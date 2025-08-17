https://sarabic.ae/20250817/ماكرون-لا-أستبعد-أن-تعترف-أوكرانيا-بفقدان-أراضيها-ضمن-معاهدة-سلام-1103859809.html

ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام

ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام

صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أنه لا يستبعد أن "تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن إطار هدنة أو معاهدة سلام". 17.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال ماكرون في خطاب بثه قصر الإليزيه على صفحته على "إكس": "قد تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن إطار هدنة أو وقف إطلاق نار أو معاهدة سلام. إنها لا تعترف بخضوعها لسيادة أجنبية، بل تقرّ بفقدانها عسكريًا. هذا لا يتعارض مع القانون الدولي، ولكنه تنازل خطير للغاية".وأضاف ماكرون: "لا يمكن لأي دولة، بعد ثلاث سنوات ونصف من الصراع، ومع هذا العدد الكبير من الضحايا، أن توافق حتى على خسائر فعلية في الأراضي، إذا لم يكن لديها ضمان بحماية بقية أراضيها".وأوضح ماكرون أن "جوهر العمل الذي يقوم به التحالف هو تحديد هيكل الجيش الأوكراني الذي سيجعل العالم عادلًا ومستدامًا".ونوّه الرئيس الفرنسي إلى أن "العديد من الدول مستعدة للقيام بذلك: من التدريب والدعم اللوجستي إلى التواجد في مناطق غير قتالية، أي ليس على خط المواجهة، وليس في الأراضي المتنازع عليها".ووفقًا له، سيتم مناقشة مسألة نشر الوحدات العسكرية مع ترامب، "لتوضيح مدى استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في هذا".وسيلتقي فلاديمير زيلينسكي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، في 18 آب/ أغسطس، وسيرافقه في الاجتماع مع الرئيس الأمريكي كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن خططها للمشاركة في الاجتماع.مجلس الأمن البيلاروسي: الغرب غير مهتم بوقف العمليات العسكرية في أوكرانياروبيو: الرئيس الروسي جزء من السياسة العالمية ويتحكم في قدرات نووية هائلة

