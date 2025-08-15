https://sarabic.ae/20250815/جدل-واسع-بعد-تصرفات-مسيئة-لجماهير-مكابي-حيفا-ضد-بولندا-فيديو-1103761325.html
جدل واسع بعد تصرفات مسيئة لجماهير "مكابي حيفا" ضد بولندا... فيديو
جدل واسع بعد تصرفات مسيئة لجماهير "مكابي حيفا" ضد بولندا... فيديو
شهدت مباراة "مكابي حيفا" الإسرائيلي و"راكوف تشيستوخوفا" البولندي فضيحة كبرى، بعدما علّق مشجعون إسرائيليون لافتة كتب عليها "قتلة منذ عام 1939" في إشارة إلى... 15.08.2025
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر اللافتة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد رُفعت اللافتة، التي اعتبرها البولنديون مسيئة، بعد خسارة إسرائيل بنتيجة 2-0 ضمن الجولة التأهيلية الثالثة من دوري المؤتمرات التي أقيمت في المجر.أثارت الحادثة انتقادات حادة من السلطات البولندية ومجتمع كرة القدم، حيث صرّح الرئيس البولندي كارول ناوروكي: "اللافتة الفاضحة تهين ذكرى المواطنين البولنديين ضحايا الحرب العالمية الثانية، ومن بينهم ثلاثة ملايين يهودي. هذا غباء لا تُبرره الكلمات".كما تداولت مواقع التواصل مقاطع تُظهر سلوكيات عدائية من بعض المشجعين الإسرائيليين، بينها إهانة العلم البولندي، وأحدهم قام بعمل مخل يالآداب.
جدل واسع بعد تصرفات مسيئة لجماهير "مكابي حيفا" ضد بولندا... فيديو
12:52 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 12:58 GMT 15.08.2025)
شهدت مباراة "مكابي حيفا" الإسرائيلي و"راكوف تشيستوخوفا" البولندي فضيحة كبرى، بعدما علّق مشجعون إسرائيليون لافتة كتب عليها "قتلة منذ عام 1939" في إشارة إلى أحداث الحرب العالمية الثانية.
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر اللافتة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد رُفعت اللافتة، التي اعتبرها البولنديون مسيئة، بعد خسارة إسرائيل بنتيجة 2-0 ضمن الجولة التأهيلية الثالثة من دوري المؤتمرات التي أقيمت في المجر
.
حينها، بدأ مشجعو الفريق الاسرائيلي بالتلويح باللافتة، في إيماءة بدت وكأنها اتهام للشعب البولندي بالمشاركة في قتل اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وسرعان ما عمّت أجواء من الفوضى عقب المباراة، حيث تبادل المشجعون الإساءات اللفظية.
أثارت الحادثة انتقادات حادة من السلطات البولندية ومجتمع كرة القدم، حيث صرّح الرئيس البولندي كارول ناوروكي: "اللافتة الفاضحة تهين ذكرى المواطنين البولنديين ضحايا الحرب العالمية الثانية، ومن بينهم ثلاثة ملايين يهودي. هذا غباء لا تُبرره الكلمات".
كما تداولت مواقع التواصل مقاطع تُظهر سلوكيات عدائية من بعض المشجعين الإسرائيليين
