تهديد قاتل... طفرة خطيرة على الأطفال وجدت في جينات البشر القدماء

14.08.2025

ويعرف عن السكيثيين، بأنهم قبائل بدوية سكنت سهوب أوراسيا في أوائل العصر الحديدي من القرن السابع إلى القرن الثالث قبل الميلاد. في أوج قوتهم، وامتدت أراضيهم من شمال البحر الأسود إلى منغوليا. جنوبًا، وصولاً إلى يهودا، التي حكموها لما يقرب من ثلاثة عقود.ووفقا للكلمات التي دونها المؤرخون، والتي بينت أن هؤلاء القوم كانوا يتحدثون اللغة الإيرانية. ويعود معنى كلمة "السكيثيين" على الأرجح لـ "الرامي". حيث كان الرجال والنساء في عصرهم على حد سواء رماة سهام على ظهور الخيل، وكانوا يعيشون في أكواخ ذات أربع أو ست عجلات. ووصف الطبيب أبقراط السكيثيين، بأنهم "قبيلة حمراء" ذات بشرة برونزية، مشيراً إلى أنهم لم يكونوا كغيرهم من الشعوب، بل كانوا مثل أنفسهم فقط. ووصف أبقراط أجسادهم بأنها "سميكة، ممتلئة، مفككة، خامة، وغير عضلية"، كما زعم أن الفرسان الذكور كانوا يعانون من عجز جنسي جماعي. ولهذا السبب كتب الطبيب، بأن القبيلة كانت عقيمة.وفي الإطار ذاته، أتاحت دراسة جينية واسعة النطاق أجراها علماء روس التحقق من بعض هذه المعلومات والحصول على معلومات جديدة عن هذه الشخصية القديمة الشهيرة.آكلي اللحوم الحمراءقام يفجيني روغاييف، من مركز علم الوراثة وعلوم الحياة بجامعة سيريوس للعلوم والتكنولوجيا (سوتشي)، وزملاؤه بتحليل "بيانات جينومية عالية الجودة" من 131 فردًا من مدافن سكيثية اكتُشفت في منطقة ما يُسمى بسكيثيا الكبرى، وهي المنطقة الممتدة من الساحل الشمالي للبحر الأسود إلى نهر الدون الأوسط. نُشرت المقالة في مجلة "ساينس أدفانسز" .اتضح أن السكيثيين، رغم أنهم قدموا من آسيا، كانوا أوروبيين. شهدت مجموعة واحدة على الأقل في الدون الأوسط العديد من الزيجات بين أقارب مقربين - أبناء عمومة من الدرجة الثانية، وأعمام، وبنات إخوة وأخوات، وحتى إخوة غير أشقاء. تجدر الإشارة إلى أن ممثلي النخبة السكيثية لم يكونوا من نسل زواج الأقاربكما وجدت أن بعض السكيثيين لديهم متغيرات من الجين المرتبطة بالشعر الأحمر والنمش، قد يكون "الجلد البرونزي" نتيجة التسمم بالحديد نتيجة اتباع نظام غذائي يعتمد على اللحوم - وقد حدد علماء الوراثة الطفرات في السكيثيين التي تساهم في ذلك.لكن لم يكن من الممكن تأكيد أو دحض الاستعداد للسمنة أو الخلل الجنسي الذي ذكره المعالج القديم. كما لم تُحدَّد قدرة السكيثيين على هضم الحليب الخام.ولم تُعثر على أي علامات تسوس على أسنان البدو القدامى. حيث أظهر تحليل النظائر لمينا الأسنان أن النظام الغذائي كان يتضمن الخضراوات، بالإضافة إلى اللحوم ومنتجات الألبان. ومع ذلك، يبدو أن بعض الأطعمة الشهية لم تكن متاحة للسكيثيين.نظام غذائي صارموبحسب مؤلفي الدراسة، فإن الطفرة الضارة ظهرت على الأرجح بين السكيثيين في منطقة الدون الأوسط، ثم انتشرت بين السكان الأوروبيين المعاصرين.وأن عدم تحمل الفركتوز الوراثي هو اضطراب وراثي نادر يصيب واحدًا من كل ٢٠-٣٠ ألف مولود جديد. وهو شائع أيضًا في روسيا، ولكن لا توجد بيانات دقيقة عنه.تظهر الأعراض في مرحلة الطفولة المبكرة، مع أول استخدام للفركتوز أثناء التغذية التكميلية: القيء، الإسهال، نقص سكر الدم، التشنجات، اليرقان. في الحالات الشديدة، يتطور فشل الكبد والكلى. بدون تشخيص وعلاج، قد يكون نقص سكر الدم مهددًا للحياة. مع استهلاك الفركتوز لفترات طويلة، يحدث تلف مزمن في الكبد والكلى، ويتأخر النمو البدني والعقلي ولا يمكن للمريض سوى مراقبة صحته باستمرار واتباع نظام غذائي صارم يستبعد الفركتوز والسكروز والسوربيتول. وبناءً على البيانات الجينية، هذا ما اتبعه السكيثيون القدماء. مما سمح لهم بالعيش حتى سن متقدمة.تتوزع الطفرات الضارة "السكيثية" بالتساوي بين السكان بشكل عام، يتركز أحفاد الشعوب القديمة المعاصرون في أوروبا، بينما يقل عددهم بشكل ملحوظ في آسيا. ويوجد حاملو تسلسلات الحمض النووي للميتوكوندريا السكيثية من الأم بشكل رئيسي في بولندا والدنمارك وشمال غرب روسيا.تنتشر الخطوط الأبوية على نطاق واسع في السكان المعاصرين الذين يسكنون المناطق الجنوبية من روسيا والقوقاز والشرق الأوسط، وكذلك شمال أوروبا والدول الاسكندنافية.ومع ذلك، يمكن لجميع حاملي الجينات السكيثية أن يطلقوا على أنفسهم اسم أحفادهم بدرجة كبيرة من التقليد. لقد اختفى الناس القدماء منذ زمن طويل، ووصلت ذكراهم، المحفوظة في الحمض النووي، إلى الناس المعاصرين من خلال العديد من الوسطاء.

