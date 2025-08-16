https://sarabic.ae/20250816/الخارجية-الروسية-لافروف-وفيدان-يبحثان-هاتفيا-نتائج-القمة-الروسية-الأمريكية-في-ألاسكا-1103832202.html

الخارجية الروسية: لافروف وفيدان يبحثان هاتفيا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا

الخارجية الروسية: لافروف وفيدان يبحثان هاتفيا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا

أفادت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش الأزمة الأوكرانية مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب القمة الروسية الأمريكية في... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، أنه "في 16 أغسطس/آب، أُجري اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمبادرة من الأخير. وتبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا في 15 أغسطس/آب".وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا."فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا

