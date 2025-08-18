https://sarabic.ae/20250818/وزيرة-المرأة-الفلسطينية-لـسبوتنيك-علاقاتنا-مع-روسيا-تاريخية-وموسكو-داعم-قوي-لحقوق-الفلسطينيين-1103877207.html
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا تاريخية وموسكو داعم قوي لحقوق الفلسطينيين
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا تاريخية وموسكو داعم قوي لحقوق الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أشادت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، بالعلاقات الروسية الفلسطينية ووصفتها بالتاريخية، مشيرة إلى أنها قائمة على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T10:48+0000
2025-08-18T10:48+0000
2025-08-18T11:15+0000
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091678859_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_cab11fcaf0313171ebc07f1f1b7912bb.jpg
وقالت الخليلي، في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقًا، إن "موقف روسيا الرسمي داعم لحل الدولتين دائمًا، ومساند لإقامة الدولة وتحقيق الحقوق الفلسطينية في مجلس الأمن والأمم المتحدة، حيث تعتبر موسكو أن هذا الاعتراف هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في كل العالم".وأشارت إلى حراك دبلوماسي روسي فلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وهو ما تجسّد في الزيارات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية لروسيا، ولقاء المسؤولين الروس.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت السبت الماضي، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة، يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250818/وزيرة-المرأة-الفلسطينية-لـ-سبوتنيك-خطة-من-3-مراحل-لإعادة-تأهيل-وتمكين-نساء-غزة-بعد-العدوان-1103856404.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091678859_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_01704a7ca934994b22321440d8133a1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا تاريخية وموسكو داعم قوي لحقوق الفلسطينيين
10:48 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 11:15 GMT 18.08.2025)
حصري
أشادت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، بالعلاقات الروسية الفلسطينية ووصفتها بالتاريخية، مشيرة إلى أنها قائمة على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ودعمها.
وقالت الخليلي، في مقابلة مع "سبوتنيك
" تنشر لاحقًا، إن "موقف روسيا الرسمي داعم لحل الدولتين دائمًا، ومساند لإقامة الدولة وتحقيق الحقوق الفلسطينية في مجلس الأمن والأمم المتحدة، حيث تعتبر موسكو أن هذا الاعتراف هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام
في كل العالم".
وأشارت إلى حراك دبلوماسي روسي فلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وهو ما تجسّد في الزيارات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية لروسيا، ولقاء المسؤولين الروس.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت السبت الماضي، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة، يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضحت الوكالة، في منشور لها عبر منصة "إكس"، أن "النساء والفتيات في القطاع
يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.