ماذا بعد تحذيرات أنقرة ودمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
ماذا بعد تحذيرات أنقرة ودمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري

حذر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إسرائيل من مغبة إثارة الفوضى في سوريا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع فيدان مع الشيباني، الذي يزور العاصمة التركية أنقرة.
وقال فيدان: إن "بعض الأطراف منزعجة من التطورات الإيجابية في سوريا"، مشيرا على ما يبدو إلى "إسرائيل ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية".
وحذر من أن "الأحداث التي بدأت في اللاذقية والتحركات التي تلتها في السويداء والدور المزعزع للاستقرار لوحدات حماية الشعب الكردية غير المنسجمة مع النظام، تظهر أنه سيكون من الصعب للغاية استمرار هذا الفصل الإيجابي في سوريا على النحو المنشود".
وأكد أن "على دمشق وأنقرة اتخاذ التدابير اللازمة والتعاون، مع السعي لحل هذه المشاكل بأكثر الطرق سلمية".
وأضاف أنه "يبدو أن ظهور الفوضى في سوريا أصبح بمثابة معيار أساسي لما تعتبره إسرائيل أمنها القومي".
من جانبه، أعرب وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، عن قلقه إزاء "تحديات جديدة لا تقلّ خطورة عن تلك التي واجهتها سوريا خلال سنوات الحرب، وعلى رأسها التهديدات الإسرائيلية المتكررة”.
يأتي ذلك تزامنا مع توقيع وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ونظيره السوري، مرهف أبو قصرة، اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين البلدين بعد محادثات في أنقرة، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري، وتطوير مؤسساته، وهيكليته، ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل.

في هذا الصدد، قال الأمين العام للحركة الوطنية السورية، د. زكريا ملاحفجي، إن "هذه التصريحات لوزيري خارجية البلدين جاءت بعد تفاهمات تركية سورية بخصوص تمركز قواعد عسكرية تركية في ريف حمص، وهو ما كان مطروحا بعد رحيل الأسد، غير أنه رُفض إسرائيليا".

لكنه أشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "بعد الهجوم الإسرائيلي على مقر وزارة الدفاع ومقر قيادة الأركان السورية، طرح من جديد السير في هذا الاتجاه، كما عقدت اتفاقيات بمقتضاها سيكون هناك قواعد عسكرية تركية في سوريا وبرامج تدريب مشتركة، لإرسال رسالة تحذير لإسرائيل"، بحسب قوله.

من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، د. يوسف كاتب أوغلو، إن "هناك تحركات تؤرق الاستقرار الإقليمي المرتبط باستقرار سوريا".

ووصف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، زيارة الشيباني لأنقرة بأنها "زيارة أمنية بطابع دبلوماسي سياسي لوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، لافتا إلى أنها "تعبر عن قلق شديد وانزعاج من التدخل الإسرائيلي والتهديدات التي تثيرها تل أبيب، عبر حلفاءها من الأقليات الموالية لها في سوريا، التي تجسدت في مؤتمر الحسكة، الذي عقد مؤخرا"، بحسب قوله.
