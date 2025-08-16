https://sarabic.ae/20250816/أستاذ-في-الدراسات-الاستراتيجية-قمة-ألاسكا-بداية-الطريق-الفعلي-للتسويات-1103821641.html

أستاذ في الدراسات الاستراتيجية: قمة ألاسكا بداية الطريق الفعلي للتسويات

رأى محمد صالح الحربي، الأستاذ والخبير السعودي في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، أن "محادثات قمة ألاسكا أدت الى استكشاف النوايا وهي بداية الطريق الفعلي...

وعبر مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال الحربي: "الحرب سلسلة من المعارك والمفاوضات السياسية ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا شعروا بالخسائر المادية المذهلة"، معتبرًا أن "تصريحات ترامب حول تبادل الأراضي أكثر ما لفت الانتباه وهذا مؤشر إلى العديد من السيناريوهات منها تقسيم المقاطعات الأربعة".وتوقع ضيف "سبوتنيك"، أنه "تم بدء دراسة عملية الإفراج أو التنازل عن العقوبات على روسيا، خاصة في بعض الدول التي تستورد النفط الروسي"، مؤكدًا أن "أوروبا ليست في موقف الاتحاد القوي المتماسك وهناك ضغوط على النفاق 5% من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و 5% من الناتج المحلي وهذا صعب جدًا لدول الاتحاد الأوروبي"، معتبرًا أن "أوروبا مفتاحها بيد الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيًا واستراتيجيًا وتقليديًا".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.الأمم المتحدة ترحب بالحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركا

