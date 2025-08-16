عربي
ترامب يوصي زيلينسكي بإبرام صفقة مع روسيا لتسوية النزاع
خبير أرجنتيني: تصريحات بوتين حول المفاوضات مع أمريكا تحمل رسائل استراتيجية
خبير أرجنتيني: تصريحات بوتين حول المفاوضات مع أمريكا تحمل رسائل استراتيجية
00:14 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 00:19 GMT 16.08.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
أكد الخبير الأرجنتيني في الشؤون الدولية، تاديو كاستيغليوني، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المفاوضات مع أمريكا تحمل رسائل استراتيجية تتعلق بالتقارب السياسي والتسوية الدائمة للصراع الأوكراني، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقات واقعية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقال الخبير الأرجنتيني كاستيغليوني، في تصريحات لـ"سبوتنيك ": "أولا حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المسافة الجغرافية البالغة أربعة كيلومترات بين روسيا والولايات المتحدة في مضيق بيرينغ ليس مجرد معلومة عابرة، بل رسالة استراتيجية تؤكد إمكانية تحويل القرب الجغرافي إلى تقارب سياسي يعزز التعاون بدلاً من المواجهة".

وتابع: "بوتين أكد مجددا الأهمية الاستراتيجية للصراع الأوكراني بالنسبة لروسيا، موضحا أن أي مفاوضات يجب أن تضمن ضمانات جدية لمصالح موسكو، ما يحدد حدود أي تنازلات محتملة".

وأضاف أن حديث بوتين عن "حل مستدام" يعكس سعي روسيا لتحقيق اتفاق يغير موازين القوى في أوروبا والعالم، مما يكشف عن الأبعاد العالمية للصراع.

ولفت كاستيغليوني إلى أهمية إشارة بوتين إلى أمن أوكرانيا، معتبرا أنها تعبر عن استعداد روسيا للتسوية، لكن مع تحذير واضح لكييف والاتحاد الأوروبي بضرورة التوقف عن "تقويض عملية السلام"، في إشارة مباشرة إلى بروكسل لوقف عرقلة المفاوضات.

وأوضح أن إشارة بوتين إلى علاقاته الودية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس رؤية الكرملين بأن ترامب قادر على إجراء مفاوضات خارج الإطار الأيديولوجي الصلب الذي يهيمن على واشنطن حاليًا، مما يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاقات أكثر واقعية وأقل تأثرًا بالسياسات الداخلية الأمريكية.
