عربي
وصول طائرة بوتين إلى ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الأمريكي - عاجل
واشنطن ترفع شعار "السعي للسلام" خلال قمة بوتين-ترامب في ألاسكا
واشنطن ترفع شعار "السعي للسلام" خلال قمة بوتين-ترامب في ألاسكا

17:58 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 18:24 GMT 15.08.2025)
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة رفعت شعار "السعي للسلام" خلال قمة بوتين-ترامب في ألاسكا.
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة اختارت عبارة "السعي للسلام" شعارا للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، ووضعتها على لافتة في مكان عقد المحادثات.
ووفقا للمراسل، وُضعت عبارة "السعي للسلام" على لافتة في مكان محادثات بوتين وترامب. الشعار أبيض اللون على خلفية زرقاء داكنة.

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

وقال بيسكوف على "القناة الأولى"، ردا على سؤال حول كيفية انتهاء الاجتماع من وجهة نظر الجانب الروسي: "بشكل مثمر".
وأشار بيسكوف إلى أنه "يجب أن يكون اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، مثمرًا، ليُتاح بعد ذلك مناقشة إمكانية عقد قمة ثلاثية بمشاركة فلاديمير زيلينسكي".
وتوقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تستمر قمة بوتين وترامب لمدة 6-7 ساعات.
وفي وقت سابق من اليوم، وصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرجل الذكي، وأعرب عن أمله في أن تكون القمة في ألاسكا مثمرة. وأضاف: "إنه رجل ذكي (فلاديمير بوتين)... هناك احترام كبير من الجانبين. وأعتقد أن ذلك سيثمر عن شيئ ما".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثهما في قمة إبيك في الفيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات بوتين وترامب
17:38 GMT
وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
