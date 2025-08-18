تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، مطلع الأسبوع، عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1%، خلال الربع الثاني من العام 2025، مقارنة بـ6.3% في الربع الأول من العام ذاته.
ونقلت وسائل إعلام محلية بيانات صادرة عن بحث القوى العاملة، تشير إلى ارتفاع قوة العمل إلى 33.614 مليون فرد، بزيادة 167 ألف فرد عن الربع الأول من العام ذاته، وذلك نتيجة زيادة عدد المشتغلين بنحو 223 ألف فرد، بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بـ57 ألف فرد.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس "المركز العربي للإدارة والتنمية"، د. صلاح الدين الدسوقي، إن "انخفاض البطالة في هذه الفترة القصيرة يعبّر عن تغيير في هيكل العمالة لأن تراجع البطالة لا يأتي وليد اللحظة، ويكون نتاج تخطيط استراتيجي طويل المدى، لكن لا يمكن إغفال حقيقة أن بعض الخطط الاستراتيجية للدولة وجدت طريقها للتنفيذ، خاصة في قطاع التشييد والبناء، حيث ركزت الدولة على القضاء على العشوائيات، وكان هناك نشاط كبير في مجال الطرق والبني التحتية".

وأوضح الدسوقي أن "دور القطاع الحكومي في الاقتصادات النامية يكون مطلوبا أكثر من القطاع الخاص، حيث تكون الحكومات قادرة على التمويل وتحمل تأخر العائدات على المشاريع، وبالتالي يمكنها المساهمة في إنشاء صناعات جديدة أو إحلال الواردات بصناعات محلية، وهنا يستطيع القطاع الحكومي تحمل المخاطرة التي لا يتحملها القطاع الخاص، والذي يفضل مشروعات تدر أرباحا سريعة".
وأكد الخبير الاقتصادي، د. بلال شعيب، أن "مصر أنفقت، خلال العقد الأخير، أكثر من 10 تريليونات جنيه على رفع كفاءة وتحسين البنية التحتية، وهذه نقطة إيجابية لجذب الاستثمارات، مما أدى إلى انخفاض مؤشر البطالة إلى 6.1%، فضلًا عن توجه الدولة إلى توطين عدد كبير جدًا من الصناعات لإصلاح الخلل الهيكلي في الميزان التجاري، حيث تتجاوز فاتورة الاستيراد 90 مليار دولار، في حين لا تتعدى الصادرات حاجز الـ 46 مليار".

وأوضح شعيب أن "الاقتصاد المصري لديه فرص استثمارية كبيرة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة وقطاع والأغذية والمشروبات والقطاع الزراعي، خاصة أن مصر دولة كثيفة السكان، ويوضح التقسيم الديموغرافي للسكان أن نحو 65% من عدد السكان هم من شريحة الشباب، وبالتالي نحن أمام قوة عاملة كبيرة جدا".

وحول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تراجع البطالة، قال الخبير إن "هذه المشروعات هي القاعدة الكبيرة، التي يقوم عليها الهرم الاقتصادي لأي دولة، والدول التي شهدت مؤشرات ومعدلات نمو اقتصادي جيدة مثل ماليزيا وبنغلاديش وكوريا، اليابان، الصين وغيرها، اعتمدت بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأعادت توظيفها في الاقتصاد".
وأشار إلى أن "هذه المشروعات تعتمد بشكل أكبر على الأيدي العاملة بدلًا من المكننة، وعليه فقد أنشأت مصر جهازًا مختصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك قوانين تنظم عمل هذا القطاع، وقد ألزم البنك المركزي القطاع المصرفي بتوجيه نحو 40% من المحافظ الائتمانية إلى مثل هذه المشروعات، فضلًا عن إطلاق عدد كبير من المبادرات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وهذه لها انعكاسات كبيرة جدًا على رفع معدلات التوظيف والتشغيل".
تستمعون إلى المزيد عبر الرابط الصوتي المرفق..
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
