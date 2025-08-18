https://sarabic.ae/20250818/الجيش-الإسرائيلي-يدرس-تجنيد-المئات-من-الجاليات-اليهودية-بالخارج-لتعويض-نقص-القوات-1103866435.html
الجيش الإسرائيلي يدرس تجنيد المئات من الجاليات اليهودية بالخارج لتعويض نقص القوات
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قيادة الجيش "تدرس تجنيد المئات من الجاليات اليهودية بالخارج، بسبب النقص الحاد في القوات ورفض كثير من الإسرائيليين للتجنيد".
2025-08-18T07:09+0000
2025-08-18T07:09+0000
2025-08-18T07:09+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2a62acfe751acdd89a737f29197a52e.jpg
وأوضحت الإذاعة أن "هناك نقصا كبيرا في الجنود يقدّر بنحو 12 ألف جندي وعدم تجنيد الحريديم يدفع الجيش لمحاولة استنفاد كل إمكانية لملء صفوفه".وانسحب حزب "يهدوت هتوراه" الإسرائيلي المتشدد من حكومة ومن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منتصف يوليو/ تموز الماضي، في إطار الصراع الدائر حول تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية (اليشيفات).واتهم لاندو الحكومة بالسعي "لزيادة المعاناة في حياة طلاب التوراة"، و"التقصير المتكرر في الوفاء بالتزاماتها بتنظيم الوضع القانوني لطلاب اليشيفات الأعزاء"، مشيرًا إلى أن رأيه هو "وجوب إنهاء المشاركة في الحكومة والائتلاف فورا، بما في ذلك الاستقالة الفورية من جميع المناصب".وفي بيان لاحق، اتهم وفد الكتلة البرلماني حكومة نتنياهو، بـ"انتهاك التزاماتها المتكررة بالاهتمام بوضع طلاب اليشيفات"، مضيفًا أن "جميع أعضائها أعلنوا الآن استقالتهم من الائتلاف والحكومة"، وسرعان ما انضمت إلى "ديغل هتوراه" كتلة "أغودات يسرائيل" الحسيدية، الشريك الآخر في حزب "يهدوت هتوراه".وبحسب تقارير أمريكية، فقد برز هذا الدور بوضوح في مهمة إنقاذ حديثة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، "حيث قضت فرقة إنقاذ، معظم أفرادها من النساء، ساعات في انتشال جثة جندي من تحت الأنقاض، كاشفة عن تحول في المهام التي تكلف بها النساء".
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قيادة الجيش "تدرس تجنيد المئات من الجاليات اليهودية بالخارج، بسبب النقص الحاد في القوات ورفض كثير من الإسرائيليين للتجنيد".
وأوضحت الإذاعة أن "هناك نقصا كبيرا في الجنود يقدّر بنحو 12 ألف جندي وعدم تجنيد الحريديم يدفع الجيش لمحاولة استنفاد كل إمكانية لملء صفوفه".
وانسحب حزب "يهدوت هتوراه"
الإسرائيلي المتشدد من حكومة ومن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منتصف يوليو/ تموز الماضي، في إطار الصراع الدائر حول تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية (اليشيفات).
وأوضحت صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، أن كتلة "ديغل هتوراه" التابعة للحزب، كانت أول من أعلن الانسحاب، حيث أصدر متحدث باسم الزعيم الروحي للكتلة الحاخام دوف لاندو، بيانًا جاء فيه: "بناءً على توجيهات الحاخام، سيغادر أعضاء الكنيست من "ديغل هتوراه" الحكومة والائتلاف اليوم".
واتهم لاندو الحكومة بالسعي "لزيادة المعاناة في حياة طلاب التوراة"، و"التقصير المتكرر في الوفاء بالتزاماتها بتنظيم الوضع القانوني لطلاب اليشيفات الأعزاء"، مشيرًا إلى أن رأيه هو "وجوب إنهاء المشاركة في الحكومة والائتلاف فورا، بما في ذلك الاستقالة الفورية من جميع المناصب".
وفي بيان لاحق، اتهم وفد الكتلة البرلماني حكومة نتنياهو، بـ"انتهاك التزاماتها المتكررة بالاهتمام بوضع طلاب اليشيفات"، مضيفًا أن "جميع أعضائها أعلنوا الآن استقالتهم من الائتلاف والحكومة"، وسرعان ما انضمت إلى "ديغل هتوراه" كتلة "أغودات يسرائيل" الحسيدية، الشريك الآخر في حزب "يهدوت هتوراه".
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تدفع بمزيد من النساء إلى الخطوط الأمامية، في محاولة لمعالجة مشكلة نقص المجندين، ليشكلن اليوم 21% من الأدوار القتالية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وبحسب تقارير
أمريكية، فقد برز هذا الدور بوضوح في مهمة إنقاذ حديثة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، "حيث قضت فرقة إنقاذ، معظم أفرادها من النساء، ساعات في انتشال جثة جندي من تحت الأنقاض، كاشفة عن تحول في المهام التي تكلف بها النساء".