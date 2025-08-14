عربي
مطاردة لفتاتين تتسبب بحادث خطير في مصر
مطاردة لفتاتين تتسبب بحادث خطير في مصر
تابعنا عبر
تسببت ملاحقة مجموعة من الشبان، لسيارة تقودها فتاة بصحبة صديقتها، بوقوع حادث تصادم خطير، في الجيزة بمدينة 6 أكتوبر.
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، صوره أحد السائقين، يوثق لحظة الحادث وما سبقه من ملاحقة بالسيارات، تفاعلا واسعا في مصر، إذ أظهر المطاردة من بدايتها وحتى لحظة الاصطدام.
وبحسب الفيديو، توقف بعض السائقين لمساعدة الفتاة وإخراجها من السيارة، فيما لاذت السيارات المشتبه بها بالفرار من الموقع.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الأمنية ألقت لاحقا القبض على 4 أفراد، بينهم 3 طلاب جامعيين، لاتهامهم بمطاردة سيارة تقودها فتاة وبصحبتها صديقتها، ما أدى إلى وقوع حادث تصادم، وأن الشبان اعترفو بارتكاب الواقعة .
وبينت التحريات أن المتهمين لاحقوا سيارة الفتاتين على الطريق، وأغلقوا الطريق أمامها، ما دفع الفتاة لمحاولة تفادي الاصطدام، لكنها ارتطمت بسيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق، ما أسفرعن إصابتها ومرافقتها بإصابات متفاوتة، وجرى نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأشار مصدر طبي، إلى استقرار حالتهما الصحية وخروجهما من المستشفى بعد ساعات من الحادث، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.
وصرح المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، أن المتهمين الثلاثة قد يواجهون تهمة "الشروع في القتل"، إلى جانب اتهامهم كذلك "بالتحرش"، وأشار إلى أن العقوبات قد تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجنا.
وأوضح المحامي بالنقض أن هذا الحادث هو حادث فردي وليس ظاهرة متكررة في مصر، ولكن يجب تشديد العقوبات منعا لتكراره.
