الرئيس الجزائري يصدر قرارا بشأن مأساة سقوط حافلة واد الحراش
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، قرارا بعد حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش شرق العاصمة الجزائر، ما تسبب في إصابات عديدة ووفاة... 16.08.2025
2025-08-16T08:13+0000
2025-08-16T08:13+0000
2025-08-16T08:13+0000
وقرر الرئيس تبون، تخصيص منحة قدرها 100 مليون سنتيم (نحو 8 آلاف دولار) لعائلات ضحايا حادث سقوط الحافلة.وأوضح وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، في تصريح صحفي، أن تفاصيل صرف المنحة سيُكشف عنها لاحقًا في بيان رسمي، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، صباح اليوم السبت، عن وفاة 18 شخصا وإصابة 24 آخرين، إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.ولم يتضح على الفور سبب الحادث.وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة، قبل أن تصل عناصر الحماية المدنية.وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 17:45، حيث انحرفت الحافلة قبل أن تسقط في مجرى الوادي.
الجزائر
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، قرارا بعد حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش شرق العاصمة الجزائر، ما تسبب في إصابات عديدة ووفاة أكثر من 10 أشخاص.
وقرر الرئيس تبون، تخصيص منحة قدرها 100 مليون سنتيم (نحو 8 آلاف دولار) لعائلات ضحايا حادث سقوط الحافلة.
وأوضح وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، في تصريح صحفي، أن تفاصيل صرف المنحة سيُكشف عنها لاحقًا في بيان رسمي، وفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية.
وأشار إلى أن الرئيس الجزائري، يتابع عن قرب تطورات الحادث وأعرب عن تأثره العميق بما جرى.
وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، صباح اليوم السبت، عن وفاة 18 شخصا وإصابة 24 آخرين، إثر حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة الجزائرية.
وبحسب بيان صادر عن الحماية المدنية، فإن المصابين تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى محلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.
ولم يتضح على الفور سبب الحادث.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للحادث وتدخل مواطنين ألقوا بأنفسهم في الوادي من أجل إنقاذ العالقين داخل الحافلة، قبل أن تصل عناصر الحماية المدنية.
وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 17:45، حيث انحرفت الحافلة
قبل أن تسقط في مجرى الوادي.