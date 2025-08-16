https://sarabic.ae/20250816/البحرين-تشيد-بلقاء-الرئيسين-الأمريكي-والروسي-في-ألاسكا-1103826518.html
أعربت البحرين عن تقديرها للقاء الذي جمع الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في ألاسكا أمس...
البحرين تشيد بلقاء الرئيسين الأمريكي والروسي في ألاسكا
أعربت البحرين عن تقديرها للقاء الذي جمع الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في ألاسكا أمس الجمعة، والذي تناول الأزمة الأوكرانية، معتبرة إياه لقاء تاريخيا يبعث على الأمل والتفاؤل من أجل السلام العالمي.
وأشادت وزارة خارجية البحرين، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته مباحثات الرئيسين الأمريكي والروسي بشأن الأزمة الأوكرانية، باعتباره خطوة بناءة نحو حل من شأنه أن ينهي الصراع في أوكرانيا
، ويضمن الاستقرار في جميع أنحاء القارة الأوروبية، ويعزز السلم والأمن الدوليين.
وأكدت الوزارة أهمية الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات العالمية بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين
، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع الرئيس زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".
وأضاف الرئيس الأمريكي بأن الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الصراع، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الصراع، و"ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".
وأشار ترامب إلة أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرا في الصراع مع روسيا".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
، محادثات في ألاسكا.
والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.