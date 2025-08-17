عربي
إعلام إسرائيلي: نتنياهو منفتح على اتفاق جزئي مع حماس
إعلام إسرائيلي: نتنياهو منفتح على اتفاق جزئي مع حماس
إعلام إسرائيلي: نتنياهو منفتح على اتفاق جزئي مع حماس
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد للنظر في اتفاق جزئي مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يشمل الإفراج عن بعض... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T21:45+0000
2025-08-17T22:10+0000
بنيامين نتنياهو
حركة حماس
تحرير رهائن
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102404394_0:13:1152:661_1920x0_80_0_0_28d5660822457c6f8b68a5abfbfe95a3.jpg
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مسؤول مشارك في المفاوضات قوله، إنه جرى إبلاغ أقارب المحتجزين بإمكانية تجاوز "الخطوط الحمراء" الإسرائيلية إذا وافقت "حماس" على اتفاق جزئي.وقالت القناة الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتسلم بعد أي مسودة من الوسطاء، بينما تحاول مصر وقطر تسريع العملية.يأتي ذلك بعد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، السبت، أكد فيه أن إسرائيل تسعى فقط إلى اتفاق شامل يتضمن إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة، في أعقاب تقارير عن استعداد "حماس" لمناقشة ترتيبات جزئية.وتهدف هذه المحاولة إلى التوصل إلى هذا الإعلان خلال شهر، ربما في أكتوبر/تشرين الأول، وتجنب الحاجة إلى توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، وفقا لذات المصدر.ولفتت القناة إلى أن مصادر في المؤسسة الأمنية ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، يقولا إنه إذا أتيحت فرصة للإفراج عن عشرة رهائن أحياء، وما بين 15 و18 رهينة الأموات، فلا ينبغي المخاطرة، حتى لو تطلب الأمر وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما.
غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو منفتح على اتفاق جزئي مع حماس

21:45 GMT 17.08.2025 (تم التحديث: 22:10 GMT 17.08.2025)
© AP Photo / Amir Cohenالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Amir Cohen
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد للنظر في اتفاق جزئي مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يشمل الإفراج عن بعض المحتجزين في قطاع غزة.
ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مسؤول مشارك في المفاوضات قوله، إنه جرى إبلاغ أقارب المحتجزين بإمكانية تجاوز "الخطوط الحمراء" الإسرائيلية إذا وافقت "حماس" على اتفاق جزئي.
وأضاف المسؤول أن إسرائيل تركز رسميا على اتفاق شامل، لكنها قد توافق على اتفاق جزئي إذا كانت الشروط مقبولة.
وقالت القناة الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتسلم بعد أي مسودة من الوسطاء، بينما تحاول مصر وقطر تسريع العملية.
يأتي ذلك بعد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، السبت، أكد فيه أن إسرائيل تسعى فقط إلى اتفاق شامل يتضمن إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة، في أعقاب تقارير عن استعداد "حماس" لمناقشة ترتيبات جزئية.
وبحسب القناة من يعارض هذه الخطوة هو الوزير رون ديرمر، الذي يجري مفاوضات سرية مع الإدارة الأمريكية سعيا للتوصل إلى إعلان شامل لإنهاء الحرب، يشترط فيه ترامب إطلاق سراح جميع الرهائن.
وتهدف هذه المحاولة إلى التوصل إلى هذا الإعلان خلال شهر، ربما في أكتوبر/تشرين الأول، وتجنب الحاجة إلى توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، وفقا لذات المصدر.
برنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاذ مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة خلال 5 أيام وأزمة الخبز تفاقم معاناة الأهالي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
"الأغذية العالمي": نصف مليون فلسطيني في غزة على حافة المجاعة
19:32 GMT
ولفتت القناة إلى أن مصادر في المؤسسة الأمنية ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، يقولا إنه إذا أتيحت فرصة للإفراج عن عشرة رهائن أحياء، وما بين 15 و18 رهينة الأموات، فلا ينبغي المخاطرة، حتى لو تطلب الأمر وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما.
