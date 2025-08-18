https://sarabic.ae/20250818/ترامب-يعلن-أن-البيت-الأبيض-سيشهد-يوما-مهما-في-الساعات-المقبلة-1103865675.html

ترامب يعلن أن البيت الأبيض سيشهد "يوما مهما" في الساعات المقبلة

ترامب يعلن أن البيت الأبيض سيشهد "يوما مهما" في الساعات المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض سيشهد، اليوم الاثنين، حدثًا استثنائيًا يتمثل في استضافة أكبر عدد من القادة الأوروبيين في وقت واحد، معتبرًا... 18.08.2025

وقال ترامب في تصريحات نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي: "لم يسبق أن استضاف البيت الأبيض هذا العدد الكبير من القادة الأوروبيين دفعة واحدة، ويشرفني أن أكون المضيف لهم".ومن المقرر أن يبدأ اللقاء الثنائي بين ترامب وفلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، في الساعة 20:15 بتوقيت موسكو (17:15 بتوقيت غرينتش)، وسيبدأ اللقاء الثاني بمشاركة قادة الاتحاد الأوروبي في الساعة 22:00 بتوقيت موسكو (19:00 بتوقيت غرينيتش)، وفقا لجدول البيت الأبيض.وأشار ترامب إلى ما وصفه بـ"تحول" أوضاع الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته، قائلا: "قبل عام واحد فقط، كانت أمريكا شبه ميتة، أما الآن فهي الدولة الأكثر سخونة في العالم، ومحط أنظار الجميع. هذا هو الفارق الذي يصنعه الرئيس".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بإمكان فلاديمير زيلينسكي، إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور تقريبا، إذا أراد، وذلك بالتخلي عن شبه جزيرة القرم والموافقة على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو".وسيعقد اللقاء بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن، اليوم الاثنين، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي سبق أن دخل في خلاف علني مع زيلينسكي.كما أعلن عدد من القادة الأوروبيين مشاركتهم في الاجتماع، بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأمين عام الناتو مارك روته.

