بيلاؤوسوف: روسيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة لتحقيق الاستقرار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250814/بيلاؤوسوف-روسيا-مستعدة-لتقديم-المساعدة-الشاملة-لتحقيق-الاستقرار-في-بوركينا-فاسو-ومالي-والنيجر-1103729945.html
بيلاؤوسوف: روسيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة لتحقيق الاستقرار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر
بيلاؤوسوف: روسيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة لتحقيق الاستقرار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن التهديدات الإرهابية وأعمال الجماعات المسلحة غير الشرعية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T16:24+0000
2025-08-14T16:24+0000
روسيا
بوركينا فاسو
النيجر
أخبار النيجر
أخبار مالي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع وزراء دفاع دول اتحاد الساحل: "قرار إنشاء التحالف هو نتيجة الاختيار الحر لشعوب الساحل، والمسار نحو التنمية السلمية المستدامة، ومع ذلك، لا تزال التهديدات الإرهابية والأعمال النشطة للجماعات المسلحة غير الشرعية في دول الاتحاد قائمة حتى اليوم".وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أجرى للمرة الأولى مشاورات مع وزراء الدفاع في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.ونقلت الوزارة عن بيلاؤوسوف قوله: "نعقد اليوم المشاورات الأولى بين وزراء الدفاع في روسيا الاتحادية، والدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل، مؤكدا أن "الحوار الرباعي سيصبح صيغة مهمة لمناقشة قضايا تعزيز التعاون في قطاع الدفاع".
https://sarabic.ae/20250809/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-جاهزية-البنية-العسكرية-لأسطول-البلطيق-في-كالينينغراد-1103539966.html
بوركينا فاسو
النيجر
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_21:0:862:631_1920x0_80_0_0_62cd490d7d08efdc0614befbb90a46a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, بوركينا فاسو, النيجر, أخبار النيجر, أخبار مالي
روسيا, بوركينا فاسو, النيجر, أخبار النيجر, أخبار مالي

بيلاؤوسوف: روسيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة لتحقيق الاستقرار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر

16:24 GMT 14.08.2025
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن التهديدات الإرهابية وأعمال الجماعات المسلحة غير الشرعية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لتقديم دعم شامل لتحقيق الاستقرار في هذه الدول.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع مع وزراء دفاع دول اتحاد الساحل: "قرار إنشاء التحالف هو نتيجة الاختيار الحر لشعوب الساحل، والمسار نحو التنمية السلمية المستدامة، ومع ذلك، لا تزال التهديدات الإرهابية والأعمال النشطة للجماعات المسلحة غير الشرعية في دول الاتحاد قائمة حتى اليوم".

وأشار إلى أن "وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتقديم دعم شامل لضمان الاستقرار في المنطقة. ندعم موقفكم بشأن ضرورة تعزيز الأمن وحماية الأراضي والسيادة".

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي يتفقد جاهزية البنية العسكرية لأسطول البلطيق في كالينينغراد
9 أغسطس, 11:10 GMT
وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أجرى للمرة الأولى مشاورات مع وزراء الدفاع في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وأوضحت الدفاع الروسية أن بيلاؤوسوف أجرى اجتماعا مع وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل (بوركينا فاسو، جمهورية مالي، جمهورية النيجر).

ونقلت الوزارة عن بيلاؤوسوف قوله: "نعقد اليوم المشاورات الأولى بين وزراء الدفاع في روسيا الاتحادية، والدول الأعضاء في اتحاد دول الساحل، مؤكدا أن "الحوار الرباعي سيصبح صيغة مهمة لمناقشة قضايا تعزيز التعاون في قطاع الدفاع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала