سلوفاكيا: قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن الغاز الروسي سياسي ويهدد أمن الإمدادات

سلوفاكيا: قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن الغاز الروسي سياسي ويهدد أمن الإمدادات

اعتبر رئيس اتحاد الغاز والنفط السلوفاكي، ريتشارد كفاسنيوفسكي، أن قرار الاتحاد الأوروبي التخلي عن الغاز الروسي هو قرار سياسي قد يهدد أمن إمدادات الطاقة في... 14.08.2025

وأوضح، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الغاز الروسي يمثل المصدر الوحيد المرن للإمدادات في الوقت الحالي، إذ يمكن زيادة أو تقليل كمياته حسب الحاجة.وأشار كفاسنيوفسكي إلى أن خطة المفوضية الأوروبية للتوقف عن استيراد الغاز الروسي لم تستند إلى تحليل كافٍ من الناحية القانونية والمالية، وقد تؤثر سلبًا على تنافسية القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي.وكان رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، قد أعلن سابقًا تأييده لاستمرار توريد الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن توقفها سيؤثر سلبًا على أسعار الطاقة والتنافسية الأوروبية.وتجدر الإشارة إلى أن خطة REPowerEU التي أصدرتها دول الاتحاد في ربيع 2022 تستهدف التخلي عن الغاز الروسي عبر الأنابيب بحلول 2027-2028، مع ارتفاع حصة الغاز المسال إلى 40% مقابل انخفاض حصة الغاز عبر الأنابيب إلى 60%.وكانت روسيا قد أكدت سابقًا أن الغرب ارتكب خطأً استراتيجيًا بالامتناع عن شراء مواردها من الطاقة، مشيرة إلى أن من توقف عن شرائها سيواصل الحصول عليها عبر وسطاء بأسعار أعلى، وأن موسكو قادرة على مواجهة العقوبات الغربية المستمرة منذ عدة سنوات، وأنها أظهرت فشل السياسات الغربية في فرض ضغط على الاقتصاد الروسي.

