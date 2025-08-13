https://sarabic.ae/20250813/إعلام-مصري-حماس-تبدي-حرصها-على-سرعة-العودة-إلى-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-1103697542.html

إعلام مصري: حماس تبدي حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار

كشف مصدر مصري مطلع أن وفدا من حركة حماس التقى، اليوم الأربعاء، رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع مفاوضات التهدئة في قطاع غزة. 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وأشاد وفد حماس، وفق المصدر، بالجهود المصرية المبذولة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغاثة سكانه.وفي سياق متصل، تكثف مصر اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق تهدئة يمهد الطريق لإنهاء الحرب في القطاع. وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد قال إنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل الإقدام على أي خطوة أخرى تتعلق بوضع القطاع بعد الحرب. وتابع: "نعد لمؤتمر يستمر ليومين، لكن النقطة المحورية الآن هي وقف إطلاق النار". وأردف عبد العاطي: "رؤيتنا تتمحور حول 3 محاور أولها يتعلق بالترتيبات الأمنية في غزة، واستكمال الأمن الموجود في القطاع، وثانيها هو الحديث عن الحوكمة، ومن سيحكم غزة بعد وقف إطلاق النار وإنهاء هذه الحرب". واستطرد: "أما المحور الثالث فهو تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، وتطبيق الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، التي أقرها ودعمها المجتمع الدولي بأكمله". وقال عبد العاطي: "نأمل أن يعقد هذا المؤتمر على مدار يومين، يتم في اليوم الأول عقد 4 ورش عمل تتناول كل ما يتعلق بغزة".وأوضح عبد العاطي أن "إحدى هذه الورش ستتناول الترتيبات الأمنية وحوكمة غزة، وستتناول ورشة أخرى دور القطاع الخاص في إعادة إعمار غزة، وثالثة حول كيفية التمويل، أما الرابعة فستركز بشكل رئيسي على الإنعاش المبكر، نظرا لأهميته البالغة في الأشهر الستة الأولى بعد انتهاء هذه الحرب". ولفت إلى أن "اليوم الثاني من المؤتمر سيتضمن جلسة رفيعة المستوى، يليها جلسة وزارية. ولدينا الآن العديد من الشركاء الذين يرغبون في الانضمام إلينا كداعمين مشاركين للمؤتمر، ومنهم من انضم إلينا مؤخرا في ألمانيا خلال الأيام القليلة الماضية".

