مصر تسجل انخفاضا في معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025

مصر تسجل انخفاضا في معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الجمعة، عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 (أبريل-يونيو)، مقارنة... 15.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقل موقع "اليوم السابع" بيانات صادرة عن بحث القوى العاملة، أفادت بارتفاع حجم قوة العمل إلى 33.614 مليون فرد، بزيادة 167 ألف فرد عن الربع الأول من العام نفسه. وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع عدد المشتغلين بنحو 223 ألف فرد، بينما انخفض عدد المتعطلين بـ57 ألف فرد.سجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضًا طفيفًا إلى 3.5%، بينما بلغ بين الإناث 15.8%. وعلى المستوى الجغرافي، انخفض المعدل في المناطق الحضرية إلى 9.7%، وفي الريف إلى 3.3%.وأظهرت البيانات أن 78.2% من إجمالي المتعطلين هم من حملة المؤهلات المتوسطة فما فوق، بينما شكل حملة المؤهلات الجامعية 44.8% من إجمالي العاطلين.وارتفع عدد المشتغلين إلى 31.559 مليون فرد، بزيادة 0.7% عن الربع السابق. وشكل العاملون بأجر نقدي النسبة الأكبر بنحو 68.1% من إجمالي المشتغلين، بينما شكل العاملون لحسابهم الخاص 23.2%.وسجل نشاط الزراعة وصيد الأسماك أعلى نسبة تشغيل بنحو 21.3% من إجمالي المشتغلين، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13.1%.بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 45.5% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر)، مع تفاوت واضح بين الجنسين؛ حيث سجل الذكور 69.8% مقابل 19.8% للإناث. كما سجلت الفئة العمرية 20-25 سنة أعلى معدل مساهمة بنسبة 62.4%.يأتي هذا التحسن في مؤشرات سوق العمل ضمن تطورات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من عام 2025، رغم التحديات العالمية والإقليمية.

