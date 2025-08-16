https://sarabic.ae/20250816/تقرير-المغرب-يعتزم-الحصول-على-مقاتلات-إف-35-الأمريكية-1103824696.html
تقرير: المغرب يعتزم الحصول على مقاتلات "إف-35" الأمريكية
تقرير: المغرب يعتزم الحصول على مقاتلات "إف-35" الأمريكية
تعتزم المملكة المغربية إبرام صفقة ضخمة للحصول على 32 مقاتلة شبحية من طراز "F-35 Lightning II"، الأمريكية. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، أن المغرب سيعمل على إبرام صفقة ضخمة للحصول على هذا الطراز المتقدم من المقاتلات الأمريكية، وهو ما سيجعل المملكة أول دولة عربية وأفريقية تُشغّل هذه المنصة الشبحية من الجيل الخامس.وأوضحت أن سعي المغرب إلى الحصول على هذا النوع من المقاتلات المتعددة المهام يشكل نقطة تحول مهمة في منطقة شمال أفريقيا التي تشهد صراعات حول الحدود والنفوذ.وأكدت الصحيفة أن الصفقة تصل إلى نحو 17 مليار دولار على مدى 45 سنة، لتشمل ليس فقط الشراء بل أيضا الصيانة والدعم المستمر، وأن مسؤولي شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية قدموا عرضا مفصلا لضباط مغاربة على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "إيديكس" الذي احتضنته مدينة أبوظبي الإماراتية.وأمس الجمعة، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن المملكة المغربية تزيد استثماراتها في التقنيات العسكرية، خاصة في ظل رفع ميزانيتها الدفاعية وانخراطها في تحديث جيوشها ضمن استراتيجيات متعددة المجالات.وأكدت صحيفة "هسبريس" أن المغرب يقبل على شراء المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) باعتبارها حلا عمليا يدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والاحتياجات الميدانية للجيش الملكي.وأكدت أن هذا التوسع يأتي نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن أمن الحدود والإرهاب والتهريب سواء للمملكة المغربية أو غيرها من الدول الأفريقية، ما دفع إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في القارة.
