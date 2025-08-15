https://sarabic.ae/20250815/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-مباشرة-إلى-الرئيس-اللبناني-1103787444.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة مباشرة إلى الرئيس اللبناني

وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة مباشرة إلى الرئيس اللبناني

سبوتنيك عربي

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، على الغارات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-15T20:26+0000

2025-08-15T20:26+0000

2025-08-15T20:26+0000

إسرائيل

لبنان

أخبار حزب الله

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg

وقال: "يستهدف الجيش الإسرائيلي حاليا البنية التحتية الإرهابية لـ"حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، وسنواصل التزامنا بسياسة فرض أقصى العقوبات، ولن نسمح بأي تهديد لسكان الشمال أو للمواطنين الإسرائيليين".وأضاف كاتس: "أوجه رسالة مباشرة إلى الرئيس اللبنان، جوزيف عون: نحملكم والحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على سيادة لبنان ودعم اتفاق وقف إطلاق النار، فنحن لن نعود إلى واقع 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي انتهاكات"، وفقا لموقع "Israel National News".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إغارة طائرات حربية تابعة له، قبل قليل، على بنية تحتية عسكرية وأخرى تحت أرضية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقة تلة الشقيف جنوبي لبنان، بعد رصد نشاطات عسكرية في الموقع، على حد قوله.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

https://sarabic.ae/20250815/وزير-العدل-اللبناني-تهديد-حزب-الله-أسقط-مقولة-أن-السلاح-للدفاع-عن-لبنان-1103764847.html

https://sarabic.ae/20250815/عضو-المجلس-السياسي-في-حزب-الله-اللبناني-ندعو-الرئيس-لاتخاذ-قرارات-تجنب-البلاد-الانزلاق--1103757548.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن