واشنطن ترفع شعار "السعي للسلام" خلال قمة بوتين-ترامب في ألاسكا

واشنطن ترفع شعار "السعي للسلام" خلال قمة بوتين-ترامب في ألاسكا

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة رفعت شعار "السعي للسلام" خلال قمة بوتين-ترامب في ألاسكا. 15.08.2025

وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة اختارت عبارة "السعي للسلام" شعارا للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، ووضعتها على لافتة في مكان عقد المحادثات.ووفقا للمراسل، وُضعت عبارة "السعي للسلام" على لافتة في مكان محادثات بوتين وترامب. الشعار أبيض اللون على خلفية زرقاء داكنة.وقال بيسكوف على "القناة الأولى"، ردا على سؤال حول كيفية انتهاء الاجتماع من وجهة نظر الجانب الروسي: "بشكل مثمر".وأشار بيسكوف إلى أنه "يجب أن يكون اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، مثمرًا، ليُتاح بعد ذلك مناقشة إمكانية عقد قمة ثلاثية بمشاركة فلاديمير زيلينسكي".وتوقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تستمر قمة بوتين وترامب لمدة 6-7 ساعات.وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.

