الجيش الإسرائيلي يعلن توجيه ضربة لـ"حماس" بإغلاق نفق بطول 7 كيلومترات
وأوضح أدرعي في بيان أن العملية شملت ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد الإغلاق عبر منظومة خاصة امتدت على مسافة 4.5 كيلومتر، من منطقة السياج الحدودي قرب بلدة "نتيف هعسراه" وحتى عمق المسار النفقي.وأشار إلى أن العملية اعتمدت على "تخطيط هندسي دقيق"، ودمج تقنيات متطورة وطرق عمل مبتكرة استُخدمت لأول مرة، ما أدى إلى "إغلاق كامل" للنفق.بالتوازي، أكد المتحدث العسكري استمرار عمليات تدمير البنى التحتية في بيت حانون باستخدام المتفجرات، حيث تم تدمير نحو 2.4 كيلومتر إضافية من الأنفاق، مما وجه "ضربة كبيرة لكتيبة بيت حانون وحسمها عملياتيا"، علىى حد قوله.وفي وقت سابق، وصفت حركة "حماس" الفلسطينية إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بيزائيل سموتريتش، عن خطته الاستيطانية الجديدة بأنها "خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني".وجاء في بيان للحركة، اليوم الخميس: "تكشف خطة سموتريتش الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية، باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة، تعمل على تهويد الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع".وأكدت "حماس" أن "محاولات الاحتلال لن تمنحه أي شرعية، ولن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته"، داعيةً كافة القوى الفلسطينية إلى "النفير العام والوحدة خلف خيار المقاومة لمواجهة هذا المخطط الخطير".
وأوضح أدرعي في بيان أن العملية شملت ضخ أكثر من 20 ألف متر مكعب من مواد الإغلاق عبر منظومة خاصة امتدت على مسافة 4.5 كيلومتر، من منطقة السياج الحدودي قرب بلدة "نتيف هعسراه" وحتى عمق المسار النفقي.
وأشار إلى أن العملية اعتمدت على "تخطيط هندسي دقيق"، ودمج تقنيات متطورة وطرق عمل مبتكرة استُخدمت لأول مرة، ما أدى إلى "إغلاق كامل" للنفق.
بالتوازي، أكد المتحدث العسكري استمرار عمليات تدمير البنى التحتية في بيت حانون باستخدام المتفجرات، حيث تم تدمير نحو 2.4 كيلومتر إضافية من الأنفاق، مما وجه "ضربة كبيرة لكتيبة بيت حانون وحسمها عملياتيا"، علىى حد قوله.
وفي وقت سابق، وصفت حركة "حماس"
الفلسطينية إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بيزائيل سموتريتش، عن خطته الاستيطانية الجديدة بأنها "خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني".
وجاء في بيان للحركة، اليوم الخميس: "تكشف خطة سموتريتش الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية، باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة، تعمل على تهويد الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع".
وأكدت "حماس" أن "محاولات الاحتلال لن تمنحه أي شرعية، ولن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته"، داعيةً كافة القوى الفلسطينية إلى "النفير العام والوحدة خلف خيار المقاومة لمواجهة هذا المخطط الخطير".