إيران: الدور عليكم إذا لم تسارعوا لنجدة فلسطين
إيران: الدور عليكم إذا لم تسارعوا لنجدة فلسطين
رد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول شعوره بواجب وضع خطة تسمى "إسرائيل الكبرى"،
وكتب قاليباف بالعربية عبر حسابه على منصة "إكس": "رئيس الوزراء المجرم للكيان الصهيوني، هتلر القرن الحادي والعشرين، جعل مخطط الصهاينة لمستقبل المنطقة أوضح من أي وقت مضى. لقد انتهی زمان تحكم الكلب الصهيوني المسعور".وتابع: "يا إخواني المسلمين، يا مسؤولي الدول الإسلامية! غزة هي آخر حصن، اتحدوا وسارعوا لمساعدة فلسطين قبل أن يحين دور الدول الأخرى".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".وتعود عبارة "إسرائيل الكبرى" إلى ما بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة، يمتد من الضفة الشرقية لنهر النيل في مصر إلى الضفة الغربية لنهر الفرات في العراق.واحتلت إسرائيل في يونيو/ حزيران 1967، أراض فلسطينية منها القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك شبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان السورية.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صفحة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة مزعومة تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
