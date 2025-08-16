محذرة من "الشائعات"... مصر تحسم جدل خلية تجارة الأعضاء

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
محذرة من "الشائعات"... مصر تحسم جدل خلية تجارة الأعضاء
محذرة من "الشائعات"... مصر تحسم جدل خلية تجارة الأعضاء
تسببت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية وبحوزتها 75 طفلا في محافظة الغربية بدلتا مصر، جدلا واسعا خلال الساعات... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
ونشر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، مساء اليوم السبت، على صفحت الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن "هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ولا توجد واقعة من الأساس ولا بلاغات".وأفاد عبد الغفار بأنه "فور تداول المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، جرى التواصل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وهي الجهة المعنية بمتابعة تراخيص المؤسسات الطبية، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة هذه الواقعة".ويشار إلى أن بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت تقارير تفيد بالقبض على خلية تضم 40 طبيبا وأطباء تخدير وجراحة، بحوزتهم أدوات جراحية حادة، وادعت أنها متورطة في احتجاز 75 طفلا بغرض الاتجار بأعضائهم.ويشار إلى أن الحكومة المصرية قد رصدت ارتفاعا في وتيرة الشائعات داخل البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام 2024، حيث بلغت نسبتها 16.2 % مقارنة بـ15.7 % في عام 2023.ولفت التقرير السنوي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن قطاعات الاقتصاد والصحة تصدرت قائمة المجالات الأكثر استهدافا بالشائعات بنسبة 19.4 % لكل منهما، تلتها قطاعات التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3 %، ثم التموين والزراعة بنسبة 9.7 % لكل قطاع.
محذرة من "الشائعات"... مصر تحسم جدل خلية تجارة الأعضاء

غرفة عمليات في مستشفى تحت الأرض في دوما
تسببت منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية وبحوزتها 75 طفلا في محافظة الغربية بدلتا مصر، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.
ونشر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، مساء اليوم السبت، على صفحت الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن "هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ولا توجد واقعة من الأساس ولا بلاغات".
وأفاد عبد الغفار بأنه "فور تداول المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، جرى التواصل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وهي الجهة المعنية بمتابعة تراخيص المؤسسات الطبية، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة هذه الواقعة".
اختطاف فتاة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2019
مجتمع
جدة تجند أبناءها لبيع أحفادها إلى تجار الأعضاء
30 أبريل 2019, 07:38 GMT
ويشار إلى أن بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت تقارير تفيد بالقبض على خلية تضم 40 طبيبا وأطباء تخدير وجراحة، بحوزتهم أدوات جراحية حادة، وادعت أنها متورطة في احتجاز 75 طفلا بغرض الاتجار بأعضائهم.
ونوه المسؤول المصري إلى أن هذا المنشور يتم نشره كل فترة من الوقت، داعيا إلى متابعة الأخبار والمعلومات من الجهات المختصة فقط.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية قد رصدت ارتفاعا في وتيرة الشائعات داخل البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام 2024، حيث بلغت نسبتها 16.2 % مقارنة بـ15.7 % في عام 2023.
ولفت التقرير السنوي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن قطاعات الاقتصاد والصحة تصدرت قائمة المجالات الأكثر استهدافا بالشائعات بنسبة 19.4 % لكل منهما، تلتها قطاعات التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3 %، ثم التموين والزراعة بنسبة 9.7 % لكل قطاع.
