بعد اقتحام بن غفير لزنزانته.. ماذا تعرف عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي؟

09:21 GMT 15.08.2025
© AFP 2023 / TAL COHEN الأسير الفلسطيني في السجون الاسرائيلية مروان البرغوثي
الأسير الفلسطيني في السجون الاسرائيلية مروان البرغوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© AFP 2023 / TAL COHEN
تابعنا عبر
أثار اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لزنزانة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، ردود فعل واسعة بين الفلسطينيين، ووصفته الخارجية الفلسطينية بـ "إرهاب دولة منظم" يأتي في سياق الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تتحمل مسؤولية حياة البرغوثي وجميع الأسرى في سجونها، خاصة بعدما ظهر بن غفير وهو يهدد البرغوثي قائلا: "لن تنتصر.. من يعبث مع شعب إسرائيل سوف يمحى".

من هو البرغوثي؟

يعد مروان البرغوثي أحد الرموز الفلسطينية وأحد قياديي حركة "فتح" وله شعبية واسعة بين الفلسطينيين، وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة من قبل السلطات الإسرائيلية.
البرغوثي، 66 عاما، محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بالإضافة إلى 40 عاما، وتم اعتقاله في رام الله عام 2002، وكان عضوا في المجلس التشريعي السابق وعضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، ويقبع في الأسر لاتهامه بالتخطيط ودعم تنفيذ عمليات تفجيرية في داخل إسرائيل إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
قائد حركة فتح الفلسطينية ياسر عرفات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2019
حكم بإدانة عرفات والبرغوثي في 17 هجوما استهدفوا إسرائيليين
8 يوليو 2019, 11:45 GMT

مرشح لجائزة نوبل للسلام

في عام 2016، أطلق المجلس التشريعي الفلسطيني، بالاشتراك مع هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، حملة لدعم ترشيح البرغوثي، لجائزة نوبل للسلام، كما قدم الناشط الحقوقي الأرجنتيني أدولفو بيريز إسكيفيل، الفائز بالجائزة عام 1980، طلبا لإدراج اسمه في قائمة المرشحين للجائزة.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2016
رباعي الحوار التونسي يهدي مروان البرغوثي جائزة نوبل للسلام
5 أبريل 2016, 09:46 GMT
كما رشّحه البرلمان البلجيكي، في نفس العام، لنيل جائزة نوبل للسلام، مؤكدا أنه سياسي منتخب يدافع عن حقوق الإنسان وخاصة المرأة.
وفي ذات العام أيضا، أهدى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فاضل موسى جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها الرباعي الراعي للحوار في تونس للبرغوثي، وسلمها لزوجته لتسليمها له في سجون إسرائيل.
شارك البرغوثي في عدة إضرابات عن الطعام للأسرى الفلسطينيين وتعرضت حياته للخطر لهذا السبب عام 2018.

28 عاما في سجون إسرائيل

تقول هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إن اعتقال البرغوثي الأخير في السجون الإسرائيلية مضى عليه 23 عاما، بينما يقدر مجموعة ما قضاه في سجون إسرائيل بـ 28 عاما، نتيجة اعتقاله عدة مرات أولها عندما كان في سن الـ 15 من عمره.
الفصائل الفلسطينية في القاهرة - رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، 15 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2021
محكوم عليه بالسجن المؤبد... أسير فلسطيني شهير يعلن خوض الانتخابات التشريعية
30 مارس 2021, 18:12 GMT
ولفتت الهيئة في تقرير عن البرغوثي نشرته على موقعها الرسمي في أبريل/ نيسان الماضي، إنه أصيب بعدة إصابات نتيجة ضرب وحشي تعرض له في سبتمبر/ أيلول الماضي داخل محبسه.
وتشير إحصائيات هيئة شؤون الأسرى لشهر يوليو/ تموز إلى أن عدد الأسرى في سجون إسرائيل بلغ نحو 10 آلاف و800 أسير، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.
