إعلام سوداني: السفارة السعودية في بورتسودان ترفض منح تأشيرات عائلية لأكثر من 1500 شخص
إعلام سوداني: السفارة السعودية في بورتسودان ترفض منح تأشيرات عائلية لأكثر من 1500 شخص
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام سودانية، نقلا عن مجموعة تجارية متخصصة بخدمات السياحة والسفر، عن "رفض السفارة السعودية في بورتسودان، منح تأشيرات زيارة عائلية لأكثر من 1500... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T11:00+0000
2025-08-16T11:00+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095013560_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_89e3639a82bfd2fa8d71d6834cd4cd47.jpg
ونقلت المجموعة عن شركة طيران "بلدنا"، إن "سبب الرفض يعود إلى وجود تناقض في مستندات التأشيرة، حيث أشارت إلى نوع دخول متعدد (Multiple Entries) مع مدة إقامة 90 يوما، وهو ما لا يتوافق مع الشروط المعتمدة"، حسبما ذكر موقع "المشهد السوداني".وأكدت المجموعة أنه "على المتقدمين التأكد من أن حقل عدد مرات الدخول ومدة الإقامة في مستند التأشيرة يحتوي على علامة "–"، كما هو موضح في الإرشادات، قبل إدخال البيانات عبر منصة "إنجاز" الإلكترونية".وشددت المجموعة على ضرورة مراجعة المستندات بدقة قبل التقديم، لضمان مطابقتها لمعايير السفارة وتجنب رفض الطلبات.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، كشف السفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر، عن تشكيل لجنة سعودية برئاسته، خلال شهر رمضان الماضي، لدراسة مشاريع إغاثية لدعم السودان، مشيرًا إلى أن نتائج أعمال هذه اللجنة ستُعلن قريبا.وقال موقع "المندرة نيوز"، إن ذلك جاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس، بمكتبه في بورتسودان، السفير علي بن حسن جعفر، حيث ناقش الجانبان سُبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.وأكد رئيس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط السودان بالمملكة، مشيرًا إلى أهمية تعزيزها لخدمة مصالح الشعبين. من جانبه، أعرب السفير السعودي عن دعم بلاده الكامل للحكومة الانتقالية، واستعداد المملكة لتقديم كل ما يسهم في نجاح برامجها التنموية.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095013560_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ba59fb6870941db09a67f6c9492a2d80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إعلام سوداني: السفارة السعودية في بورتسودان ترفض منح تأشيرات عائلية لأكثر من 1500 شخص

11:00 GMT 16.08.2025
© AP Photo / Amr Nabilمطار بورتسودان
مطار بورتسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Amr Nabil
كشفت وسائل إعلام سودانية، نقلا عن مجموعة تجارية متخصصة بخدمات السياحة والسفر، عن "رفض السفارة السعودية في بورتسودان، منح تأشيرات زيارة عائلية لأكثر من 1500 شخص، رغم تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية"، على حد قولها.
ونقلت المجموعة عن شركة طيران "بلدنا"، إن "سبب الرفض يعود إلى وجود تناقض في مستندات التأشيرة، حيث أشارت إلى نوع دخول متعدد (Multiple Entries) مع مدة إقامة 90 يوما، وهو ما لا يتوافق مع الشروط المعتمدة"، حسبما ذكر موقع "المشهد السوداني".
وأكدت المجموعة أنه "على المتقدمين التأكد من أن حقل عدد مرات الدخول ومدة الإقامة في مستند التأشيرة يحتوي على علامة "–"، كما هو موضح في الإرشادات، قبل إدخال البيانات عبر منصة "إنجاز" الإلكترونية".
وشددت المجموعة على ضرورة مراجعة المستندات بدقة قبل التقديم، لضمان مطابقتها لمعايير السفارة وتجنب رفض الطلبات.
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، كشف السفير السعودي في السودان علي بن حسن جعفر، عن تشكيل لجنة سعودية برئاسته، خلال شهر رمضان الماضي، لدراسة مشاريع إغاثية لدعم السودان، مشيرًا إلى أن نتائج أعمال هذه اللجنة ستُعلن قريبا.
وقال موقع "المندرة نيوز"، إن ذلك جاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني كامل إدريس، بمكتبه في بورتسودان، السفير علي بن حسن جعفر، حيث ناقش الجانبان سُبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط السودان بالمملكة، مشيرًا إلى أهمية تعزيزها لخدمة مصالح الشعبين. من جانبه، أعرب السفير السعودي عن دعم بلاده الكامل للحكومة الانتقالية، واستعداد المملكة لتقديم كل ما يسهم في نجاح برامجها التنموية.
