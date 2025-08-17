https://sarabic.ae/20250817/ماكرون-لا-أستبعد-أن-تعترف-أوكرانيا-بفقدان-أراضيها-ضمن-معاهدة-سلام-1103859809.html
ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام
ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أنه لا يستبعد أن "تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن إطار هدنة أو معاهدة سلام". 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T18:06+0000
2025-08-17T18:06+0000
2025-08-17T18:06+0000
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
إيمانويل ماكرون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg
وقال ماكرون في خطاب بثه قصر الإليزيه على صفحته على "إكس": "قد تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن إطار هدنة أو وقف إطلاق نار أو معاهدة سلام. إنها لا تعترف بخضوعها لسيادة أجنبية، بل تقرّ بفقدانها عسكريًا. هذا لا يتعارض مع القانون الدولي، ولكنه تنازل خطير للغاية".وأضاف ماكرون: "لا يمكن لأي دولة، بعد ثلاث سنوات ونصف من الصراع، ومع هذا العدد الكبير من الضحايا، أن توافق حتى على خسائر فعلية في الأراضي، إذا لم يكن لديها ضمان بحماية بقية أراضيها".وأوضح ماكرون أن "جوهر العمل الذي يقوم به التحالف هو تحديد هيكل الجيش الأوكراني الذي سيجعل العالم عادلًا ومستدامًا".ونوّه الرئيس الفرنسي إلى أن "العديد من الدول مستعدة للقيام بذلك: من التدريب والدعم اللوجستي إلى التواجد في مناطق غير قتالية، أي ليس على خط المواجهة، وليس في الأراضي المتنازع عليها".ووفقًا له، سيتم مناقشة مسألة نشر الوحدات العسكرية مع ترامب، "لتوضيح مدى استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في هذا".وسيلتقي فلاديمير زيلينسكي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، في 18 آب/ أغسطس، وسيرافقه في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن خططها للمشاركة في الاجتماع.مجلس الأمن البيلاروسي: الغرب غير مهتم بوقف العمليات العسكرية في أوكرانياروبيو: الرئيس الروسي جزء من السياسة العالمية ويتحكم في قدرات نووية هائلة
https://sarabic.ae/20250816/ماكرون-يكشف-عن-اجتماع--قريب-لـتحالف-الراغبين-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103819667.html
https://sarabic.ae/20250817/ترامب-حول-نتائج-قمة-ألاسكا-هناك-تقدم-كبير-انتظرونا-1103854668.html
https://sarabic.ae/20250817/خبير-بولندي-محادثات-ترامب-وزيلينسكي-لعبة-أوروبية-خفية-لخدمة-مصالح-صناعة-الأسلحة-1103858004.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_68df4e17d325880b4a8a43b87b288cf9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيمانويل ماكرون
ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أنه لا يستبعد أن "تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن إطار هدنة أو معاهدة سلام".
وقال ماكرون في خطاب بثه قصر الإليزيه على صفحته على "إكس": "قد تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن إطار هدنة أو وقف إطلاق نار أو معاهدة سلام. إنها لا تعترف بخضوعها لسيادة أجنبية، بل تقرّ بفقدانها عسكريًا. هذا لا يتعارض مع القانون الدولي، ولكنه تنازل خطير للغاية".
وأضاف ماكرون: "لا يمكن لأي دولة، بعد ثلاث سنوات ونصف من الصراع، ومع هذا العدد الكبير من الضحايا، أن توافق حتى على خسائر فعلية في الأراضي، إذا لم يكن لديها ضمان بحماية بقية أراضيها".
وأشار ماكرون إلى أن الهدف من اجتماع "تحالف الراغبين" هو "مناقشة الضمانات الأمنية لكييف"، وهو ما سيتم التطرق إليه مجددًا في واشنطن، يوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح ماكرون أن "جوهر العمل الذي يقوم به التحالف هو تحديد هيكل الجيش الأوكراني الذي سيجعل العالم عادلًا ومستدامًا".
كما أشار إلى أن العديد من الدول الغربية أعربت عن استعدادها لإرسال "قوات دعم" يبلغ قوامها عدة آلاف من الجنود إلى أوكرانيا بعد حل النزاع.
ونوّه الرئيس الفرنسي إلى أن "العديد من الدول مستعدة للقيام بذلك: من التدريب والدعم اللوجستي
إلى التواجد في مناطق غير قتالية، أي ليس على خط المواجهة، وليس في الأراضي المتنازع عليها".
ووفقًا له، سيتم مناقشة مسألة نشر الوحدات العسكرية مع ترامب، "لتوضيح مدى استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في هذا".
وسيلتقي فلاديمير زيلينسكي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، في 18 آب/ أغسطس، وسيرافقه في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن خططها للمشاركة في الاجتماع.