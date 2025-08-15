عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
إيران: الدور عليكم إذا لم تسارعوا لنجدة فلسطين
إيران: الدور عليكم إذا لم تسارعوا لنجدة فلسطين
سبوتنيك عربي
رد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول شعوره بواجب وضع خطة تسمى "إسرائيل الكبرى"،... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
وكتب قاليباف بالعربية عبر حسابه على منصة "إكس": "رئيس الوزراء المجرم للكيان الصهيوني، هتلر القرن الحادي والعشرين، جعل مخطط الصهاينة لمستقبل المنطقة أوضح من أي وقت مضى. لقد انتهی زمان تحكم الكلب الصهيوني المسعور".وتابع: "يا إخواني المسلمين، يا مسؤولي الدول الإسلامية! غزة هي آخر حصن، اتحدوا وسارعوا لمساعدة فلسطين قبل أن يحين دور الدول الأخرى".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق.واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
https://sarabic.ae/20250814/إيران-تدين-ادعاءات-نتنياهو-بشأن-إسرائيل-الكبرى-وتطالب-بتحرك-دولي-1103720622.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
13:33 GMT 15.08.2025
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول شعوره بواجب وضع خطة تسمى "إسرائيل الكبرى"، لقادة الدول العربية.
وكتب قاليباف بالعربية عبر حسابه على منصة "إكس": "رئيس الوزراء المجرم للكيان الصهيوني، هتلر القرن الحادي والعشرين، جعل مخطط الصهاينة لمستقبل المنطقة أوضح من أي وقت مضى. لقد انتهی زمان تحكم الكلب الصهيوني المسعور".
وتابع: "يا إخواني المسلمين، يا مسؤولي الدول الإسلامية! غزة هي آخر حصن، اتحدوا وسارعوا لمساعدة فلسطين قبل أن يحين دور الدول الأخرى".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".
وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
إيران تدين ادعاءات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بتحرك دولي
أمس, 12:39 GMT
واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
