر, أخبار مالي
بيلاؤوسوف: روسيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة لتحقيق الاستقرار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر
صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن التهديدات الإرهابية وأعمال الجماعات المسلحة غير الشرعية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لتقديم دعم شامل لتحقيق الاستقرار في هذه الدول.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع وزراء دفاع دول اتحاد الساحل: "قرار إنشاء التحالف هو نتيجة الاختيار الحر لشعوب الساحل، والمسار نحو التنمية السلمية المستدامة، ومع ذلك، لا تزال التهديدات الإرهابية والأعمال النشطة للجماعات المسلحة غير الشرعية في دول الاتحاد قائمة حتى اليوم".
وأشار إلى أن "وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتقديم دعم شامل لضمان الاستقرار في المنطقة. ندعم موقفكم بشأن ضرورة تعزيز الأمن وحماية الأراضي والسيادة".
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أجرى للمرة الأولى مشاورات مع وزراء الدفاع في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وأوضحت الدفاع الروسية أن بيلاؤوسوف أجرى اجتماعا مع وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل (بوركينا فاسو، جمهورية مالي، جمهورية النيجر).
ونقلت الوزارة عن بيلاؤوسوف قوله: "نعقد اليوم المشاورات الأولى بين وزراء الدفاع في روسيا الاتحادية، والدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل، مؤكدا أن "الحوار الرباعي سيصبح صيغة مهمة لمناقشة قضايا تعزيز التعاون في قطاع الدفاع".