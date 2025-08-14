https://sarabic.ae/20250814/لاريجاني-علاقاتنا-جيدة-مع-مصر-ولكن-إذا-تدخلت-أمريكا-فهذا-موضوع-آخر-1103736528.html
لاريجاني: علاقاتنا جيدة مع مصر ولكن إذا تدخلت أمريكا فهذا موضوع آخر
لاريجاني: علاقاتنا جيدة مع مصر ولكن إذا تدخلت أمريكا فهذا موضوع آخر
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الخميس، أن التواصل مع مصر قائم بشكل دائم، ولا توجد أي مشكلة من جانب طهران تحول دون تطوير العلاقة مع القاهرة.
وقال في مقابلة إعلامية، ردا على التقارب والزيارات بين إيران ومصر: "المحادثات مع الإخوة في مصر مستمرة، والعلاقة جيدة ومفيدة".وتابع لاريجاني: "لا توجد هناك مشاكل، لكن إذا تدخلت أمريكا فهذا موضوع آخر"، لافتا في هذا السياق إلى وجود "أعداء مشتركين" بين إيران ومصر، وفق تعبيره.ومضى معتبرا أن "الأمريكيين قد يفتعلون مشاكل تعيق هذا التقارب"، وواصل موضحا: "الساحة الدولية هي ساحة مشاكل ومتغيرات"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وقال: "مصر دولة كبيرة في الوقت الحالي، وقوية وممتازة في العالم العربي، وليس بيننا أي مشكلة".وفيما إذا كان ينوي زيارة القاهرة، أجاب لاريجاني: "حاليا لا، ولكن الأمر ممكن في المستقبل، نعم إذا استجدت مهمة محددة".يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران بدأت في التحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
