مالي تحبط محاولة انقلاب والمجلس العسكري يتهم أطرافا خارجية

أعلنت السلطات في مالي، اليوم الجمعة، اعتقال مواطن فرنسي للاشتباه بعمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسي، متهمة دولا أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وسائل إعلام غربية وأفريقية نقلا عن التليفزيون المالي الرسمي، اليوم الجمعة، أن المجلس العسكري الحاكم في مالي الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين شهدتهما البلاد في 2020 و2021، قد اعتقل عشرات الجنود في الأيام الأخيرة متهما إياهم بالسعي للإطاحة بالحكومة. وأوضح وزير الأمن في مالي، الجنرال داود علي محمدين، أنه يتم حاليا إجراء تحقيق كامل، والوضع تحت السيطرة تماما.وتأتي هذه التطورات وسط حملة قمع مستمرة من قبل الجيش المالي ضد المعارضة في البلاد عقب مسيرة مؤيدة للديمقراطية في شهر مايو/أيار، وهي الأولى منذ أن استولى الجيش على السلطة قبل نحو 4 سنوات. فيما لم يقدم الجيش المالي سوى تفاصيل قليلة عن مدبري الانقلاب المزعومين، وما ترتب على ذلك، والمواطن الفرنسي المتورط فيه، أيضا، إلى جانب ذكر اسمه بأنه يان فيزيلييه.ومن جانبه، قال وزير الأمن المالي إن "العنصر الفرنسي تصرف نيابة عن جهاز الاستخبارات الفرنسي، الذي حشد القادة السياسيين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والأفراد العسكريين في مالي".وقال الجنرال محمدين: "إن الحكومة الانتقالية تبلغ الجمهور الوطني باعتقال مجموعة صغيرة من العناصر الهامشية من القوات المسلحة وقوات الأمن المالية؛ لارتكابهم جرائم جنائية تهدف إلى زعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية".وإلى جانب بوركينا فاسو والنيجر، تواجه مالي تمردا منذ فترة طويلة يقوم به متشددون مسلحون، بعضهم متحالف مع تنظيم "القاعدة"، وتنظيم "داعش" الإرهابيين.وفي السنوات الأخيرة، اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من عدد من الدول الأفريقية، ففي عام 2022، اضطر الجيش الفرنسي، الذي كان موجودا في منطقة الساحل منذ عام 2014 كجزء من عملية برخان لمكافحة الإرهاب، إلى مغادرة مالي.وفي مارس/آذار 2023، أعلنت سلطات بوركينا فاسو انسحابها من معاهدة المساعدة العسكرية مع فرنسا، المبرمة منذ أكثر من 60 عاما. كما أبلغت وزارة خارجية بوركينا فاسو الجانب الفرنسي بضرورة مغادرة الجيش الفرنسي البلاد.وبعد الانقلاب في النيجر عام 2023، طالب المتمردون بطرد السفير الفرنسي وأعلنوا تنديدهم بالاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، مطالبين بسحب قواتها والتي انتهت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت وزارة الخارجية التشادية أن حكومة البلاد أنهت اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا، وطالبت وزارة الخارجية بسحب القوة العسكرية الفرنسية من البلاد. وغادرت أول 120 جنديا تشاد في نهاية ديسمبر.

