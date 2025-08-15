عربي
البيت الأبيض: الوفد الأمريكي للقمة مع بوتين يضم 16 شخصا- عاجل
https://sarabic.ae/20250815/عضو-المجلس-السياسي-في-حزب-الله-اللبناني-ندعو-الرئيس-لاتخاذ-قرارات-تجنب-البلاد-الانزلاق--1103757548.html
عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني: ندعو الرئيس لاتخاذ قرارات تجنب البلاد الانزلاق
عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني: ندعو الرئيس لاتخاذ قرارات تجنب البلاد الانزلاق
سبوتنيك عربي
تحدث عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، غالب أبو زينب، عن زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان، مشيرًا إلى أنها جاءت... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني: ندعو الرئيس لاتخاذ قرارات تجنب البلاد الانزلاق

10:45 GMT 15.08.2025
© Sputnikعضو المجلس السياسي في حزب الله، غالب أبو زينب
عضو المجلس السياسي في حزب الله، غالب أبو زينب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تحدث عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، غالب أبو زينب، عن زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى لبنان، مشيرًا إلى أنها جاءت للتأكيد على أن "لبنان صديق لإيران، وأن لديها حلفاء فيه، ولا يمكن أن يتحول إلى ساحة للإسرائيلي".
وقال أبو زينب، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "النفوذ الأميركي في لبنان تاريخي، لكنه تحوّل اليوم إلى وقاحة في التعاطي علنًا، في مقابل تراجع مفهوم العمل السياسي في لبنان، وانهيار السيادة والكرامة الوطنية"، مؤكدا أن "ورقة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لا تتضمن ضمانات فعلية، وهي تصب في مصلحة إسرائيل".
وأضاف: "لا نستطيع القبول بما قدم لنا، خاصة أننا أمام خطر ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، ما يتطلب التكافل والتكاتف بين اللبنانيين لحماية بلدهم، بدل التعاون مع الإدارة الأميركية في سياق تفكيك البلد، وضرورة الإصغاء للداخل، وتحقيق التوازن في التفاعل مع الإقليم لمصلحة لبنان، بعيدًا عن منطق غلبة فئة على أخرى نتيجة أحقاد داخلية أو إقليمية، أو محاولات تغيير المعادلة الداخلية وضرب اتفاق الطائف".
نائب الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
نعيم قاسم: لا سيادة لبنانية دون المقاومة التي منعت إقامة المستوطنات
09:45 GMT
وأوضح أبو زينب أن "هناك قواسم مشتركة تجمع حزب الله مع إيران حول المقاومة في لبنان والإقليم، والدعم الإيراني لم يكن يومًا تحكمًا في القرار"، مشددًا على أن "لا مصالح اقتصادية لإيران في لبنان ولا علاقة لها بملفات الفساد".
وأشار إلى أن "ما أدلى به الأمين العام لحزب الله كان واضحًا لجهة مد اليد والحرص على الوضع الداخلي واستقرار لبنان"، معتبرًا أن هناك خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو ضرورة المعالجة الجذرية للاحتلال قبل البحث في موضوع السلاح"، محذرًا من أن "أي فتنة أو مواجهة بين الجيش والمقاومة تتحمل مسؤوليتها الحكومة".
وأكد عضو المجلس السياسي في "حزب الل"ه، أن "العمل السياسي لا يقوم على القرارات القطعية"، داعيًا رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى "اتخاذ قرارات تاريخية تُحسب له لتجنيب البلد الانزلاقات، وإلا فسنكون أمام نهاية العهد لا بدايته"، منتقدًا انقلاب الرئاسات على جوهر التعاطي السياسي وعجزها عن مواجهة الإدارة الأمريكية ودول أخرى عبر تبني الورقة الأميركية.
مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
‌‏الخارجية اللبنانية: تصريحات مستشار خامنئي بشأن سلاح "حزب الله" تدخل سافر وغير مقبول
9 أغسطس, 15:41 GMT
وأردف: "من يظن أنه يستطيع تأمين استمراريته السياسية وتغيير مسار التاريخ عبر التحالف مع الأمريكي على حساب التوازنات الداخلية هو واهم"، مشددًا على أن "الأميركي يحترم القوي لا الضعيف".

وأشاد أبو زينب، بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحرصه على وحدة لبنان الداخلية وانفتاحه على التواصل، منوهًا بخبرته ونضوجه السياسي، ومؤكدًا أن "الثنائي الوطني حريص على لبنان وعلى عدم السماح بأن يصبح اسرائيليًا"، واعتبر أن الحفاظ على لبنان يتطلب "التمسك بأوراق القوة وتحسين المكتسبات والتفاوض على هذا الأساس، عبر تعزيز قوة لبنان وحماية حدوده".

وختم بالتأكيد أن "حزب الله لن يستخدم سلاحه إلا في إطار الدفاع عن النفس وعن لبنان"، داعيًا جميع الأطراف إلى "النظر من زاوية المصلحة الوطنية الكبرى لا المصالح الشخصية"، وأضاف:"منفتحون على كل الحلول التي تراعي الوضع الداخلي وتحافظ على السلم الأهلي، وتؤمّن وحدة لبنان بعيدًا عن خدمة الأجندة الإسرائيلية"
