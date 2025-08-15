مالي تحبط محاولة انقلاب والمجلس العسكري يتهم أطرافا خارجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مالي تحبط محاولة انقلاب والمجلس العسكري يتهم أطرافا خارجية
أعلنت السلطات في مالي، اليوم الجمعة، اعتقال مواطن فرنسي للاشتباه بعمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسي، متهمة دولا أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وذكرت وسائل إعلام غربية وأفريقية نقلا عن التليفزيون المالي الرسمي، اليوم الجمعة، أن المجلس العسكري الحاكم في مالي الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين شهدتهما البلاد في 2020 و2021، قد اعتقل عشرات الجنود في الأيام الأخيرة متهما إياهم بالسعي للإطاحة بالحكومة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
خبراء: فرنسا تسعى للحفاظ على ما تبقى من نفوذها في أفريقيا
28 نوفمبر 2024, 16:41 GMT
وأوضح وزير الأمن في مالي، الجنرال داود علي محمدين، أنه يتم حاليا إجراء تحقيق كامل، والوضع تحت السيطرة تماما.
وتأتي هذه التطورات وسط حملة قمع مستمرة من قبل الجيش المالي ضد المعارضة في البلاد عقب مسيرة مؤيدة للديمقراطية في شهر مايو/أيار، وهي الأولى منذ أن استولى الجيش على السلطة قبل نحو 4 سنوات.
فيما لم يقدم الجيش المالي سوى تفاصيل قليلة عن مدبري الانقلاب المزعومين، وما ترتب على ذلك، والمواطن الفرنسي المتورط فيه، أيضا، إلى جانب ذكر اسمه بأنه يان فيزيلييه.
ومن جانبه، قال وزير الأمن المالي إن "العنصر الفرنسي تصرف نيابة عن جهاز الاستخبارات الفرنسي، الذي حشد القادة السياسيين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والأفراد العسكريين في مالي".
وقال الجنرال محمدين: "إن الحكومة الانتقالية تبلغ الجمهور الوطني باعتقال مجموعة صغيرة من العناصر الهامشية من القوات المسلحة وقوات الأمن المالية؛ لارتكابهم جرائم جنائية تهدف إلى زعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية".
وإلى جانب بوركينا فاسو والنيجر، تواجه مالي تمردا منذ فترة طويلة يقوم به متشددون مسلحون، بعضهم متحالف مع تنظيم "القاعدة"، وتنظيم "داعش" الإرهابيين.
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
ماكرون: استراتيجية فرنسا العسكرية الجديدة لا تعني الانسحاب من أفريقيا
2 مارس 2023, 16:39 GMT
وفي السنوات الأخيرة، اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من عدد من الدول الأفريقية، ففي عام 2022، اضطر الجيش الفرنسي، الذي كان موجودا في منطقة الساحل منذ عام 2014 كجزء من عملية برخان لمكافحة الإرهاب، إلى مغادرة مالي.
وفي مارس/آذار 2023، أعلنت سلطات بوركينا فاسو انسحابها من معاهدة المساعدة العسكرية مع فرنسا، المبرمة منذ أكثر من 60 عاما. كما أبلغت وزارة خارجية بوركينا فاسو الجانب الفرنسي بضرورة مغادرة الجيش الفرنسي البلاد.
وبعد الانقلاب في النيجر عام 2023، طالب المتمردون بطرد السفير الفرنسي وأعلنوا تنديدهم بالاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، مطالبين بسحب قواتها والتي انتهت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت وزارة الخارجية التشادية أن حكومة البلاد أنهت اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، وطالبت وزارة الخارجية بسحب القوة العسكرية الفرنسية من البلاد. وغادرت أول 120 جنديا تشاد في نهاية ديسمبر.
