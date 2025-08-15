زاخاروفا تنتقد الإعلام الغربي بعد استقبال بوتين بـ"السجادة الحمراء"

https://sarabic.ae/20250815/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-تنتقد-الإعلام-الغربي-بعد-استقبال-بوتين-بالـسجادة-الحمراء-1103790503.html
21:21 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 21:30 GMT 15.08.2025)
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، حالة وسائل الإعلام الغربية بعد رؤية السجادة الحمراء المخصصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة بأنها "جنون يصل إلى حد الفوضى الكاملة"، مشيرة إلى أنهم كانوا يكتبون سابقًا عن "عزلة روسيا".
وقالت زاخاروفا في قناتها على" تلغرام": "وسائل الإعلام الغربية في حالة يمكن وصفها بالجنون الذي يتحول إلى فوضى كاملة: ثلاث سنوات كانوا يتحدثون عن عزلة روسيا، واليوم شاهدوا السجادة الحمراء التي استُقبل بها الرئيس الروسي في الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
المحادثات في ألاسكا، و بدأ الاجتماع بشكل "صيغة ضيقة".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.