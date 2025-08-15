https://sarabic.ae/20250815/يتذوق-مثل-البشر-علماء-ينجحون-في-ابتكار-أول-لسان-اصطناعي-في-العالم-1103775348.html

يتذوق مثل البشر... علماء ينجحون في ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم

سبوتنيك عربي

تمكن فريق من العلماء، من تطوير أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة، في محاكاة دقيقة لآلية عمل براعم التذوق لدى الإنسان. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

ويعتمد اللسان الاصطناعي على أغشية فائقة الرقة من "أكسيد الغرافين"، وهي صفائح كربونية تعمل كمرشحات جزيئية للنسخ الأيونية من النكهات، وعلى عكس المرشحات التقليدية التي تفصل الجزيئات الكبيرة، تبطئ هذه الأغشية حركة الأيونات، ما يمنح الجهاز القدرة على التعرف على النكهات والاحتفاظ بها في ذاكرته، وفقا لموقع "Live Science".وخلال التجارب، تمكن اللسان الصناعي من التعرف على 4 نكهات أساسية، هي الحلو، والحامض، والمالح، والمر، بدقة تراوحت بين 72.5% و87.5%، وبلغت 96% عند التعامل مع مشروبات متعددة النكهات مثل القهوة والمياه الغازية، بفضل بنيتها الكيميائية المعقدة التي تسهل التمييز.ويفتح هذا الابتكار المجال لتطوير أنظمة آلية متقدمة لمراقبة سلامة الأغذية والكشف المبكر عن الأمراض عبر التحليل الكيميائي، مع إمكانية دمجه في معدات المختبرات لتحليل العينات السائلة.كما يعد الاختراع خطوة مهمة نحو الحوسبة العصبية، أي أنظمة "الذكاء الاصطناعي"، التي تحاكي آلية التعلم في الدماغ البشري.

