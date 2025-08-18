https://sarabic.ae/20250818/زيارة-المنفي-إلى-تونس-تمهيد-لقمة-ثلاثية-وإعادة-ضبط-لبوصلة-التعاون-الإقليمي-1103894555.html

زيارة المنفي إلى تونس... تمهيد لقمة ثلاثية وإعادة ضبط لبوصلة التعاون الإقليمي

زيارة المنفي إلى تونس... تمهيد لقمة ثلاثية وإعادة ضبط لبوصلة التعاون الإقليمي

أثارت زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، إلى تونس اليوم الاثنين، اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، لما تحمله من دلالات تتجاوز الطابع... 18.08.2025

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تأتي هذه الزيارة في إطار "تعزيز العلاقات الأخوية العريقة بين الشعبين التونسي والليبي ومواصلة التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".غير أن توقيتها يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت محاولة لإعادة ضبط البوصلة الدبلوماسية في منطقة المغرب العربي، خصوصا في ظل التحركات المتسارعة على أكثر من صعيد أمني واقتصادي وسياسي.وشملت المحادثات بين الجانبين ملفات التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الأمن، والاقتصاد، والهجرة غير النظامية، إضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة التحديات العابرة للحدود.وتم التأكيد على أهمية تطوير آليات التشاور المستمر بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويعزز من مناعة دولها أمام التهديدات المتزايدة.وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر قليلة من الزيارة الرسمية التي أجراها المنفي إلى تونس بين 22 أفريل/نيسان و31 مايو/أيار 2024، والتي وُصفت حينها بأنها محطة أساسية لإعادة بناء الثقة بين الطرفين بعد فترات من الفتور والتباين في المواقف السياسية.في هذا السياق، يرى مراقبون أن الزيارة الأخيرة تحمل أبعادا تتجاوز التعاون الثنائي، لتشكل ربما تمهيدا لإعادة إحياء المبادرة الثلاثية بين تونس وليبيا والجزائر، في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة في الساحل والصحراء، والتحولات السياسية التي تشهدها المنطقة.ملف الهجرة والحدود في صدارة الزيارةوأضاف أن "ملف الهجرة إلى جانب ملف الحدود، وكذلك دعم التجارة البينية، تمثل مواضيع استراتيجية تُعد بمثابة قنوات تواصل دائمة بين تونس وليبيا، وها هي اليوم تُطرح مجددا ضمن أولويات الحوار الثنائي".كما أشار الرفاعي إلى أن ليبيا تُعد الشريك الاقتصادي الأول لتونس، ما يمنح هذه الزيارة بعدا اقتصاديا هاما، خصوصا أنها تُمثّل متابعة مباشرة لمخرجات اجتماع اللجنة الفنية الجمركية الليبية-التونسية المشتركة، المنعقد خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بمقر الإدارة العامة لمصلحة الجمارك الليبية في طرابلس.وأسفر ذلك الاجتماع عن توقيع محضر رسمي تضمّن حزمة من التوصيات الرامية إلى تطوير التعاون الجمركي، وتسهيل حركة التجارة والمسافرين عبر المنافذ الحدودية المشتركة.وفي الجانب الاقتصادي، تبرز ليبيا كشريك استراتيجي لتونس، حيث سجلت المبادلات التجارية بين البلدين قفزة نوعية. ووفق بيانات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات، بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا 2392 مليون دينار تونسي سنة 2023، مقابل 1507 مليون دينار سنة 2019، أي بنسبة نمو بلغت 59%.وتُظهر هذه الأرقام تطورا ملحوظا في الصادرات التونسية إلى السوق الليبية، التي ارتفعت بنسبة 37% خلال نفس الفترة، ما يعكس تعافي العلاقات الاقتصادية وتوسع فرص التعاون الثنائي.ويأتي قطاع المعادن والموارد الطبيعية في صدارة القطاعات التي شهدت نموا لافتا، حيث ارتفعت صادرات تونس في هذا المجال من 15 مليون دينار سنة 2019 إلى 125 مليون دينار سنة 2023، بنسبة نمو تجاوزت 88%، وهو ما يعكس إعادة تموضع تونس كمزود رئيسي للسوق الليبية في عدد من القطاعات الحيوية.زيارة تنسيق في القضايا الإقليميةوأوضح ابن مبروك أن محادثات الوفدين ركزت على سبل توسيع التعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الطاقة، والنقل، والاستثمار، والتجارة البينية، وهي مجالات يرى فيها الطرفان آفاقًا واعدة لنمو اقتصادي مشترك يخدم مصالح الشعبين.وشدد على أن هذه الزيارة تعبّر عن حرص القيادتين في تونس وطرابلس على تعزيز الحوار والتنسيق حول القضايا الإقليمية الكبرى، في مقدمتها مكافحة الهجرة غير النظامية، ومحاربة التهريب، والتصدي للمخاطر الأمنية العابرة للحدود، إلى جانب تطوير التعاون في فضاء البحر الأبيض المتوسط.وأشار ابن مبروك إلى أن الزيارة تُعد منصة هامة لمناقشة مشاريع التعاون المستقبلية، واستكشاف فرص استثمار جديدة في مجالات البنية التحتية، لافتا إلى أن هذه الملفات لا تقُتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تتقاطع أيضًا مع قضايا السيادة والأمن الإقليمي.وفي ظل التحديات المتشابكة التي تمر بها المنطقة، تؤكد هذه الزيارة، وفقا لابن مبروك، أهمية إعادة بناء تحالفات مغاربية قائمة على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة، بعيدا عن التجاذبات الدولية والاصطفافات الإقليمية.زيارة تثبيت لقمة ثلاثية مع الجزائرفي قراءة أوسع لأبعاد زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي إلى تونس، يربط مراقبون هذه الخطوة بمحاولة إعادة تثبيت موعد القمة الثلاثية المرتقبة بين تونس وليبيا والجزائر، التي كان من المقرر عقدها في العاصمة الليبية طرابلس خلال شهر يوليو/تموز الماضي، قبل أن يكتنف مصيرها الغموض بسبب تأجيلات متكررة.وفي هذا السياق، اعتبر محمود بن مبروك، أن الزيارة "تُعد بمثابة تصحيح لمسار القمة الثلاثية وتثبيت لاستحقاق إقليمي بالغ الأهمية، يرمي إلى توحيد المواقف والسياسات بين الدول الثلاث، خاصة في ما يتعلق بالأمن الإقليمي ومشاريع التعاون الاقتصادي والأمني".ويُشار إلى أن الغموض الذي رافق القمة الثلاثية الأخيرة، رغم الزخم السياسي الذي أحاط بها، أثار تساؤلات عديدة حول مدى انسجام الأجندات الإقليمية للدول الثلاث، لا سيما في ظل اختلاف الأولويات الوطنية من جهة، وتزايد الضغوط الجيوسياسية من جهة أخرى.وكانت القمة الثلاثية المنعقدة في الجزائر في 4 مارس/آذار 2024، قد خلصت إلى اتفاق مبدئي على تنظيم قمة دورية كل ثلاثة أشهر، تُعزز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين الدول الثلاث.وتلتها قمة تأسيسية احتضنتها تونس في أبريل/نيسان من العام ذاته، وأُعلن خلالها عن "وثيقة قرطاج"، التي شملت قرارات جوهرية أبرزها تشكيل فرق عمل مشتركة لمراقبة وتأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، إلى جانب مشاريع تنموية في قطاعات استراتيجية كالبنية التحتية والطاقة.

