عربي
بوتين يطلع الرئيس الطاجيكستاني على نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا
أمساليوم
بث مباشر
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا تاريخية وموسكو داعم قوي لحقوق الفلسطينيين
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا تاريخية وموسكو داعم قوي لحقوق الفلسطينيين
أشادت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، بالعلاقات الروسية الفلسطينية ووصفتها بالتاريخية، مشيرة إلى أنها قائمة على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T10:48+0000
2025-08-18T11:15+0000
وقالت الخليلي، في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقًا، إن "موقف روسيا الرسمي داعم لحل الدولتين دائمًا، ومساند لإقامة الدولة وتحقيق الحقوق الفلسطينية في مجلس الأمن والأمم المتحدة، حيث تعتبر موسكو أن هذا الاعتراف هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في كل العالم".وأشارت إلى حراك دبلوماسي روسي فلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وهو ما تجسّد في الزيارات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية لروسيا، ولقاء المسؤولين الروس.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت السبت الماضي، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة، يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا تاريخية وموسكو داعم قوي لحقوق الفلسطينيين

10:48 GMT 18.08.2025 (تم التحديث: 11:15 GMT 18.08.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
أشادت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، بالعلاقات الروسية الفلسطينية ووصفتها بالتاريخية، مشيرة إلى أنها قائمة على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ودعمها.
وقالت الخليلي، في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقًا، إن "موقف روسيا الرسمي داعم لحل الدولتين دائمًا، ومساند لإقامة الدولة وتحقيق الحقوق الفلسطينية في مجلس الأمن والأمم المتحدة، حيث تعتبر موسكو أن هذا الاعتراف هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في كل العالم".
وأشارت إلى حراك دبلوماسي روسي فلسطيني للاعتراف بدولة فلسطين، وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وهو ما تجسّد في الزيارات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية لروسيا، ولقاء المسؤولين الروس.
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": خطة من 3 مراحل لإعادة تأهيل وتمكين نساء غزة بعد العدوان
06:00 GMT
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت السبت الماضي، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة، يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضحت الوكالة، في منشور لها عبر منصة "إكس"، أن "النساء والفتيات في القطاع يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
