إعلام إسرائيلي: نتنياهو منفتح على اتفاق جزئي مع حماس

إعلام إسرائيلي: نتنياهو منفتح على اتفاق جزئي مع حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستعد للنظر في اتفاق جزئي مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يشمل الإفراج عن بعض... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مسؤول مشارك في المفاوضات قوله، إنه جرى إبلاغ أقارب المحتجزين بإمكانية تجاوز "الخطوط الحمراء" الإسرائيلية إذا وافقت "حماس" على اتفاق جزئي.وقالت القناة الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتسلم بعد أي مسودة من الوسطاء، بينما تحاول مصر وقطر تسريع العملية.يأتي ذلك بعد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، السبت، أكد فيه أن إسرائيل تسعى فقط إلى اتفاق شامل يتضمن إطلاق جميع الرهائن دفعة واحدة، في أعقاب تقارير عن استعداد "حماس" لمناقشة ترتيبات جزئية.وتهدف هذه المحاولة إلى التوصل إلى هذا الإعلان خلال شهر، ربما في أكتوبر/تشرين الأول، وتجنب الحاجة إلى توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، وفقا لذات المصدر.ولفتت القناة إلى أن مصادر في المؤسسة الأمنية ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، يقولا إنه إذا أتيحت فرصة للإفراج عن عشرة رهائن أحياء، وما بين 15 و18 رهينة الأموات، فلا ينبغي المخاطرة، حتى لو تطلب الأمر وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما.

