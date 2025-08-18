عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
البحرين... مقترح لإدخال الصحة النفسية والتعاطي في اختبارات ما قبل الزواج
البحرين... مقترح لإدخال الصحة النفسية والتعاطي في اختبارات ما قبل الزواج
ناقش مجلس النواب البحريني مقترح قانون جديد يهدف إلى توسيع نطاق الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج، بحيث لا يقتصر على الأمراض الوراثية والمعدية فحسب، بل يشمل أيضا...
البحرين... مقترح لإدخال الصحة النفسية والتعاطي في اختبارات ما قبل الزواج

ناقش مجلس النواب البحريني مقترح قانون جديد يهدف إلى توسيع نطاق الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج، بحيث لا يقتصر على الأمراض الوراثية والمعدية فحسب، بل يشمل أيضا الصحة النفسية والكشف عن تعاطي المخدرات أو المواد غير المشروعة، باعتبارها عوامل تؤثر بشكل مباشر في استقرار الحياة الأسرية.
وينص المقترح على إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوص شاملة، تتضمن الأمراض الوراثية والمعدية، والصحة النفسية، إضافةً إلى فحص تعاطي المواد المخدرة، مع منح وزير الصحة صلاحية تحديد فحوص إضافية عند الحاجة. كما يلزم القانون الأطباء المختصين بتقديم المشورة للطرفين، ويُحمل المكلفين بإبرام عقود الزواج مسؤولية التأكد من استكمال الفحوص قبل إتمام عقد الزواج.

وأكدت النائبة باسمة مبارك، إحدى مقدمي المقترح، أن الهدف من التعديل هو ترسيخ مفهوم "الفحص الشامل قبل الزواج" بدلًا من الفحص التقليدي، بما يضمن تأسيس أسر مستقرة وصحية.

الزواج، الحب، الأزواج، زواج، الزوجان، زوجان، علاقة، زفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
مجتمع
مطالب بتعويضات لآلاف المتزوجين... رسوم زواج تثير الجدل في دولة أوروبية
15 أغسطس, 09:17 GMT
وأشارت مبارك إلى أن الكثير من حالات الطلاق والتفكك الأسري تعود إلى غياب هذا النوع من الفحوص، موضحةً أن الكشف المبكر عن التعاطي أو الاضطرابات النفسية يساعد في تحديد مدى ملاءمة الطرفين للزواج.
ولفتت مبارك إلى تجارب إقليمية ناجحة، مثل برنامج الفحص الطبي في السعودية، الذي أسهم في تقليص حالات الزواج عالية الخطورة بنسبة 60% خلال ست سنوات، وعليه فإن تحديث التعريف القانوني للفحص الطبي يعزّز وقايةً صحيةً ونفسيةً واجتماعيةً للأسرة البحرينية.
سوق ملابس البالة في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
"الزواج خارج المحكمة".. "قنبلة" تهدد الأسرة العراقية وتحرم المرأة من حقوقها
12 يونيو, 13:54 GMT
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمقترح، فإن الدستور البحريني يؤكد على أهمية رعاية الأسرة وحمايتها، معتبرًا إياها ركيزة لبناء مجتمع مستقر. وأوضحت أن مفهوم الصحة العامة لم يعد يقتصر على الأمراض الجسدية، بل يشمل الصحة النفسية ومخاطر الإدمان التي قد تؤثر سلبًا على الزوجين والأبناء.
وتؤكد الدراسات أن الأزواج الذين يعاني أحدهم من تعاطي المخدرات أو الكحول يعيشون توترا شديدًا وضعفًا في التواصل، ما يزيد احتمالية الانفصال. وهو ما ينعكس عالميًا أيضًا، إذ تشير دراسات أمريكية إلى أن أكثر من 321 ألف طفل فقدوا أحد والديهم بسبب الجرعات الزائدة خلال عقد واحد فقط.
