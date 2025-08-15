https://sarabic.ae/20250815/القوات-المسلحة-المغربية-تعتزم-شراء-مركبات-يو-جي-في-إس-لتعزيز-قدراتها-العسكرية-1103749495.html

القوات المسلحة المغربية تعتزم شراء مركبات "يو جي في إس" لتعزيز قدراتها العسكرية

القوات المسلحة المغربية تعتزم شراء مركبات "يو جي في إس" لتعزيز قدراتها العسكرية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن المملكة المغربية تزيد استثماراتها في التقنيات العسكرية، خاصة في ظل رفع ميزانيتها الدفاعية وانخراطها في تحديث جيوشها ضمن استراتيجيات...

وأكدت صحيفة "هسبريس"، اليوم الجمعة، أن المغرب يقبل على شراء المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) باعتبارها حلا عمليا يدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والاحتياجات الميدانية للجيش الملكي.وأوضحت أن "سوق الأسلحة الأفريقي يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من الآليات التي بلغت حصتها من هذا السوق أكثر من 65 مليون دولار في سنة 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليون دولار حلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3 في المائة".وأكدت أن هذا التوسع يأتي نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن أمن الحدود والإرهاب والتهريب سواء للمملكة المغربية أو غيرها من الدول الأفريقية، ما دفع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في القارة.وأشارت إلى إمكانية استغلال التقدم المحرز في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة أذكى وأكثر استقلالية حتى تكون قادرة على تنفيذ مهام معقدة بدقة أكبر، سواء في الاستخدامات العسكرية أم الزراعية أم التعدينية.أطلقت القوات المسلحة الملكية المغربية برنامجا لتحديث أسطول النقل الجوي المخصص للشحن والدعم اللوجستي، بحضور وفود أمريكية رفيعة المستوى، وذلك في الشهر الماضي.وذكرت صحيفة "هسبريس"، في السادس من الشهر الماضي، أن البرنامج المغربي الجديد يأتي كخطوة استراتيجية تؤشر على تحول نوعي في قدرات سلاح الجو المغربي.ويقوم البرنامج المغربي على تحديث طائرات النقل من طراز "C-130H" التي يحوزها المغرب، في إطار شراكة تقنية مع شركة "L3-Harris Technologies" الأمريكية، وهي خطوة تعد لبنة جديدة في مسار تطوير منظومة النقل الجوي العسكري وتجسد رؤية الممملكة نحو تعزيز فعالية تدخلاته الميدانية داخل الوطن وخارجه، سواء في المهام العملياتية أو في الاستجابات الإنسانية.واعتبر المهتمون بالشؤون الدفاعية أن تطوير هذا النوع من الطائرات يتسق مع توجه المملكة لبناء قوة جوية متعددة المهام قادرة على فرض حضورها في مسارح العمليات الأمنية والإنسانية، فضلا عن كونها تواكب التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة في محيطها الإقليمي وفي العالم.

