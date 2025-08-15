https://sarabic.ae/20250815/عضو-المجلس-السياسي-في-حزب-الله-اللبناني-ندعو-الرئيس-لاتخاذ-قرارات-تجنب-البلاد-الانزلاق--1103757548.html

عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني: ندعو الرئيس لاتخاذ قرارات تجنب البلاد الانزلاق

عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني: ندعو الرئيس لاتخاذ قرارات تجنب البلاد الانزلاق

تحدث عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، غالب أبو زينب، عن زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان، مشيرًا إلى أنها جاءت... 15.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال أبو زينب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "النفوذ الأميركي في لبنان تاريخي، لكنه تحوّل اليوم إلى وقاحة في التعاطي علنًا، في مقابل تراجع مفهوم العمل السياسي في لبنان، وانهيار السيادة والكرامة الوطنية"، مؤكدا أن "ورقة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لا تتضمن ضمانات فعلية، وهي تصب في مصلحة إسرائيل". وأوضح أبو زينب أن "هناك قواسم مشتركة تجمع حزب الله مع إيران حول المقاومة في لبنان والإقليم، والدعم الإيراني لم يكن يومًا تحكمًا في القرار"، مشددًا على أن "لا مصالح اقتصادية لإيران في لبنان ولا علاقة لها بملفات الفساد". وأكد عضو المجلس السياسي في "حزب الل"ه، أن "العمل السياسي لا يقوم على القرارات القطعية"، داعيًا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى "اتخاذ قرارات تاريخية تُحسب له لتجنيب البلد الانزلاقات، وإلا فسنكون أمام نهاية العهد لا بدايته"، منتقدًا انقلاب الرئاسات على جوهر التعاطي السياسي وعجزها عن مواجهة الإدارة الأمريكية ودول أخرى عبر تبني الورقة الأميركية. وأردف: "من يظن أنه يستطيع تأمين استمراريته السياسية وتغيير مسار التاريخ عبر التحالف مع الأمريكي على حساب التوازنات الداخلية هو واهم"، مشددًا على أن "الأميركي يحترم القوي لا الضعيف". وختم بالتأكيد أن "حزب الله لن يستخدم سلاحه إلا في إطار الدفاع عن النفس وعن لبنان"، داعيًا جميع الأطراف إلى "النظر من زاوية المصلحة الوطنية الكبرى لا المصالح الشخصية"، وأضاف:"منفتحون على كل الحلول التي تراعي الوضع الداخلي وتحافظ على السلم الأهلي، وتؤمّن وحدة لبنان بعيدًا عن خدمة الأجندة الإسرائيلية"

