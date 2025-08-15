يتذوق مثل البشر... علماء ينجحون في ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم

عربي
وصول طائرة بوتين إلى ألاسكا لعقد قمة مع نظيره الأمريكي - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250815/يتذوق-مثل-البشر-علماء-ينجحون-في-ابتكار-أول-لسان-اصطناعي-في-العالم-1103775348.html
يتذوق مثل البشر... علماء ينجحون في ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم
يتذوق مثل البشر... علماء ينجحون في ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم
سبوتنيك عربي
تمكن فريق من العلماء، من تطوير أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة، في محاكاة دقيقة لآلية عمل براعم التذوق لدى الإنسان. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T18:45+0000
2025-08-15T18:45+0000
مجتمع
علوم
الصحة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104069/19/1040691932_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_9023006875386ee83952fa23d1b5f598.jpg
ويعتمد اللسان الاصطناعي على أغشية فائقة الرقة من "أكسيد الغرافين"، وهي صفائح كربونية تعمل كمرشحات جزيئية للنسخ الأيونية من النكهات، وعلى عكس المرشحات التقليدية التي تفصل الجزيئات الكبيرة، تبطئ هذه الأغشية حركة الأيونات، ما يمنح الجهاز القدرة على التعرف على النكهات والاحتفاظ بها في ذاكرته، وفقا لموقع "Live Science".وخلال التجارب، تمكن اللسان الصناعي من التعرف على 4 نكهات أساسية، هي الحلو، والحامض، والمالح، والمر، بدقة تراوحت بين 72.5% و87.5%، وبلغت 96% عند التعامل مع مشروبات متعددة النكهات مثل القهوة والمياه الغازية، بفضل بنيتها الكيميائية المعقدة التي تسهل التمييز.ويفتح هذا الابتكار المجال لتطوير أنظمة آلية متقدمة لمراقبة سلامة الأغذية والكشف المبكر عن الأمراض عبر التحليل الكيميائي، مع إمكانية دمجه في معدات المختبرات لتحليل العينات السائلة.كما يعد الاختراع خطوة مهمة نحو الحوسبة العصبية، أي أنظمة "الذكاء الاصطناعي"، التي تحاكي آلية التعلم في الدماغ البشري.
https://sarabic.ae/20250421/تحذير-من-عادة-شائعة-أثناء-تنظيف-اللسان-قد-تؤثر-سلبا-على-القلب-1099743888.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104069/19/1040691932_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_0965a440a18f5a2844f104f786f0ae8e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, الأخبار
علوم, الصحة, الأخبار

يتذوق مثل البشر... علماء ينجحون في ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم

18:45 GMT 15.08.2025
CC0 / pixabay / علماء: لسان الإنسان قادر على شم الروائح
علماء: لسان الإنسان قادر على شم الروائح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
علماء: لسان الإنسان قادر على شم الروائح
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
تمكن فريق من العلماء، من تطوير أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة، في محاكاة دقيقة لآلية عمل براعم التذوق لدى الإنسان.
ويعتمد اللسان الاصطناعي على أغشية فائقة الرقة من "أكسيد الغرافين"، وهي صفائح كربونية تعمل كمرشحات جزيئية للنسخ الأيونية من النكهات، وعلى عكس المرشحات التقليدية التي تفصل الجزيئات الكبيرة، تبطئ هذه الأغشية حركة الأيونات، ما يمنح الجهاز القدرة على التعرف على النكهات والاحتفاظ بها في ذاكرته، وفقا لموقع "Live Science".
وخلال التجارب، تمكن اللسان الصناعي من التعرف على 4 نكهات أساسية، هي الحلو، والحامض، والمالح، والمر، بدقة تراوحت بين 72.5% و87.5%، وبلغت 96% عند التعامل مع مشروبات متعددة النكهات مثل القهوة والمياه الغازية، بفضل بنيتها الكيميائية المعقدة التي تسهل التمييز.
نموذج مجسم لقلب الإنسان مخصص لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
مجتمع
تحذير من عادة شائعة أثناء تنظيف اللسان قد تؤثر سلبا على القلب
21 أبريل, 09:48 GMT
ويفتح هذا الابتكار المجال لتطوير أنظمة آلية متقدمة لمراقبة سلامة الأغذية والكشف المبكر عن الأمراض عبر التحليل الكيميائي، مع إمكانية دمجه في معدات المختبرات لتحليل العينات السائلة.
كما يعد الاختراع خطوة مهمة نحو الحوسبة العصبية، أي أنظمة "الذكاء الاصطناعي"، التي تحاكي آلية التعلم في الدماغ البشري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала