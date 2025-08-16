الرئيس الجزائري يصدر قرارا بشأن مأساة سقوط حافلة واد الحراش

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/الرئيس-الجزائري-يصدر-قرارا-بشأن-مأساة-سقوط-حافلة-واد-الحراش--1103814590.html
الرئيس الجزائري يصدر قرارا بشأن مأساة سقوط حافلة واد الحراش
الرئيس الجزائري يصدر قرارا بشأن مأساة سقوط حافلة واد الحراش
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، قرارا بعد حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش شرق العاصمة الجزائر، ما تسبب في إصابات عديدة ووفاة... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T08:13+0000
2025-08-16T08:13+0000
عبد المجيد تبون
الجزائر
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/08/1049193442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5cb922f7e19c91feb00fd9d5a239445.jpg
وقرر الرئيس تبون، تخصيص منحة قدرها 100 مليون سنتيم (نحو 8 آلاف دولار) لعائلات ضحايا حادث سقوط الحافلة.وأوضح وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، في تصريح صحفي، أن تفاصيل صرف المنحة سيُكشف عنها لاحقًا في بيان رسمي، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، صباح اليوم السبت، عن وفاة 18 شخصا وإصابة 24 آخرين، إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.ولم يتضح على الفور سبب الحادث.وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة، قبل أن تصل عناصر الحماية المدنية.وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 17:45، حيث انحرفت الحافلة قبل أن تسقط في مجرى الوادي.
https://sarabic.ae/20250815/-18-قتيلا-و24-جريحا-إثر-سقوط-حافلة-في-واد-الحراش-بالعاصمة-الجزائرية-1103794676.html
https://sarabic.ae/20230804/الجزائر-تشهد-193-حادث-غرق-خلال-شهرين-1079797058.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/08/1049193442_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7ef025471b2215d9937646b138b7d1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عبد المجيد تبون, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
عبد المجيد تبون, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الرئيس الجزائري يصدر قرارا بشأن مأساة سقوط حافلة واد الحراش

08:13 GMT 16.08.2025
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Toufik Doudou
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، قرارا بعد حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش شرق العاصمة الجزائر، ما تسبب في إصابات عديدة ووفاة أكثر من 10 أشخاص.
وقرر الرئيس تبون، تخصيص منحة قدرها 100 مليون سنتيم (نحو 8 آلاف دولار) لعائلات ضحايا حادث سقوط الحافلة.
وأوضح وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، في تصريح صحفي، أن تفاصيل صرف المنحة سيُكشف عنها لاحقًا في بيان رسمي، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
وأشار إلى أن الرئيس الجزائري، يتابع عن قرب تطورات الحادث وأعرب عن تأثره العميق بما جرى.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
18 قتيلا و24 جريحا إثر سقوط حافلة في واد الحراش بالعاصمة الجزائرية
أمس, 23:09 GMT
وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، صباح اليوم السبت، عن وفاة 18 شخصا وإصابة 24 آخرين، إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.

وبحسب بيان صادر عن الحماية المدنية، فإن المصابين تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى محلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث.
فلسطينيون يركبون الأمواج باستخدام ألواح قديمة على شاطئ بحر غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
الجزائر تشهد 193 حادث غرق خلال شهرين
4 أغسطس 2023, 16:04 GMT
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة، قبل أن تصل عناصر الحماية المدنية.
وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 17:45، حيث انحرفت الحافلة قبل أن تسقط في مجرى الوادي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала