https://sarabic.ae/20250815/يتذوق-مثل-البشر-علماء-ينجحون-في-ابتكار-أول-لسان-اصطناعي-في-العالم-1103775348.html
يتذوق مثل البشر... علماء ينجحون في ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم
يتذوق مثل البشر... علماء ينجحون في ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم
سبوتنيك عربي
تمكن فريق من العلماء، من تطوير أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة، في محاكاة دقيقة لآلية عمل براعم التذوق لدى الإنسان. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T18:45+0000
2025-08-15T18:45+0000
2025-08-15T18:45+0000
مجتمع
علوم
الصحة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104069/19/1040691932_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_9023006875386ee83952fa23d1b5f598.jpg
ويعتمد اللسان الاصطناعي على أغشية فائقة الرقة من "أكسيد الغرافين"، وهي صفائح كربونية تعمل كمرشحات جزيئية للنسخ الأيونية من النكهات، وعلى عكس المرشحات التقليدية التي تفصل الجزيئات الكبيرة، تبطئ هذه الأغشية حركة الأيونات، ما يمنح الجهاز القدرة على التعرف على النكهات والاحتفاظ بها في ذاكرته، وفقا لموقع "Live Science".وخلال التجارب، تمكن اللسان الصناعي من التعرف على 4 نكهات أساسية، هي الحلو، والحامض، والمالح، والمر، بدقة تراوحت بين 72.5% و87.5%، وبلغت 96% عند التعامل مع مشروبات متعددة النكهات مثل القهوة والمياه الغازية، بفضل بنيتها الكيميائية المعقدة التي تسهل التمييز.ويفتح هذا الابتكار المجال لتطوير أنظمة آلية متقدمة لمراقبة سلامة الأغذية والكشف المبكر عن الأمراض عبر التحليل الكيميائي، مع إمكانية دمجه في معدات المختبرات لتحليل العينات السائلة.كما يعد الاختراع خطوة مهمة نحو الحوسبة العصبية، أي أنظمة "الذكاء الاصطناعي"، التي تحاكي آلية التعلم في الدماغ البشري.
https://sarabic.ae/20250421/تحذير-من-عادة-شائعة-أثناء-تنظيف-اللسان-قد-تؤثر-سلبا-على-القلب-1099743888.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104069/19/1040691932_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_0965a440a18f5a2844f104f786f0ae8e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة, الأخبار
يتذوق مثل البشر... علماء ينجحون في ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم
تمكن فريق من العلماء، من تطوير أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة، في محاكاة دقيقة لآلية عمل براعم التذوق لدى الإنسان.
ويعتمد اللسان الاصطناعي على أغشية فائقة الرقة من "أكسيد الغرافين"، وهي صفائح كربونية تعمل كمرشحات جزيئية للنسخ الأيونية من النكهات، وعلى عكس المرشحات التقليدية التي تفصل الجزيئات الكبيرة، تبطئ هذه الأغشية حركة الأيونات، ما يمنح الجهاز القدرة على التعرف على النكهات والاحتفاظ بها في ذاكرته، وفقا لموقع
"Live Science".
وخلال التجارب، تمكن اللسان الصناعي من التعرف على 4 نكهات أساسية، هي الحلو، والحامض، والمالح، والمر، بدقة تراوحت بين 72.5% و87.5%، وبلغت 96% عند التعامل مع مشروبات متعددة النكهات مثل القهوة والمياه الغازية، بفضل بنيتها الكيميائية المعقدة التي تسهل التمييز.
ويفتح هذا الابتكار المجال لتطوير أنظمة آلية متقدمة لمراقبة سلامة الأغذية والكشف المبكر عن الأمراض عبر التحليل الكيميائي، مع إمكانية دمجه في معدات المختبرات لتحليل العينات السائلة.
كما يعد الاختراع خطوة مهمة نحو الحوسبة العصبية، أي أنظمة "الذكاء الاصطناعي"، التي تحاكي آلية التعلم في الدماغ البشري.