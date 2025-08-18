ترامب يعلن أن البيت الأبيض سيشهد "يوما مهما" في الساعات المقبلة

عربي
انفجار مسيرة أوكرانية فوق محطة سمولينسك للطاقة النووية تسبب بإتلاف نوافذ مبنى "وحدة الطاقة رقم 3"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250818/ترامب-يعلن-أن-البيت-الأبيض-سيشهد-يوما-مهما-في-الساعات-المقبلة-1103865675.html
ترامب يعلن أن البيت الأبيض سيشهد "يوما مهما" في الساعات المقبلة
ترامب يعلن أن البيت الأبيض سيشهد "يوما مهما" في الساعات المقبلة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض سيشهد، اليوم الاثنين، حدثًا استثنائيًا يتمثل في استضافة أكبر عدد من القادة الأوروبيين في وقت واحد، معتبرًا... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T06:13+0000
2025-08-18T06:13+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
وقال ترامب في تصريحات نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي: "لم يسبق أن استضاف البيت الأبيض هذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين دفعة واحدة، ويشرفني أن أكون المضيف لهم".ومن المقرر أن يبدأ اللقاء الثنائي بين ترامب وفلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في الساعة 20:15 بتوقيت موسكو (17:15 بتوقيت غرينتش)، وسيبدأ اللقاء الثاني بمشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينيتش)، وفقا لجدول البيت الأبيض.وأشار ترامب إلى ما وصفه بـ"تحول" أوضاع الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته، قائلا: "قبل عام واحد فقط، كانت أمريكا شبه ميتة، أما الآن فهي الدولة الأكثر سخونة في العالم، ومحط أنظار الجميع. هذا هو الفارق الذي يصنعه الرئيس".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بإمكان فلاديمير زيلينسكي، إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور تقريبا، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".وسيعقد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن، اليوم الاثنين، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم في الاجتماع، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.
https://sarabic.ae/20250817/زيلينسكي-بين-خيارين-صفقة-سلام-سريعة-أو-مواجهة-غضب-ترامب-1103863361.html
https://sarabic.ae/20250817/ماكرون-لا-أستبعد-أن-تعترف-أوكرانيا-بفقدان-أراضيها-ضمن-معاهدة-سلام-1103859809.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_11e922720dfb54ed2725f74fee6ede27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب يعلن أن البيت الأبيض سيشهد "يوما مهما" في الساعات المقبلة

06:13 GMT 18.08.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض سيشهد، اليوم الاثنين، حدثًا استثنائيًا يتمثل في استضافة أكبر عدد من القادة الأوروبيين في وقت واحد، معتبرًا ذلك "شرفا عظيما" للولايات المتحدة، على حد قوله.
وقال ترامب في تصريحات نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي: "لم يسبق أن استضاف البيت الأبيض هذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين دفعة واحدة، ويشرفني أن أكون المضيف لهم".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
زيلينسكي بين خيارين.. صفقة سلام سريعة أو مواجهة غضب ترامب
أمس, 23:21 GMT
ومن المقرر أن يبدأ اللقاء الثنائي بين ترامب وفلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في الساعة 20:15 بتوقيت موسكو (17:15 بتوقيت غرينتش)، وسيبدأ اللقاء الثاني بمشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينيتش)، وفقا لجدول البيت الأبيض.
وأضاف ترامب أن بعض وسائل الإعلام "ستحاول تصوير الأمر كخسارة"، لكنه شدد بالقول: "الحقيقة أنه فخر كبير لأمريكا".
وأشار ترامب إلى ما وصفه بـ"تحول" أوضاع الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته، قائلا: "قبل عام واحد فقط، كانت أمريكا شبه ميتة، أما الآن فهي الدولة الأكثر سخونة في العالم، ومحط أنظار الجميع. هذا هو الفارق الذي يصنعه الرئيس".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بإمكان فلاديمير زيلينسكي، إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور تقريبا، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام
أمس, 18:06 GMT
وسيعقد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن، اليوم الاثنين، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.
كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم في الاجتماع، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала