زيلينسكي: يجب توافر الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات
خبير: هجمات كييف تدل على حالة اليأس.. وأوروبا فقدت حكمتها
أشار مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات، الدكتور آصف ملحم، خلال حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، إلى الاستفزازات المستمرة من نظام كييف والهجمات المتكررة في منطقة جسر القرم والمنشآت النووية، معتبرا أن "هذا الأمر متوقع من نظام كييف لحرف مسار المفاوضات إلى اتجاه آخر بعد قمة "ألاسكا".
وأكد ملحم أن "روسيا حققت نصرا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا"، لافتا إلى أن "ترامب وافق على كل ما تريده روسيا وسيسير في هذا المسار حتى النهاية، لذلك كان لا بد من استفزاز ما من قبل أوكرانيا لحرف مسار المفاوضات"، معتبرا أنه "دائما عند الوصول إلى لحظة توافق يحصل عمل أو استفزاز ما يؤدي إلى حرف المفاوضات عن مسارها الحقيقي"، مضيفا أن "هنغاريا وسلوفاكيا معارضة للموقف الأوكراني لذلك هي رسالة موجهة بشكل مباشر لهاتين الدولتين للضغط عليهما".
وقال ملحم: "قبل قمة ألاسكا كان هناك نشاط سياسي محموم في أوروبا، لأنهم كانوا يعلمون أن ترامب سيوافق على ما سيقدمه بوتين ويحاولون تغيير مسار المفاوضات، لكن يبدو أن أوروبا فقدت الحكمة فكل طروحاتها غير قابلة للتطبيق".

كما رأى ضيف "سبوتنيك" أن "هجمات كييف تدل على حالة اليأس التي وقع بها النظام الأوكراني"، مشددا على أن "الهجوم على المنشآت النووية أمر خطير لأن أي تسرب إشعاعي نووي لن يؤدي فقط إلى تضرر أوكرانيا أو روسيا، بل القارة الأوروبية"، مؤكدا أن "الجانب الأوكراني يتصرف بشكل غير مسؤول".
