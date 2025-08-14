عربي
أمساليوم
إعلام إيراني: لا صحة لوساطة مصر في حل الخلافات مع وكالة الطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أفاد إعلام إيراني، اليوم الخميس، أن الأنباء المتداولة بشأن قيام مصر بدور الوسيط بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عارية تماما من الصحة. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
إعلام إيراني: لا صحة لوساطة مصر في حل الخلافات مع وكالة الطاقة الذرية

أفاد إعلام إيراني، اليوم الخميس، أن الأنباء المتداولة بشأن قيام مصر بدور الوسيط بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عارية تماما من الصحة.
وأوضح مصدر مطلع، أن إيران لا ترى حاجة لوجود وسيط لحل أي خلافات قائمة مع الوكالة، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأكد المصدر، وفقا لما نقله مراسل وكالة "مهر"، أن "طهران تحتفظ بقنوات اتصال مباشرة وفعالة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن الحوار والتنسيق بين الطرفين مستمر دون الحاجة إلى تدخل أي طرف ثالث، بما في ذلك الجانب المصري".
وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس الأربعاء، اتصالين هاتفيين مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، ضمن إطار التحركات المصرية الرامية لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة، حسبما ذكر بيان للخارجية المصرية.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
بدر عبد العاطي لـ"سبوتنيك": مصر تسعى لتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
أمس, 12:32 GMT
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن عبد العاطي أكد، خلال اتصاله مع عراقجي، على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، بما يُسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وخلق مناخ موات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
في المقابل، تناول عبد العاطي خلال اتصاله مع غروسي، مستجدات الملف النووي الإيراني، إذ استمع لتقييم مدير الوكالة للزيارة التي أجراها نائب المدير العام للوكالة إلى طهران، مؤخرا، وسبل استعادة الثقة بين الوكالة وإيران واستئناف التعاون بينهما، فضلا عن دعم التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الوكالة ودول المنطقة، بما يعزز دور الوكالة في صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على مواصلة المشاورات بشأن ملف طهران النووي
12 أغسطس, 08:27 GMT
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
