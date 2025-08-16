عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ارتفاع مقلق لوفيات الحصبة في الأمريكتين وسط تفشي العدوى
أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أمس الجمعة، عن تصاعد مقلق في حالات الإصابة بالحصبة في الأمريكتين، خاصة في أمريكا الشمالية، مع تسجيل ارتفاع في الوفيات...
تابعنا عبر
أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أمس الجمعة، عن تصاعد مقلق في حالات الإصابة بالحصبة في الأمريكتين، خاصة في أمريكا الشمالية، مع تسجيل ارتفاع في الوفيات الناجمة عن المرض في كل من المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
وأرجعت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، تفشي المرض إلى تراجع معدلات التطعيم، حيث أظهرت البيانات أن 71% من الحالات سُجلت بين أفراد غير مطعمين، فيما لم يُعرف وضع التطعيم لدى 18% من المصابين، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ووفقا لإحصاءات المنظمة، فقد تم تسجيل 10139 إصابة مؤكدة بالحصبة و18 وفاة مرتبطة بها في 10 دول بالأمريكتين حتى 8 أغسطس/آب، بزيادة تصل إلى 34 ضعفا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2024).

وسُجلت غالبية الوفيات في المكسيك، بواقع 14 حالة، تلتها الولايات المتحدة بثلاث حالات، وكندا بحالة واحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن معظم الوفيات في المكسيك كانت بين السكان الأصليين، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و54 عاما.

وأكدت المنظمة أن الحصبة مرض "معد للغاية" ينتشر بسرعة بين غير المطعمين، خاصة الأطفال.

وفي الولايات المتحدة، كشفت دراسة أجرتها "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" عن انخفاض معدلات التطعيم ضد الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال خلال العام الدراسي 2024-2025 مقارنة بالعام السابق، مما يزيد من مخاطر تفشي الأمراض.
