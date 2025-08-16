https://sarabic.ae/20250816/محذرة-من-الشائعات-مصر-تحسم-جدل-خلية-تجارة-الأعضاء-1103830145.html
محذرة من "الشائعات"... مصر تحسم جدل خلية تجارة الأعضاء
محذرة من "الشائعات"... مصر تحسم جدل خلية تجارة الأعضاء
سبوتنيك عربي
تسببت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية وبحوزتها 75 طفلا في محافظة الغربية بدلتا مصر، جدلا واسعا خلال الساعات... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T18:40+0000
2025-08-16T18:40+0000
2025-08-16T18:40+0000
مصر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103176/19/1031761956_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ba49c4c472c22b94491abdaba0d05dcd.jpg
ونشر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، مساء اليوم السبت، على صفحت الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن "هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ولا توجد واقعة من الأساس ولا بلاغات".وأفاد عبد الغفار بأنه "فور تداول المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، جرى التواصل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وهي الجهة المعنية بمتابعة تراخيص المؤسسات الطبية، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة هذه الواقعة".ويشار إلى أن بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت تقارير تفيد بالقبض على خلية تضم 40 طبيبا وأطباء تخدير وجراحة، بحوزتهم أدوات جراحية حادة، وادعت أنها متورطة في احتجاز 75 طفلا بغرض الاتجار بأعضائهم.ويشار إلى أن الحكومة المصرية قد رصدت ارتفاعا في وتيرة الشائعات داخل البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام 2024، حيث بلغت نسبتها 16.2 % مقارنة بـ15.7 % في عام 2023.ولفت التقرير السنوي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن قطاعات الاقتصاد والصحة تصدرت قائمة المجالات الأكثر استهدافا بالشائعات بنسبة 19.4 % لكل منهما، تلتها قطاعات التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3 %، ثم التموين والزراعة بنسبة 9.7 % لكل قطاع.
https://sarabic.ae/20190430/شهوة-المال-جدة-بيع-أحفاد-أبناء-تجارة-الأعضاء-1040791512.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103176/19/1031761956_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_998f3db564a9e793be19cb61e1e5e6f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, العالم العربي, الأخبار
مصر, العالم العربي, الأخبار
محذرة من "الشائعات"... مصر تحسم جدل خلية تجارة الأعضاء
تسببت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية وبحوزتها 75 طفلا في محافظة الغربية بدلتا مصر، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.
ونشر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، مساء اليوم السبت، على صفحت الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن "هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ولا توجد واقعة من الأساس ولا بلاغات".
وأفاد عبد الغفار بأنه "فور تداول المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، جرى التواصل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وهي الجهة المعنية بمتابعة تراخيص المؤسسات الطبية، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة هذه الواقعة".
ويشار إلى أن بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي
قد نشرت تقارير تفيد بالقبض على خلية تضم 40 طبيبا وأطباء تخدير وجراحة، بحوزتهم أدوات جراحية حادة، وادعت أنها متورطة في احتجاز 75 طفلا بغرض الاتجار بأعضائهم.
ونوه المسؤول المصري إلى أن هذا المنشور يتم نشره كل فترة من الوقت، داعيا إلى متابعة الأخبار والمعلومات من الجهات المختصة فقط.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية
قد رصدت ارتفاعا في وتيرة الشائعات داخل البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام 2024، حيث بلغت نسبتها 16.2 % مقارنة بـ15.7 % في عام 2023.
ولفت التقرير السنوي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن قطاعات الاقتصاد والصحة تصدرت قائمة المجالات الأكثر استهدافا بالشائعات بنسبة 19.4 % لكل منهما، تلتها قطاعات التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3 %، ثم التموين والزراعة بنسبة 9.7 % لكل قطاع.