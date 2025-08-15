عربي
انتهاء محادثات بوتين - ترامب بصيغة ضيقة - عاجل
زاخاروفا تنتقد الإعلام الغربي بعد استقبال بوتين بـ"السجادة الحمراء"
زاخاروفا تنتقد الإعلام الغربي بعد استقبال بوتين بـ"السجادة الحمراء"
زاخاروفا تنتقد الإعلام الغربي بعد استقبال بوتين بـ"السجادة الحمراء"
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، حالة وسائل الإعلام الغربية بعد رؤية السجادة الحمراء المخصصة للرئيس الروسي... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T21:21+0000
2025-08-15T21:30+0000
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، تمهيدا لبدء المحادثات.
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، تمهيدا لبدء المحادثات. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، حالة وسائل الإعلام الغربية بعد رؤية السجادة الحمراء المخصصة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة بأنها "جنون يصل إلى حد الفوضى الكاملة"، مشيرة إلى أنهم كانوا يكتبون سابقًا عن "عزلة روسيا".
وقالت زاخاروفا في قناتها على" تلغرام": "وسائل الإعلام الغربية في حالة يمكن وصفها بالجنون الذي يتحول إلى فوضى كاملة: ثلاث سنوات كانوا يتحدثون عن عزلة روسيا، واليوم شاهدوا السجادة الحمراء التي استُقبل بها الرئيس الروسي في الولايات المتحدة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
اجتماع بوتين وترامب هزيمة ميدانية للغرب... خبراء: كل ذلك بسبب فشلهم بتطبيق اتفاقات مينسك
20:45 GMT
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، انطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا، و بدأ الاجتماع بشكل "صيغة ضيقة".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.
