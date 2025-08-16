https://sarabic.ae/20250816/رئيس-وزراء-سلوفاكيا-بوتين-وترامب-أطلقا-عملية-حيوية-في-ألاسكا-تختبر-أوروبا-1103820392.html
رئيس الوزراء السلوفاكي: بوتين وترامب أطلقا "عملية حيوية" في ألاسكا تختبر أوروبا
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، أطلق "عملية حيوية"، ستكشف... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال فيتسو، في كلمة متلفزة بثها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "الرئيسان (بوتين وترامب) أطلقا في ألاسكا، عملية حيوية. هذه العملية أصبحت اليوم بمثابة فخ كبير للاتحاد الأوروبي. الأيام القريبة ستبين إن كان اللاعبون الكبار في الاتحاد سيدعمون هذه العملية ويدفعون باتجاه إنهاء سريع للصراع الأوكراني، أم سيستمرون في الاستراتيجية الأوروبية الفاشلة التي حاولت إضعاف روسيا عبر هذا النزاع".وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي أن اجتماع بوتين وترامب، "أطلق رسميًا عملية توحيد معايير العلاقات بين موسكو وواشنطن"، مذكرًا بأن حزبه "كان منذ وقت طويل، يدعو إلى إعادة بناء العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، غير أن الاتحاد الأوروبي لا ييدي حاليًا اهتمامًا بهذا المسار".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.
11:31 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 11:32 GMT 16.08.2025)
أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، أن اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، أطلق "عملية حيوية"، ستكشف الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت أوروبا ستدعمها أم ستواصل نهجها السابق في أوكرانيا.
وقال فيتسو، في كلمة متلفزة بثها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "الرئيسان (بوتين وترامب) أطلقا في ألاسكا، عملية حيوية. هذه العملية أصبحت اليوم بمثابة فخ كبير للاتحاد الأوروبي. الأيام القريبة ستبين إن كان اللاعبون الكبار في الاتحاد سيدعمون هذه العملية ويدفعون باتجاه إنهاء سريع للصراع الأوكراني، أم سيستمرون في الاستراتيجية الأوروبية الفاشلة التي حاولت إضعاف روسيا عبر هذا النزاع".
وأشار فيتسو إلى أن الأزمة الأوكرانية "مرتبطة بجذور تاريخية عميقة"، مؤكدًا ضرورة الحديث عن "ضمانات أمنية لكل من كييف وموسكو".
وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي أن اجتماع بوتين وترامب، "أطلق رسميًا عملية توحيد معايير العلاقات بين موسكو وواشنطن"، مذكرًا بأن حزبه "كان منذ وقت طويل، يدعو إلى إعادة بناء العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، غير أن الاتحاد الأوروبي لا ييدي حاليًا اهتمامًا بهذا المسار".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.