أستاذ في الدراسات الاستراتيجية: قمة ألاسكا بداية الطريق الفعلي للتسويات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
أستاذ في الدراسات الاستراتيجية: قمة ألاسكا بداية الطريق الفعلي للتسويات
أستاذ في الدراسات الاستراتيجية: قمة ألاسكا بداية الطريق الفعلي للتسويات
سبوتنيك عربي
رأى محمد صالح الحربي، الأستاذ والخبير السعودي في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، أن "محادثات قمة ألاسكا أدت الى استكشاف النوايا وهي بداية الطريق الفعلي... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
وعبر مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال الحربي: "الحرب سلسلة من المعارك والمفاوضات السياسية ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا شعروا بالخسائر المادية المذهلة"، معتبرًا أن "تصريحات ترامب حول تبادل الأراضي أكثر ما لفت الانتباه وهذا مؤشر إلى العديد من السيناريوهات منها تقسيم المقاطعات الأربعة".وتوقع ضيف "سبوتنيك"، أنه "تم بدء دراسة عملية الإفراج أو التنازل عن العقوبات على روسيا، خاصة في بعض الدول التي تستورد النفط الروسي"، مؤكدًا أن "أوروبا ليست في موقف الاتحاد القوي المتماسك وهناك ضغوط على النفاق 5% من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و 5% من الناتج المحلي وهذا صعب جدًا لدول الاتحاد الأوروبي"، معتبرًا أن "أوروبا مفتاحها بيد الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيًا واستراتيجيًا وتقليديًا".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قمة ألاسكا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قمة ألاسكا

أستاذ في الدراسات الاستراتيجية: قمة ألاسكا بداية الطريق الفعلي للتسويات

12:26 GMT 16.08.2025
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا
تابعنا عبر
حصري
رأى محمد صالح الحربي، الأستاذ والخبير السعودي في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، أن "محادثات قمة ألاسكا أدت الى استكشاف النوايا وهي بداية الطريق الفعلي للحلول"، مشيرًا إلى أنه "لم يصدر أي تصريحات لإيقاف الصراع فورًا وإنما وضعت روسيا شروطها والقوات الأمريكية ربما مقترحاتها، ولكن الصراع الأوكراني لا يزال مستمرًا".
وعبر مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال الحربي: "الحرب سلسلة من المعارك والمفاوضات السياسية ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا شعروا بالخسائر المادية المذهلة"، معتبرًا أن "تصريحات ترامب حول تبادل الأراضي أكثر ما لفت الانتباه وهذا مؤشر إلى العديد من السيناريوهات منها تقسيم المقاطعات الأربعة".

وأكد أن "روسيا لا تريد الناتو إطلاقًا أن يقف على حدودها الجنوبية والحدود الجنوبية الغربية، لذلك لابد أن يكون هناك بروتوكول منطقة حامية عازلة"، لافتًا إلى أن "بوتين والدائرة المقربة منه، لا يمكن بأي حال من الأحوال، التنازل أو القيام بعملية انتحار سياسي".

وتوقع ضيف "سبوتنيك"، أنه "تم بدء دراسة عملية الإفراج أو التنازل عن العقوبات على روسيا، خاصة في بعض الدول التي تستورد النفط الروسي"، مؤكدًا أن "أوروبا ليست في موقف الاتحاد القوي المتماسك وهناك ضغوط على النفاق 5% من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و 5% من الناتج المحلي وهذا صعب جدًا لدول الاتحاد الأوروبي"، معتبرًا أن "أوروبا مفتاحها بيد الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيًا واستراتيجيًا وتقليديًا".
تصويت... برأيك هل يستجيب الغرب وكييف لدعوات ترامب للتوصل لاتفاق بشأن الصراع في أوكرانيا؟
11:02 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.
وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكا
استقبل ترامب شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.
توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدأا الحديث في السيارة.
امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.
استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، تحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
بدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.
الأمم المتحدة ترحب بالحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة
"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركا
