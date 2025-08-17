ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250817/ماكرون-لا-أستبعد-أن-تعترف-أوكرانيا-بفقدان-أراضيها-ضمن-معاهدة-سلام-1103859809.html
ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام
ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أنه لا يستبعد أن "تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن إطار هدنة أو معاهدة سلام". 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T18:06+0000
2025-08-17T18:06+0000
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg
وقال ماكرون في خطاب بثه قصر الإليزيه على صفحته على "إكس": "قد تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن إطار هدنة أو وقف إطلاق نار أو معاهدة سلام. إنها لا تعترف بخضوعها لسيادة أجنبية، بل تقرّ بفقدانها عسكريًا. هذا لا يتعارض مع القانون الدولي، ولكنه تنازل خطير للغاية".وأضاف ماكرون: "لا يمكن لأي دولة، بعد ثلاث سنوات ونصف من الصراع، ومع هذا العدد الكبير من الضحايا، أن توافق حتى على خسائر فعلية في الأراضي، إذا لم يكن لديها ضمان بحماية بقية أراضيها".وأوضح ماكرون أن "جوهر العمل الذي يقوم به التحالف هو تحديد هيكل الجيش الأوكراني الذي سيجعل العالم عادلًا ومستدامًا".ونوّه الرئيس الفرنسي إلى أن "العديد من الدول مستعدة للقيام بذلك: من التدريب والدعم اللوجستي إلى التواجد في مناطق غير قتالية، أي ليس على خط المواجهة، وليس في الأراضي المتنازع عليها".ووفقًا له، سيتم مناقشة مسألة نشر الوحدات العسكرية مع ترامب، "لتوضيح مدى استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في هذا".وسيلتقي فلاديمير زيلينسكي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، في 18 آب/ أغسطس، وسيرافقه في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن خططها للمشاركة في الاجتماع.مجلس الأمن البيلاروسي: الغرب غير مهتم بوقف العمليات العسكرية في أوكرانياروبيو: الرئيس الروسي جزء من السياسة العالمية ويتحكم في قدرات نووية هائلة
https://sarabic.ae/20250816/ماكرون-يكشف-عن-اجتماع--قريب-لـتحالف-الراغبين-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103819667.html
https://sarabic.ae/20250817/ترامب-حول-نتائج-قمة-ألاسكا-هناك-تقدم-كبير-انتظرونا-1103854668.html
https://sarabic.ae/20250817/خبير-بولندي-محادثات-ترامب-وزيلينسكي-لعبة-أوروبية-خفية-لخدمة-مصالح-صناعة-الأسلحة-1103858004.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_68df4e17d325880b4a8a43b87b288cf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيمانويل ماكرون

ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام

18:06 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أنه لا يستبعد أن "تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن إطار هدنة أو معاهدة سلام".
وقال ماكرون في خطاب بثه قصر الإليزيه على صفحته على "إكس": "قد تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن إطار هدنة أو وقف إطلاق نار أو معاهدة سلام. إنها لا تعترف بخضوعها لسيادة أجنبية، بل تقرّ بفقدانها عسكريًا. هذا لا يتعارض مع القانون الدولي، ولكنه تنازل خطير للغاية".
وأضاف ماكرون: "لا يمكن لأي دولة، بعد ثلاث سنوات ونصف من الصراع، ومع هذا العدد الكبير من الضحايا، أن توافق حتى على خسائر فعلية في الأراضي، إذا لم يكن لديها ضمان بحماية بقية أراضيها".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
ماكرون يكشف عن اجتماع قريب لـ"تحالف الراغبين" بعد قمة بوتين وترامب
أمس, 11:04 GMT
وأشار ماكرون إلى أن الهدف من اجتماع "تحالف الراغبين" هو "مناقشة الضمانات الأمنية لكييف"، وهو ما سيتم التطرق إليه مجددًا في واشنطن، يوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح ماكرون أن "جوهر العمل الذي يقوم به التحالف هو تحديد هيكل الجيش الأوكراني الذي سيجعل العالم عادلًا ومستدامًا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
ترامب حول نتائج قمة ألاسكا: هناك تقدم كبير انتظرونا
14:44 GMT
كما أشار إلى أن العديد من الدول الغربية أعربت عن استعدادها لإرسال "قوات دعم" يبلغ قوامها عدة آلاف من الجنود إلى أوكرانيا بعد حل النزاع.
ونوّه الرئيس الفرنسي إلى أن "العديد من الدول مستعدة للقيام بذلك: من التدريب والدعم اللوجستي إلى التواجد في مناطق غير قتالية، أي ليس على خط المواجهة، وليس في الأراضي المتنازع عليها".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
خبير بولندي: محادثات ترامب وزيلينسكي لعبة أوروبية خفية لخدمة مصالح صناعة الأسلحة
16:59 GMT
ووفقًا له، سيتم مناقشة مسألة نشر الوحدات العسكرية مع ترامب، "لتوضيح مدى استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في هذا".
وسيلتقي فلاديمير زيلينسكي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، في 18 آب/ أغسطس، وسيرافقه في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن خططها للمشاركة في الاجتماع.
مجلس الأمن البيلاروسي: الغرب غير مهتم بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
روبيو: الرئيس الروسي جزء من السياسة العالمية ويتحكم في قدرات نووية هائلة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала