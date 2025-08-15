https://sarabic.ae/20250815/نعيم-قاسم-لا-سيادة-لبنانية-دون-المقاومة-التي-منعت-إقامة-المستوطنات-1103751411.html

نعيم قاسم: لا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات

قال الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني"، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إنه "لا سيادة لبنانية من دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات". 15.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت قناة "الميادين"، صباح اليوم الجمعة، عن الشيخ نعيم قاسم، أن "المقاومة اللبنانية لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة".وأوضح قاسم أن "المقاومة أعانت الدولة على تسهيل انتشار الجيش في جنوب لبنان"، مضيفا أن "قرار الحكومة اللبنانية يجرد لبنان من السلاح الدفاعي أثناء العدوان وتسهيل قتل المقاومين وأهلهم".وأشار إلى أن "72 % من اللبنانيين يجزمون أن الجيش لا يستطيع التصدي للعدوان بمفرده"، مضيفا "لا تزجوا الجيش اللبناني في الفتنة الداخلية. الجيش الوطني سجله ناصع، وقيادته وإدارته اليوم لا تريد أن تدخل في هذا المسار. لا تحشروه، ولا تحشروا البلد في هذا الأمر".وتابع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: "تتحمل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان".وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الثلاثاء قبل الماضي، بأن الحكومة اللبنانية عقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات كاملة، قررت خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال 2025.وأشارت الوكالة إلى شرط أن يجري عرض الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام.شهدت العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية ليل الجمعة – السبت الماضية مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري "حزب الله" وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم وشعارات داعمة لسلاح حزب الله، في خطوة احتجاجية على قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وسحبه من جميع الأحزاب والمنظمات غير العسكرية الرسمية، بما فيها الحزب.

