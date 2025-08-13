https://sarabic.ae/20250813/موسكو-الغارة-الإسرائيلية-على-صحفيي-الجزيرة-في-غزة-اعتداء-سافر-على-حرية-التعبير--عاجل-1103684992.html
موسكو: الغارة الإسرائيلية على صحفيي الجزيرة في غزة اعتداء سافر على حرية التعبير
موسكو: الغارة الإسرائيلية على صحفيي الجزيرة في غزة اعتداء سافر على حرية التعبير
أعلن أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن هجوم إسرائيل على صحفيي الجزيرة في غزة يعد هجوما صارخا على
وقال خلال إحاطة إعلامية: "نعتبر ما حدث انتهاكا آخر للقانون الدولي، يرتكب بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداء صارخا على حرية الصحافة".وتابع: "مثل هذه الأساليب في محاربة من تعتبرهم إسرائيل أعداءً لها، أو حتى مجرد خصوم، تستحق أشد الإدانة".وفي وقت سابق، أفادت شبكة "الجزيرة" القطرية، يوم الأحد الماضي، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع، وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهمًا إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.
موسكو: الغارة الإسرائيلية على صحفيي الجزيرة في غزة اعتداء سافر على حرية التعبير
09:57 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 10:12 GMT 13.08.2025)
أعلن أليكسي فادييف، نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن هجوم إسرائيل على صحفيي الجزيرة في غزة يعد هجوما صارخا على حرية الصحافة ويستحق الإدانة الشديدة.
وقال خلال إحاطة إعلامية: "نعتبر ما حدث انتهاكا آخر للقانون الدولي، يرتكب بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداء صارخا على حرية الصحافة".
وتابع: "مثل هذه الأساليب في محاربة من تعتبرهم إسرائيل أعداءً لها، أو حتى مجرد خصوم، تستحق أشد الإدانة".
وفي وقت سابق، أفادت شبكة "الجزيرة" القطرية، يوم الأحد الماضي، بمقتل مراسليها في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع، في قصف إسرائيلي على خيمة الصحفيين بالقطاع، وقالت الشبكة: "استشهاد مراسلي "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم".
وأضافت أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم "مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، بقصف بغزة".
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، متهمًا إياه بـ"رئاسة خلية" تابعة لحركة حماس الفلسطينية.