عربي
بوتين يعقد اجتماعا حول نتائج المفاوضات الروسية الأمريكية في ألاسكا- عاجل
تقرير: المغرب يعتزم الحصول على مقاتلات "إف-35" الأمريكية
تقرير: المغرب يعتزم الحصول على مقاتلات "إف-35" الأمريكية
سبوتنيك عربي
تعتزم المملكة المغربية إبرام صفقة ضخمة للحصول على 32 مقاتلة شبحية من طراز "F-35 Lightning II"، الأمريكية. 16.08.2025
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، أن المغرب سيعمل على إبرام صفقة ضخمة للحصول على هذا الطراز المتقدم من المقاتلات الأمريكية، وهو ما سيجعل المملكة أول دولة عربية وأفريقية تُشغّل هذه المنصة الشبحية من الجيل الخامس.وأوضحت أن سعي المغرب إلى الحصول على هذا النوع من المقاتلات المتعددة المهام يشكل نقطة تحول مهمة في منطقة شمال أفريقيا التي تشهد صراعات حول الحدود والنفوذ.وأكدت الصحيفة أن الصفقة تصل إلى نحو 17 مليار دولار على مدى 45 سنة، لتشمل ليس فقط الشراء بل أيضا الصيانة والدعم المستمر، وأن مسؤولي شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية قدموا عرضا مفصلا لضباط مغاربة على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "إيديكس" الذي احتضنته مدينة أبوظبي الإماراتية.وأمس الجمعة، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن المملكة المغربية تزيد استثماراتها في التقنيات العسكرية، خاصة في ظل رفع ميزانيتها الدفاعية وانخراطها في تحديث جيوشها ضمن استراتيجيات متعددة المجالات.وأكدت صحيفة "هسبريس" أن المغرب يقبل على شراء المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) باعتبارها حلا عمليا يدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والاحتياجات الميدانية للجيش الملكي.وأكدت أن هذا التوسع يأتي نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن أمن الحدود والإرهاب والتهريب سواء للمملكة المغربية أو غيرها من الدول الأفريقية، ما دفع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في القارة.
تعتزم المملكة المغربية إبرام صفقة ضخمة للحصول على 32 مقاتلة شبحية من طراز "F-35 Lightning II"، الأمريكية.
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، أن المغرب سيعمل على إبرام صفقة ضخمة للحصول على هذا الطراز المتقدم من المقاتلات الأمريكية، وهو ما سيجعل المملكة أول دولة عربية وأفريقية تُشغّل هذه المنصة الشبحية من الجيل الخامس.
وأوضحت أن سعي المغرب إلى الحصول على هذا النوع من المقاتلات المتعددة المهام يشكل نقطة تحول مهمة في منطقة شمال أفريقيا التي تشهد صراعات حول الحدود والنفوذ.
جندي في الحرس الوطني بجيش واشنطن العاصمة يتفقد مركبات عسكرية تم تنظيمها في مخزن الأسلحة في العاصمة لاستخدامها في شوارع واشنطن قبل الاستئناف المتوقع للاحتجاجات على وفاة جورج فلويد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
القوات المسلحة المغربية تعتزم شراء مركبات "يو جي في إس" لتعزيز قدراتها العسكرية
أمس, 08:06 GMT
وأكدت الصحيفة أن الصفقة تصل إلى نحو 17 مليار دولار على مدى 45 سنة، لتشمل ليس فقط الشراء بل أيضا الصيانة والدعم المستمر، وأن مسؤولي شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية قدموا عرضا مفصلا لضباط مغاربة على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "إيديكس" الذي احتضنته مدينة أبوظبي الإماراتية.
وأبرز العرض الأمريكي أن اقتناء هذه المقاتلات سيشكل نقلة نوعية في القدرات الجوية المغربية، ومن المتوقع أن يُسهل تكامل "F-35" مع طائرات "F-16" التي يمتلكها الجيش المغربي، عبر بروتوكولات التدريب المشتركة بين حلفاء الناتو، ليبلغ المغرب الجاهزية التشغيلية بحلول عام 2035 تقريبا.
وأمس الجمعة، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن المملكة المغربية تزيد استثماراتها في التقنيات العسكرية، خاصة في ظل رفع ميزانيتها الدفاعية وانخراطها في تحديث جيوشها ضمن استراتيجيات متعددة المجالات.
وأكدت صحيفة "هسبريس" أن المغرب يقبل على شراء المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) باعتبارها حلا عمليا يدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والاحتياجات الميدانية للجيش الملكي.
وأوضحت أن "سوق الأسلحة الأفريقي يعكس اهتماما متزايدا بهذا النوع من الآليات التي بلغت حصتها من هذا السوق أكثر من 65 مليون دولار في سنة 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليون دولار حلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3 في المائة".
وأكدت أن هذا التوسع يأتي نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن أمن الحدود والإرهاب والتهريب سواء للمملكة المغربية أو غيرها من الدول الأفريقية، ما دفع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في القارة.
