أستاذ في الدراسات الاستراتيجية: قمة ألاسكا بداية الطريق الفعلي للتسويات
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا
رأى محمد صالح الحربي، الأستاذ والخبير السعودي في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، أن "محادثات قمة ألاسكا أدت الى استكشاف النوايا وهي بداية الطريق الفعلي للحلول"، مشيرًا إلى أنه "لم يصدر أي تصريحات لإيقاف الصراع فورًا وإنما وضعت روسيا شروطها والقوات الأمريكية ربما مقترحاتها، ولكن الصراع الأوكراني لا يزال مستمرًا".
وعبر مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال الحربي: "الحرب سلسلة من المعارك والمفاوضات السياسية ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا شعروا بالخسائر المادية المذهلة"، معتبرًا أن "تصريحات ترامب حول تبادل الأراضي أكثر ما لفت الانتباه وهذا مؤشر إلى العديد من السيناريوهات منها تقسيم المقاطعات الأربعة".
وأكد أن "روسيا لا تريد الناتو إطلاقًا أن يقف على حدودها الجنوبية والحدود الجنوبية الغربية، لذلك لابد أن يكون هناك بروتوكول منطقة حامية عازلة"، لافتًا إلى أن "بوتين والدائرة المقربة منه، لا يمكن بأي حال من الأحوال، التنازل أو القيام بعملية انتحار سياسي".
وتوقع ضيف "سبوتنيك"، أنه "تم بدء دراسة عملية الإفراج أو التنازل عن العقوبات على روسيا، خاصة في بعض الدول التي تستورد النفط الروسي"، مؤكدًا أن "أوروبا ليست في موقف الاتحاد القوي المتماسك وهناك ضغوط على النفاق 5% من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و 5% من الناتج المحلي وهذا صعب جدًا لدول الاتحاد الأوروبي"، معتبرًا أن "أوروبا مفتاحها بيد الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيًا واستراتيجيًا وتقليديًا".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.
وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكا
استقبل ترامب شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.
توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدأا الحديث في السيارة.
امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.
استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، تحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
بدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.