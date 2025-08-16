https://sarabic.ae/20250816/إعلام-سوداني-السفارة-السعودية-في-بورتسودان-ترفض-منح-تأشيرات-عائلية-لأكثر-من-1500-شخص-1103819536.html

إعلام سوداني: السفارة السعودية في بورتسودان ترفض منح تأشيرات عائلية لأكثر من 1500 شخص

كشفت وسائل إعلام سودانية، نقلا عن مجموعة تجارية متخصصة بخدمات السياحة والسفر، عن "رفض السفارة السعودية في بورتسودان، منح تأشيرات زيارة عائلية لأكثر من 1500...

ونقلت المجموعة عن شركة طيران "بلدنا"، إن "سبب الرفض يعود إلى وجود تناقض في مستندات التأشيرة، حيث أشارت إلى نوع دخول متعدد (Multiple Entries) مع مدة إقامة 90 يوما، وهو ما لا يتوافق مع الشروط المعتمدة"، حسبما ذكر موقع "المشهد السوداني".وأكدت المجموعة أنه "على المتقدمين التأكد من أن حقل عدد مرات الدخول ومدة الإقامة في مستند التأشيرة يحتوي على علامة "–"، كما هو موضح في الإرشادات، قبل إدخال البيانات عبر منصة "إنجاز" الإلكترونية".وشددت المجموعة على ضرورة مراجعة المستندات بدقة قبل التقديم، لضمان مطابقتها لمعايير السفارة وتجنب رفض الطلبات.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، كشف السفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر، عن تشكيل لجنة سعودية برئاسته، خلال شهر رمضان الماضي، لدراسة مشاريع إغاثية لدعم السودان، مشيرًا إلى أن نتائج أعمال هذه اللجنة ستُعلن قريبا.وقال موقع "المندرة نيوز"، إن ذلك جاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس، بمكتبه في بورتسودان، السفير علي بن حسن جعفر، حيث ناقش الجانبان سُبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.وأكد رئيس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط السودان بالمملكة، مشيرًا إلى أهمية تعزيزها لخدمة مصالح الشعبين. من جانبه، أعرب السفير السعودي عن دعم بلاده الكامل للحكومة الانتقالية، واستعداد المملكة لتقديم كل ما يسهم في نجاح برامجها التنموية.

