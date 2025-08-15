https://sarabic.ae/20250815/طرائف-الدوري-المصري-لاعب-يشارك-في-شوطي-المباراة-برقمين-مختلفين-فيديو-1103760986.html
طرائف الدوري المصري.. لاعب يشارك في شوطي المباراة برقمين مختلفين.. فيديو
شهدت مباراة فريقي بيراميدز والإسماعيلي، التي أقيمت مساء الخميس، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، واقعة طريفة. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
مدافع بيراميدز محمود مرعي، ارتدى في الشوط الأول القميص رقم 3، ثم ظهر في الشوط الثاني مرتديا القميص رقم 5 الخاص بزميله علي جبر عن طريق الخطأ.وخلال المباراة اكتشف مرعي هذا الخطأ وعاد إلى رقمه الأصلي، وانتهت المباراة بفوز بيراميدز بهدف نظيف أحرزه مروان حمدي على ملعب الدفاع الجوي.
