أسرع سرقة في التاريخ.. لصوص ينهبون مجوهرات بـ2 مليون دولار بأقل من دقيقتين.. فيديو
أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الجمعة، عن تنفيذ لصوص لعملية سطو جريئة على متجر مجوهرات في مدينة سياتل، استغرقت أقل من 90 ثانية، وأسفرت عن سرقة ألماس وساعات فاخرة... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الجمعة، عن تنفيذ لصوص لعملية سطو جريئة على متجر مجوهرات في مدينة سياتل، استغرقت أقل من 90 ثانية، وأسفرت عن سرقة ألماس وساعات فاخرة وذهب بقيمة تقارب مليوني دولار.
وأظهر تسجيل كاميرات المراقبة، قيام 4 أشخاص مقنعين بتحطيم الباب الزجاجي المغلق للمتجر بمطارق معدنية، قبل أن ينهبوا 6 واجهات عرض فيه، إحداها تضم ساعات "رولكس" بقيمة 750 ألف دولار.
وأوضحت الشرطة أن أحد المشتبه بهم هدد الموظفين برذاذ للدببة ومسدس صاعق، من دون وقوع إصابات، فيما فرّ اللصوص بسيارة قبل وصول عناصر الأمن.
وقال نائب رئيس المتجر جوش ميناش، إن العاملين أصيبوا بصدمة جراء الحادث، وأعلن أن المتجر سيُغلق مؤقتا ريثما تُحصى الخسائر.