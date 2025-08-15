عربي
بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويبدآن المحادثات في ألاسكا... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربة لـ"حماس" بإغلاق نفق بطول 7 كيلومترات
الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربة لـ"حماس" بإغلاق نفق بطول 7 كيلومترات
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أكملت عملية واسعة النطاق استمرت أربعة أسابيع، تم خلالها إغلاق وصد... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح أدرعي في بيان أن العملية شملت ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد الإغلاق عبر منظومة خاصة امتدت على مسافة 4.5 كيلومتر، من منطقة السياج الحدودي قرب بلدة "نتيف هعسراه" وحتى عمق المسار النفقي.وأشار إلى أن العملية اعتمدت على "تخطيط هندسي دقيق"، ودمج تقنيات متطورة وطرق عمل مبتكرة استُخدمت لأول مرة، ما أدى إلى "إغلاق كامل" للنفق.بالتوازي، أكد المتحدث العسكري استمرار عمليات تدمير البنى التحتية في بيت حانون باستخدام المتفجرات، حيث تم تدمير نحو 2.4 كيلومتر إضافية من الأنفاق، مما وجه "ضربة كبيرة لكتيبة بيت حانون وحسمها عملياتيا"، علىى حد قوله.وفي وقت سابق، وصفت حركة "حماس" الفلسطينية إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بيزائيل سموتريتش، عن خطته الاستيطانية الجديدة بأنها "خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني".وجاء في بيان للحركة، اليوم الخميس: "تكشف خطة سموتريتش الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية، باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة، تعمل على تهويد الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع".وأكدت "حماس" أن "محاولات الاحتلال لن تمنحه أي شرعية، ولن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته"، داعيةً كافة القوى الفلسطينية إلى "النفير العام والوحدة خلف خيار المقاومة لمواجهة هذا المخطط الخطير".
الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربة لـ"حماس" بإغلاق نفق بطول 7 كيلومترات

© AP Photo / Jack Guezقوات من الجيش الإسرائيلي داخل نفق تابع لحركة حماس في قطاع غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أكملت عملية واسعة النطاق استمرت أربعة أسابيع، تم خلالها إغلاق وصد مسار نفق تحت أرضي رئيسي بطول نحو 7 كيلومترات في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأوضح أدرعي في بيان أن العملية شملت ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد الإغلاق عبر منظومة خاصة امتدت على مسافة 4.5 كيلومتر، من منطقة السياج الحدودي قرب بلدة "نتيف هعسراه" وحتى عمق المسار النفقي.
وأشار إلى أن العملية اعتمدت على "تخطيط هندسي دقيق"، ودمج تقنيات متطورة وطرق عمل مبتكرة استُخدمت لأول مرة، ما أدى إلى "إغلاق كامل" للنفق.
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
"حماس" ترفض إدراجها في "القائمة السوداء" الأممية وتندد بـ"التسييس والمعايير المزدوجة"
18:43 GMT
بالتوازي، أكد المتحدث العسكري استمرار عمليات تدمير البنى التحتية في بيت حانون باستخدام المتفجرات، حيث تم تدمير نحو 2.4 كيلومتر إضافية من الأنفاق، مما وجه "ضربة كبيرة لكتيبة بيت حانون وحسمها عملياتيا"، علىى حد قوله.
وفي وقت سابق، وصفت حركة "حماس" الفلسطينية إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بيزائيل سموتريتش، عن خطته الاستيطانية الجديدة بأنها "خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني".
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
إعلام مصري: حماس تبدي حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار
13 أغسطس, 15:42 GMT
وجاء في بيان للحركة، اليوم الخميس: "تكشف خطة سموتريتش الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية، باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة، تعمل على تهويد الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع".
وأكدت "حماس" أن "محاولات الاحتلال لن تمنحه أي شرعية، ولن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته"، داعيةً كافة القوى الفلسطينية إلى "النفير العام والوحدة خلف خيار المقاومة لمواجهة هذا المخطط الخطير".
