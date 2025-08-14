https://sarabic.ae/20250814/ماذا-بعد-تحذيرات-أنقرة-ودمشق-لإسرائيل-من-التدخل-في-الشأن-السوري--1103722606.html

ماذا بعد تحذيرات أنقرة ودمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري

ماذا بعد تحذيرات أنقرة ودمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري

حذر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إسرائيل من مغبة إثارة الفوضى في سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع فيدان مع الشيباني، الذي يزور العاصمة التركية أنقرة.وقال فيدان: إن "بعض الأطراف منزعجة من التطورات الإيجابية في سوريا"، مشيرا على ما يبدو إلى "إسرائيل ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية".وحذر من أن "الأحداث التي بدأت في اللاذقية والتحركات التي تلتها في السويداء والدور المزعزع للاستقرار لوحدات حماية الشعب الكردية غير المنسجمة مع النظام، تظهر أنه سيكون من الصعب للغاية استمرار هذا الفصل الإيجابي في سوريا على النحو المنشود".وأكد أن "على دمشق وأنقرة اتخاذ التدابير اللازمة والتعاون، مع السعي لحل هذه المشاكل بأكثر الطرق سلمية".وأضاف أنه "يبدو أن ظهور الفوضى في سوريا أصبح بمثابة معيار أساسي لما تعتبره إسرائيل أمنها القومي".من جانبه، أعرب وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، عن قلقه إزاء "تحديات جديدة لا تقلّ خطورة عن تلك التي واجهتها سوريا خلال سنوات الحرب، وعلى رأسها التهديدات الإسرائيلية المتكررة”. يأتي ذلك تزامنا مع توقيع وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ونظيره السوري، مرهف أبو قصرة، اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين البلدين بعد محادثات في أنقرة، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري، وتطوير مؤسساته، وهيكليته، ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل.لكنه أشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "بعد الهجوم الإسرائيلي على مقر وزارة الدفاع ومقر قيادة الأركان السورية، طرح من جديد السير في هذا الاتجاه، كما عقدت اتفاقيات بمقتضاها سيكون هناك قواعد عسكرية تركية في سوريا وبرامج تدريب مشتركة، لإرسال رسالة تحذير لإسرائيل"، بحسب قوله.ووصف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، زيارة الشيباني لأنقرة بأنها "زيارة أمنية بطابع دبلوماسي سياسي لوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، لافتا إلى أنها "تعبر عن قلق شديد وانزعاج من التدخل الإسرائيلي والتهديدات التي تثيرها تل أبيب، عبر حلفاءها من الأقليات الموالية لها في سوريا، التي تجسدت في مؤتمر الحسكة، الذي عقد مؤخرا"، بحسب قوله.

