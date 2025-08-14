لاريجاني: علاقاتنا جيدة مع مصر ولكن إذا تدخلت أمريكا فهذا موضوع آخر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250814/لاريجاني-علاقاتنا-جيدة-مع-مصر-ولكن-إذا-تدخلت-أمريكا-فهذا-موضوع-آخر-1103736528.html
لاريجاني: علاقاتنا جيدة مع مصر ولكن إذا تدخلت أمريكا فهذا موضوع آخر
لاريجاني: علاقاتنا جيدة مع مصر ولكن إذا تدخلت أمريكا فهذا موضوع آخر
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الخميس، أن التواصل مع مصر قائم بشكل دائم، ولا توجد أي مشكلة من جانب طهران تحول دون... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T19:42+0000
2025-08-14T19:42+0000
مصر
إيران
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_0:0:2670:1503_1920x0_80_0_0_54483827fecc53f0b4e72f21598884d6.jpg
وقال في مقابلة إعلامية، ردا على التقارب والزيارات بين إيران ومصر: "المحادثات مع الإخوة في مصر مستمرة، والعلاقة جيدة ومفيدة".وتابع لاريجاني: "لا توجد هناك مشاكل، لكن إذا تدخلت أمريكا فهذا موضوع آخر"، لافتا في هذا السياق إلى وجود "أعداء مشتركين" بين إيران ومصر، وفق تعبيره.ومضى معتبرا أن "الأمريكيين قد يفتعلون مشاكل تعيق هذا التقارب"، وواصل موضحا: "الساحة الدولية هي ساحة مشاكل ومتغيرات"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وقال: "مصر دولة كبيرة في الوقت الحالي، وقوية وممتازة في العالم العربي، وليس بيننا أي مشكلة".وفيما إذا كان ينوي زيارة القاهرة، أجاب لاريجاني: "حاليا لا، ولكن الأمر ممكن في المستقبل، نعم إذا استجدت مهمة محددة".يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران بدأت في التحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250814/إعلام-إيراني-لا-صحة-لوساطة-مصر-في-حل-الخلافات-مع-وكالة-الطاقة-الذرية-1103725786.html
https://sarabic.ae/20250813/بدر-عبد-العاطي-مصر-ستتخذ-إجراءات-بموجب-القانون-الدولي-في-حالة-حدوث-أضرار-من-السد-الإثيوبي-1103689876.html
مصر
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_128:0:2503:1781_1920x0_80_0_0_f85fffee4f1ca28b610e70ef683fe004.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
مصر, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار

لاريجاني: علاقاتنا جيدة مع مصر ولكن إذا تدخلت أمريكا فهذا موضوع آخر

19:42 GMT 14.08.2025
© AP Photoالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الخميس، أن التواصل مع مصر قائم بشكل دائم، ولا توجد أي مشكلة من جانب طهران تحول دون تطوير العلاقة مع القاهرة.
وقال في مقابلة إعلامية، ردا على التقارب والزيارات بين إيران ومصر: "المحادثات مع الإخوة في مصر مستمرة، والعلاقة جيدة ومفيدة".
وتابع لاريجاني: "لا توجد هناك مشاكل، لكن إذا تدخلت أمريكا فهذا موضوع آخر"، لافتا في هذا السياق إلى وجود "أعداء مشتركين" بين إيران ومصر، وفق تعبيره.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
إعلام إيراني: لا صحة لوساطة مصر في حل الخلافات مع وكالة الطاقة الذرية
14:37 GMT
ومضى معتبرا أن "الأمريكيين قد يفتعلون مشاكل تعيق هذا التقارب"، وواصل موضحا: "الساحة الدولية هي ساحة مشاكل ومتغيرات"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
واعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في تصريحاته أن "مصر دولة مهمة في المنطقة، لها تاريخ مشرف، وحضارة كبيرة، وتزخر بالعلماء".
وقال: "مصر دولة كبيرة في الوقت الحالي، وقوية وممتازة في العالم العربي، وليس بيننا أي مشكلة".
وفيما إذا كان ينوي زيارة القاهرة، أجاب لاريجاني: "حاليا لا، ولكن الأمر ممكن في المستقبل، نعم إذا استجدت مهمة محددة".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
بدر عبد العاطي: مصر ستتخذ إجراءات بموجب القانون الدولي في حالة حدوث أضرار من السد الإثيوبي
أمس, 13:02 GMT
يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران بدأت في التحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.
وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала