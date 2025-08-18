https://sarabic.ae/20250818/بوتين-يهدي-مواطنا-أمريكيا-في-ألاسكا-دراجة-أورال-النارية-الروسية-1103870977.html
بوتين يهدي مواطنا أمريكيا في ألاسكا دراجة "أورال" النارية الروسية
بوتين يهدي مواطنا أمريكيا في ألاسكا دراجة "أورال" النارية الروسية
أعلن فالنتين بوغدانوف، رئيس مكتب قناة روسيا التلفزيونية في نيويورك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهدى دراجة نارية روسية من طراز "أورال"، لأحد سكان
فلاديمير بوتين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
ونقل الصحفي الروسي، عن الحائز على الدراجة مارك وارن، قوله: "هذه الدراجة النارية رائعة فعلًا، الكلام لا يسعفني بالتعبير بسبب المفاجأة".والتقى الصحفي بوغدانوف، عند وصوله إلى ألاسكا، لإعداد مواد عن المنطقة قبيل القمة الروسية - الأمريكية، عن طريق المصادفة مع مارك وارن، الذي تفاخر بدراجته النارية السابقة "أورال"، واشتكى في ذات الوقت من نقص قطع الغيار لها في الولايات المتحدة، بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة ضد روسيا.وتستمر وسائل الإعلام بنشر مواد عن المحادثة دون مترجمين بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، والتي أظهر خلالها الرئيس الروسي إتقانه للغة الإنجليزية.
بوتين يهدي مواطنا أمريكيا في ألاسكا دراجة "أورال" النارية الروسية
أعلن فالنتين بوغدانوف، رئيس مكتب قناة روسيا التلفزيونية في نيويورك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهدى دراجة نارية روسية من طراز "أورال"، لأحد سكان إنكوريدج، عاصمة ولاية ألاسكا الأمريكية.
ونقل الصحفي الروسي، عن الحائز على الدراجة مارك وارن، قوله: "هذه الدراجة النارية رائعة فعلًا، الكلام لا يسعفني بالتعبير بسبب المفاجأة".
والتقى الصحفي بوغدانوف، عند وصوله إلى ألاسكا، لإعداد مواد عن المنطقة قبيل القمة الروسية - الأمريكية، عن طريق المصادفة مع مارك وارن، الذي تفاخر بدراجته النارية السابقة "أورال"، واشتكى في ذات الوقت من نقص قطع الغيار لها في الولايات المتحدة، بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة ضد روسيا.
وبعد يومين، أرسل الرئيس بوتين، للمواطن الأمريكي المذكور، عن طريق البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، دراجة نارية حديثة من طراز "أورال" هدية له.
وتستمر وسائل الإعلام بنشر مواد عن المحادثة دون مترجمين بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، والتي أظهر خلالها الرئيس الروسي إتقانه للغة الإنجليزية.