https://sarabic.ae/20250816/رئيسة-وزراء-الدنمارك-نتنياهو-مشكلة-وإسرائيل-ستكون-أفضل-من-دونه-1103822797.html
رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو "مشكلة" وإسرائيل ستكون أفضل من دونه
رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو "مشكلة" وإسرائيل ستكون أفضل من دونه
سبوتنيك عربي
وأجابت فريدريكسن، في مقابلة مع صحيفة دنماركية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أنه سيكون من الأفضل لإسرائيل إذا لم يعد نتنياهو يشغل منصب رئيس وزراء البلاد، قائلة: "نعم".وبحسب قولها، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل "ضد مصالح" البلاد.وأضافت لصحيفة "يولاندس بوستن": "نتنياهو أصبح الآن مشكلة بحد ذاته... من الواضح للعين المجردة أنه من الصعب للغاية علينا التأثير على ما يحدث في إسرائيل... في رأينا، هذه الحكومة تذهب بعيدًا جدًا".وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل تنوي بسط سيطرتها على قطاع غزة، بأكمله، بهدف إقامة محيط أمني وتسليم القطاع إلى حكومة مدنية جديدة".وفي وقت سابق، أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية بيانا جماعيا، أدانت فيه بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ما يُسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، ووصفتها بأنها "تهديد مباشر للأمن القومي العربي وسيادة الدول".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.ورغم ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى احتلال أراض عربية أخرى.
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار الدنمارك
رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو "مشكلة" وإسرائيل ستكون أفضل من دونه

13:06 GMT 16.08.2025
© AP Photo / Dan Balilty, Pool رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Dan Balilty, Pool
تابعنا عبر
هاجمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفة إياه بـ"المشكلة"، مشيرة إلى أنه "من الأفضل لإسرائيل إذا لم يقود البلاد".
وأجابت فريدريكسن، في مقابلة مع صحيفة دنماركية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أنه سيكون من الأفضل لإسرائيل إذا لم يعد نتنياهو يشغل منصب رئيس وزراء البلاد، قائلة: "نعم".
وبحسب قولها، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل "ضد مصالح" البلاد.
وأضافت لصحيفة "يولاندس بوستن": "نتنياهو أصبح الآن مشكلة بحد ذاته... من الواضح للعين المجردة أنه من الصعب للغاية علينا التأثير على ما يحدث في إسرائيل... في رأينا، هذه الحكومة تذهب بعيدًا جدًا".
القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
31 دولة عربية وإسلامية تصدر بيانا مشتركا بشأن تصريحات "إسرائيل الكبرى"
أمس, 19:30 GMT
وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إسرائيل تنوي بسط سيطرتها على قطاع غزة، بأكمله، بهدف إقامة محيط أمني وتسليم القطاع إلى حكومة مدنية جديدة".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لا تنوي في الوقت نفسه الاحتفاظ بالسيطرة على قطاع غزة، بل إن هدف العملية هو إقامة محيط أمني".

وفي وقت سابق، أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية بيانا جماعيا، أدانت فيه بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ما يُسمى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، ووصفتها بأنها "تهديد مباشر للأمن القومي العربي وسيادة الدول".
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الهجمات على قوافل المساعدات وتحذر من تفاقم المجاعة في غزة
أمس, 22:24 GMT
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
ورغم ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى احتلال أراض عربية أخرى.
