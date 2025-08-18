بوتين يهدي مواطنا أمريكيا في ألاسكا دراجة "أورال" النارية الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يهدي مواطنا أمريكيا في ألاسكا دراجة "أورال" النارية الروسية
ونقل الصحفي الروسي، عن الحائز على الدراجة مارك وارن، قوله: "هذه الدراجة النارية رائعة فعلًا، الكلام لا يسعفني بالتعبير بسبب المفاجأة".والتقى الصحفي بوغدانوف، عند وصوله إلى ألاسكا، لإعداد مواد عن المنطقة قبيل القمة الروسية - الأمريكية، عن طريق المصادفة مع مارك وارن، الذي تفاخر بدراجته النارية السابقة "أورال"، واشتكى في ذات الوقت من نقص قطع الغيار لها في الولايات المتحدة، بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة ضد روسيا.وتستمر وسائل الإعلام بنشر مواد عن المحادثة دون مترجمين بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، والتي أظهر خلالها الرئيس الروسي إتقانه للغة الإنجليزية.ترامب يعلن أن البيت الأبيض سيشهد "يوما مهما" في الساعات المقبلة
فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين يهدي مواطنا أمريكيا في ألاسكا دراجة "أورال" النارية الروسية

08:29 GMT 18.08.2025
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مسيرة للدراجات النارية "الذئاب الليلية" التي ينظمها نادي الدراجات النارية "الذئاب الليلية" (نوتشنيه فولكي) في سيفاستوبول يقود دراجة نارية من طراز "أورال" مع مركبة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مسيرة للدراجات النارية الذئاب الليلية التي ينظمها نادي الدراجات النارية الذئاب الليلية (نوتشنيه فولكي) في سيفاستوبول يقود دراجة نارية من طراز أورال مع مركبة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن فالنتين بوغدانوف، رئيس مكتب قناة روسيا التلفزيونية في نيويورك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهدى دراجة نارية روسية من طراز "أورال"، لأحد سكان إنكوريدج، عاصمة ولاية ألاسكا الأمريكية.
ونقل الصحفي الروسي، عن الحائز على الدراجة مارك وارن، قوله: "هذه الدراجة النارية رائعة فعلًا، الكلام لا يسعفني بالتعبير بسبب المفاجأة".
والتقى الصحفي بوغدانوف، عند وصوله إلى ألاسكا، لإعداد مواد عن المنطقة قبيل القمة الروسية - الأمريكية، عن طريق المصادفة مع مارك وارن، الذي تفاخر بدراجته النارية السابقة "أورال"، واشتكى في ذات الوقت من نقص قطع الغيار لها في الولايات المتحدة، بسبب الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة ضد روسيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
مرحبة بـ"قمة ألاسكا"... السعودية تدعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية
16 أغسطس, 19:51 GMT

وبعد يومين، أرسل الرئيس بوتين، للمواطن الأمريكي المذكور، عن طريق البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، دراجة نارية حديثة من طراز "أورال" هدية له.

وتستمر وسائل الإعلام بنشر مواد عن المحادثة دون مترجمين بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، والتي أظهر خلالها الرئيس الروسي إتقانه للغة الإنجليزية.
ترامب يعلن أن البيت الأبيض سيشهد "يوما مهما" في الساعات المقبلة
