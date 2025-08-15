وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة مباشرة إلى الرئيس اللبناني

عربي
بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويبدآن المحادثات في ألاسكا... فيديو
وقال: "يستهدف الجيش الإسرائيلي حاليا البنية التحتية الإرهابية لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، وسنواصل التزامنا بسياسة فرض أقصى العقوبات، ولن نسمح بأي تهديد لسكان الشمال أو للمواطنين الإسرائيليين".وأضاف كاتس: "أوجه رسالة مباشرة إلى الرئيس اللبنان، جوزيف عون: نحملكم والحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سيادة لبنان ودعم اتفاق وقف إطلاق النار، فنحن لن نعود إلى واقع 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي انتهاكات"، وفقا لموقع "Israel National News".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إغارة طائرات حربية تابعة له، قبل قليل، على بنية تحتية عسكرية وأخرى تحت أرضية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقة تلة الشقيف جنوبي لبنان، بعد رصد نشاطات عسكرية في الموقع، على حد قوله.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، على الغارات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان.
وقال: "يستهدف الجيش الإسرائيلي حاليا البنية التحتية الإرهابية لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، وسنواصل التزامنا بسياسة فرض أقصى العقوبات، ولن نسمح بأي تهديد لسكان الشمال أو للمواطنين الإسرائيليين".
وأضاف كاتس: "أوجه رسالة مباشرة إلى الرئيس اللبنان، جوزيف عون: نحملكم والحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سيادة لبنان ودعم اتفاق وقف إطلاق النار، فنحن لن نعود إلى واقع 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي انتهاكات"، وفقا لموقع "Israel National News".
مراسم تشييع جنازة الأمينين العامين السابقين لـحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، لبنان، 23 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
وزير العدل اللبناني: تهديد "حزب الله" أسقط مقولة أن السلاح للدفاع عن لبنان
14:25 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إغارة طائرات حربية تابعة له، قبل قليل، على بنية تحتية عسكرية وأخرى تحت أرضية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقة تلة الشقيف جنوبي لبنان، بعد رصد نشاطات عسكرية في الموقع، على حد قوله.
عضو المجلس السياسي في حزب الله، غالب أبو زينب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني: ندعو الرئيس لاتخاذ قرارات تجنب البلاد الانزلاق
10:45 GMT
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
